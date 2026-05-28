Antycyklon Borys nad Polską. Niespodziewane ochłodzenie po upałach

Po kilku dniach letniej aury mieszkańcy Polski odczują wyraźną zmianę. Za pogodę zacznie odpowiadać antycyklon Borys, który przyniesie więcej stabilności i słońca, lecz jednocześnie sprowadzi chłodniejsze masy powietrza. W efekcie temperatury będą zdecydowanie niższe niż jeszcze niedawno.

Minione dni mogły przypominać początek lata - w wielu miejscach było bardzo ciepło, a słupki rtęci osiągały wysokie wartości. Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać. Rozbudowujący się nad zachodnią częścią Europy wyż atmosferyczny Borys wpłynie na pogodę w Polsce.

Choć nie zabraknie chwil ze słońcem, a deszcz pojawi się jedynie lokalnie lub nie wystąpi wcale, chłód stanie się bardziej odczuwalny. Szczególnie rano i wieczorem można spodziewać się wyraźnie niższych temperatur, które kontrastować będą z niedawnym ociepleniem.

Tej nocy będzie znacznie chłodniej

Najbardziej odczuwalna zmiana nadejdzie nocą. Bezchmurne niebo i słabszy wiatr będą sprzyjać szybszemu wychłodzeniu się powietrza. W części kraju temperatura może spaść do zaledwie kilku stopni powyżej zera, a lokalnie zrobi się wyjątkowo zimno jak na końcówkę maja.

W nocy będzie dosyć chłodno meteo.imgw.pl materiał zewnętrzny

Meteorolodzy wskazują, że wpływ antycyklonu Borys oznacza przede wszystkim uspokojenie aury. Zamiast dynamicznych zmian i wysokich temperatur pojawi się bardziej stabilna pogoda, choć okupiona wyraźnym ochłodzeniem. Dla wielu osób może to oznaczać konieczność ponownego wyciągnięcia cieplejszych ubrań, szczególnie rano i późnym wieczorem. Na szczęście długi weekend po Bożym Ciele ma być upalny, a temperatury sięgną nawet do 30 stopni.





