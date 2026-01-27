Status przesyłki nadanej Pocztą Polską. Jest komunikat

Gwałtowne zawirowania w pogodzie coraz częściej wpływają nie tylko na codzienne funkcjonowanie miast, ale też na logistykę i terminowość dostarczania przesyłek.

Intensywne opady śniegu, marznący deszcz, silny wiatr czy lokalne podtopienia sprawiają, że część tras staje się czasowo nieprzejezdna. Ma to wpływ na pracę kurierów, listonoszy i sortowni.

W odpowiedzi na występujące obecnie warunki atmosferyczne Poczta Polska wystosowała pilny komunikat o trudnościach w działaniu, co bezpośrednio odbija się na czasie doręczeń. Alertem objęto niemal pół Polski.

Śledzenie przesyłek. Poczta Polska informuje o możliwych problemach

Status niektórych przesyłek można sprawdzić, ale potrzebny jest do tego numer nadania. Jak zlokalizować, gdzie jest list czy paczka pocztowa? E-monitoring do śledzenia przesyłek udostępniany jest przez pocztę na stronie jednostki. Wiele wskazuje na to, że obecnie rośnie liczba zapytań, co zaznacza skalę niepokoju wśród klientów. Poczta Polska wydała specjalny alert, informując o możliwych opóźnieniach w wybranych regionach kraju.

- W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i łódzkim występują lub mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki - podaje Poczta Polska w komunikacie na stronie.

Choć część obecnych utrudnień wynika z czynników niezależnych od Poczty Polskiej, w sieci pojawiają się już skargi. Klienci zwracają uwagę na brak precyzyjnych informacji o opóźnieniach i trudności w kontakcie z infolinią, a także problemy związane ze zmianami w awizo. Poczta w komunikacie zapewnia, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco i informacje na temat wpływu sytuacji pogodowej na dostarczanie przesyłek będą aktualizowane.

Usługi Poczty Polskiej. Duże zainteresowanie przesyłkami kurierskimi

Jak wskazuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, z usług Poczty Polskiej cały czas korzysta wiele osób. Raport o stanie rynku pocztowego w 2024 r. pokazuje, że polski rynek usług pocztowych osiągnął w 2024 roku wartość 18,69 mld zł, co stanowi wzrost o 2,15 mld zł względem roku 2023. Nawet w dobie automatów paczkowych spory odsetek osób wciąż wybierał nadania pocztowe. W 2024 roku przesyłki kurierskie stanowiły najczęściej wykonywaną usługę pocztową, osiągając liczbę powyżej 1,2 miliarda sztuk.

W grudniu 2025 r. prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformował również o podjęciu decyzji w sprawie wyboru Poczty Polskiej S.A. na operatora wyznaczonego na okres 2026-2035. Oznacza to, że firma nadal będzie realizować zadania operatora wyznaczonego (powszechne usługi pocztowe, w tym także usługi e-Doręczeń), świadczone od 1 stycznia 2016 roku na mocy decyzji Prezesa UKE z 30 czerwca 2015 roku.

Źródła: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Poczta Polska, Urząd Komunikacji Elektronicznej

