Pierwsze upały tego roku już w weekend. Które regiony odczują największe ocieplenie?

Po kilku chłodniejszych i deszczowych dniach pogoda w Polsce zacznie się wyraźnie zmieniać. Synoptycy prognozują stopniowy wzrost temperatur, a kulminacja ocieplenia ma nadejść już w najbliższy weekend. W niektórych regionach kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza, co oznaczałoby pierwszy upał w tym roku.

Jeszcze do czwartku aura ma pozostać umiarkowanie ciepła. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, ale jednocześnie będzie coraz więcej chwil ze słońcem. Temperatury w większości kraju przekroczą 20 st. Cel., a z dnia na dzień będzie coraz cieplej.

Największe ocieplenie przewidywane jest na sobotę i niedzielę. Szczególnie gorąco zrobi się na zachodzie oraz południowym zachodzie Polski. Tam prognozy wskazują od 25 do 28 st. Cel., a miejscami - zwłaszcza przy granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego - temperatura może wzrosnąć nawet do 30 stopni. W centralnej części kraju przewidywane są wartości rzędu 23-27 stopni, natomiast chłodniej pozostanie nad morzem oraz w rejonach podgórskich. Noce także staną się cieplejsze, w granicach około 10-15 st.

Maksymalna temperatura powietrza w kolejnych dniach.

W następnym tygodniu będzie chłodniej

Meteorolodzy podkreślają, że za napływ gorącego powietrza odpowiada wyż, który przyniesie także dużo słońca. Szczególnie piątek i sobota mają być bardzo pogodne, miejscami niemal bezchmurne. Dopiero pod koniec weekendu możliwe jest pojawienie się frontu atmosferycznego z lokalnymi opadami i burzami, jednak na razie nie zapowiada się, aby zjawiska te były szczególnie gwałtowne.

Niższe niż zwykle temperatury na początku czerwca

Ciepła aura może się utrzymać również na początku przyszłego tygodnia. Późniejsze prognozy wskazują jednak na większą dynamikę w pogodzie. Pod koniec maja do Polski mogą wrócić fronty atmosferyczne niosące więcej chmur, deszczu i burz. Po przejściu tego załamania przewidywane jest ponowne ochłodzenie, a początek czerwca może przynieść temperatury niższe od średniej dla tego okresu.





