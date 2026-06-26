Polska będzie się smażyć. Czy w ten weekend padnie nowy rekord upału?

Julia Król

Julia Król

Polskę nawiedza fala wyjątkowo intensywnych upałów, które w nadchodzący weekend mogą osiągnąć rekordowe wartości. Służby apelują, by unikać wychodzenia z domu, szczególnie w najgorętszych godzinach oraz nie otwierać okien podczas największych upałów.

Termometr wskazujący wysoką temperaturę na tle słonecznego nieba z widocznymi chmurami.
Ekstremalne temperatury w Polsce. Czy padnie nowy rekord upału?123RF/PICSEL

Narastające upały w Polsce

Upały w Polsce wciąż męczą. Pisaliśmy w GeekWeek.pl, jak można sobie ulżyć w 40-stopniowej temperaturze, i to będzie bardzo pomocne, ponieważ w ten weekend słupki rtęci mogą przekroczyć tę wartość.

W tamten weekend Karol Kubak ostrzegał przed 34 stopniami Celsjusza. To pikuś przy tym, co czeka nas teraz.

IMGW ostrzega przed narastającym upałem. W takiej sytuacji czasem nie wiadomo, czy zostawić uchylone okno? Okazuje się, że otwieranie okien w taką pogodę nie jest dobrym rozwiązaniem.

W weekend lepiej zostać w domu

Dzisiaj w piątek jest jeszcze stabilnie, chociaż wciąż upalnie. To przedsmak tego, co czeka nas w niedzielę. Przy małym zachmurzeniu lub bezchmurnym niebie temperatura sięga dziś do 34 stopni lokalnie na krańcach zachodnich - to właśnie tam przez kolejne dni będzie najcieplej. W przeważającej części kraju w piątek jest około 33 stopnie.

Sobota przyniesie podwyższoną temperaturę, na zachodzie dochodzącą do 38 stopni. W centrum około 37, a chłodniej będzie tylko na Półwyspie Helskim (26 stopni) oraz na Podhalu (28 stopni).

I w końcu długo wyczekiwana niedziela - na ogół zachmurzenie małe, jedynie na zachodzie mogą pojawić się burze przy temperaturze sięgającej do 41 stopni Celsjusza. To może być absolutny rekord gorąca w Polsce. Obecny wynosi 40,2 st. C i padł w Prószkowie koło Opola w 1921 roku. W czasie burz prawdopodobnie pojawi się silny wiatr do 80 km/h.

Prognoza maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na kolejne dni, ukazująca intensywną falę upałów z wartościami sięgającymi nawet 39°C w centralnych i południowych regionach kraju, a następnie wyraźny spadek temperatur do zakresu 18–25°C w pierwszym...
Pogoda na ten weekend prezentuje się niezbyt zachęcająco.meteo.imgw.plmateriał zewnętrzny

Po weekendzie jeszcze poniedziałek będzie upalny, chociaż mniej, później we wtorek miejscami się ochłodzi, aby w końcu od środy powróciły niższe temperatury, zbliżone do średniej naszego polskiego lata.

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