Pogodowy zwrot - zimne noce po upałach. Kiedy wrócą wysokie temperatury?

Julia Król

Julia Król

Antycyklon Borys, który rozbudował się nad zachodnią Europą, zaczyna wpływać na pogodę w całej Polsce, przynosząc większą stabilność i więcej słońca, ale jednocześnie niższe temperatury. W porównaniu z ostatnimi ciepłymi dniami to wyraźna zmiana - chłodniejsze masy powietrza najbardziej odczuwalne będą rano i wieczorem. Nocami można spodziewać się spadków temperatury nawet do kilku stopni powyżej zera. Taka sytuacja potrwa jednak krótko - w długi weekend aura znów stanie się upalna i letnia.

article cover
Antycyklon Borys przynosi zmiany pogodowe w Polscemeteo.imgw.pl123RF/PICSEL

Antycyklon Borys nad Polską. Niespodziewane ochłodzenie po upałach

Po kilku dniach letniej aury mieszkańcy Polski odczują wyraźną zmianę. Za pogodę zacznie odpowiadać antycyklon Borys, który przyniesie więcej stabilności i słońca, lecz jednocześnie sprowadzi chłodniejsze masy powietrza. W efekcie temperatury będą zdecydowanie niższe niż jeszcze niedawno.

Minione dni mogły przypominać początek lata - w wielu miejscach było bardzo ciepło, a słupki rtęci osiągały wysokie wartości. Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać. Rozbudowujący się nad zachodnią częścią Europy wyż atmosferyczny Borys wpłynie na pogodę w Polsce.

Choć nie zabraknie chwil ze słońcem, a deszcz pojawi się jedynie lokalnie lub nie wystąpi wcale, chłód stanie się bardziej odczuwalny. Szczególnie rano i wieczorem można spodziewać się wyraźnie niższych temperatur, które kontrastować będą z niedawnym ociepleniem.

Tej nocy będzie znacznie chłodniej

Najbardziej odczuwalna zmiana nadejdzie nocą. Bezchmurne niebo i słabszy wiatr będą sprzyjać szybszemu wychłodzeniu się powietrza. W części kraju temperatura może spaść do zaledwie kilku stopni powyżej zera, a lokalnie zrobi się wyjątkowo zimno jak na końcówkę maja.

Mapa Polski z prognozą pogody na noc z 28 na 29 maja 2026, pokazująca przeważnie bezchmurne niebo lub niewielkie zachmurzenie, temperatury od 5°C do 9°C i kierunki oraz prędkość wiatru oznaczone na większości regionów.
W nocy będzie dosyć chłodnometeo.imgw.plmateriał zewnętrzny

Meteorolodzy wskazują, że wpływ antycyklonu Borys oznacza przede wszystkim uspokojenie aury. Zamiast dynamicznych zmian i wysokich temperatur pojawi się bardziej stabilna pogoda, choć okupiona wyraźnym ochłodzeniem. Dla wielu osób może to oznaczać konieczność ponownego wyciągnięcia cieplejszych ubrań, szczególnie rano i późnym wieczorem. Na szczęście długi weekend po Bożym Ciele ma być upalny, a temperatury sięgną nawet do 30 stopni.

Zobacz również:

Lato w 2026 roku ma być gorące. Naukowcy ostrzegają przed upałami
Meteorologia

Jakie będzie lato w Polsce? Naukowcy łapią się za głowy

Julia Król
Julia Król


Stonehenge nadal fascynuje. Neolityczna budowla zainspirowała archeologów© 2026 Associated Press

Najnowsze