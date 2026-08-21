W skrócie Najbliższy weekend przyniesie ochłodzenie, deszcz oraz burze z silniejszymi porywami wiatru, które wystąpią w wielu regionach kraju.

Po chłodnym początku przyszłego tygodnia temperatura zacznie rosnąć, a końcówka sierpnia zapowiada się bardziej pogodnie i słonecznie.

Prognozy IMGW wskazują, że pod koniec sierpnia termometry mogą pokazać nawet 31 stopni Celsjusza, głównie na Śląsku oraz w Małopolsce.

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Pogoda na weekend przyniesie wyraźną zmianę. W sobotę i niedzielę parasole mogą przydać się w wielu regionach, a miejscami pojawią się burze i silniejsze porywy wiatru. Później zrobi się spokojniej i cieplej. Końcówka wakacji zapowiada się znacznie bardziej letnio.

Weekend z deszczem, burzami i ochłodzeniem

W piątek termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C nad morzem do 28 st. C lokalnie na Podkarpaciu. W centrum, na wschodzie i południu mogą pojawić się burze. Noc przyniesie więcej deszczu, a szczególnie intensywne opady są prognozowane w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę, Kujawy aż po Warmię. Tam może spaść od 30 do 60 mm deszczu. Porywy wiatru mogą lokalnie osiągać 80 km/h.

Sobota będzie już wyraźnie chłodniejsza. Zobaczymy od 17-18 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich do 25 st. C na południowym wschodzie. Deszcz i burze mogą występować miejscami w całym kraju. Na północnym wschodzie może spaść do 40 mm deszczu. Wiatr będzie porywisty, a nad morzem i podczas burz osiągnie do 70 km/h. W niedzielę nadal możliwe będą przelotne opady i burze, zwłaszcza na północy. W centrum temperatura wyniesie około 18 st C, na południowym wschodzie do 23 st. C.

Końcówka wakacji cieplejsza

Jeśli ktoś planuje już pożegnanie wakacji, prognoza wygląda znacznie bardziej zachęcająco. Początek ostatniego tygodnia wakacji będzie jeszcze chłodny - w poniedziałek maksymalnie 17-21 st. C. We wtorek temperatura wzrośnie do około 22 st.C w centrum i 25 st. C na południu, ale środa przyniesie już 23-27 st. C. Niebo będzie coraz częściej bezchmurne lub tylko lekko zachmurzone.

Maksymalna temperatura (st. C) pod koniec wakacji IMGW materiał zewnętrzny

Opady atmosferyczne (mm) pod koniec wakacji IMGW materiał zewnętrzny

Najcieplej ma być pod koniec tygodnia

W czwartek termometry pokażą od 24 st. C na północnym wschodzie do 30 st. C na południu. Piątek 28 sierpnia będzie bardzo pogodny. W większości kraju zachmurzenie ma być niewielkie, a temperatura wyniesie około 24-29 st. C, lokalnie 31 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Nad morzem chłodniej, około 23-26 st. C.

W sobotę 29 sierpnia na południowym wschodzie termometry mogą pokazać 28 st. C, ale w Łodzi już tylko około 18 st. C, w Gdańsku 20 st. C. Miejscami pojawią się też opady. W niedzielę temperatury wyniosą na ogół 20-24 st. C, zaś na południu i wschodzie około 22-23 st. C. Wakacje zakończą się więc raczej spokojnie, choć bez powrotu do wcześniejszych fal upału.

Źródło: IMGW



