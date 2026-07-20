Polska w zasięgu gwałtownych burz. Ponad 1600 interwencji straży

Julia Król

Julia Król

Gwałtowne nawałnice przetoczyły się wczoraj przez Polskę, pozostawiając po sobie tysiące zniszczeń. Strażacy interweniowali ponad 1600 razy, walcząc ze skutkami silnego wiatru, gradu oraz powalonych drzew, które blokowały drogi i zagrażały przechodniom.

Widok na wyładowanie atmosferyczne nad miastem, patrol na zalanej drodze i strażaków przy powalonym drzewie.
Skutki nawałnic w Polsce. Ponad 1600 interwencji straży pożarnejBielskie Drogi / Facebook Lech Paluszczak / Agencja Forum /Maciej KulczyńskiPAP

Spis treści:

  1. Burze paraliżują kraj. Ponad 1600 akcji strażaków, przewrócone drzewa i uderzenia wiatru do 85 km/h
  2. Jak wyglądało wczorajsze niebo w Polsce?
  3. Drzewa przewróciły się na bryczkę i autobus

Burze paraliżują kraj. Ponad 1600 akcji strażaków, przewrócone drzewa i uderzenia wiatru do 85 km/h

Wczoraj nad Polską przeszła prawdziwa nawałnica. Do godziny 20 strażacy interweniowali ponad 1500 razy, najczęściej w województwach: małopolskim, śląskim i lubelskim.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 12 województw ostrzeżenia I, II i III stopnia przed burzami. Mieszkańcy dziewięciu województw otrzymali alerty RCB.

Łącznie interweniowano ponad 1613 razy. Pomoc potrzebna była m.in. przy usuwaniu powalonych drzew z dróg. Strażacy apelowali o zachowanie ostrożności. Prognozowanym burzom towarzyszyły silne opady deszczu, porywy wiatru sięgające do 85 km/h, a lokalnie spadł grad.

Jak wyglądało wczorajsze niebo w Polsce?

Niebo w większości kraju pokryło się chmurami, których zdjęcia i nagrania pojawiły się w sieci.

Drzewa przewróciły się na bryczkę i autobus

W Targanicach przy ul. Nowej Wsi drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Pięć osób zostało poszkodowanych.

W Małopolsce gwałtowne burze przyniosły nie tylko silny wiatr i ulewy, ale także grad. Drzewa uginały się pod podmuchami, a wiele z nich przewaliło się na ulice.

W Bielsku-Białej drzewo spadło na przejeżdżający autobus, jak poinformowano na platformie X.

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