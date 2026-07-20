Spis treści: Burze paraliżują kraj. Ponad 1600 akcji strażaków, przewrócone drzewa i uderzenia wiatru do 85 km/h Jak wyglądało wczorajsze niebo w Polsce? Drzewa przewróciły się na bryczkę i autobus

Burze paraliżują kraj. Ponad 1600 akcji strażaków, przewrócone drzewa i uderzenia wiatru do 85 km/h

Wczoraj nad Polską przeszła prawdziwa nawałnica. Do godziny 20 strażacy interweniowali ponad 1500 razy, najczęściej w województwach: małopolskim, śląskim i lubelskim.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 12 województw ostrzeżenia I, II i III stopnia przed burzami. Mieszkańcy dziewięciu województw otrzymali alerty RCB.

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Łącznie interweniowano ponad 1613 razy. Pomoc potrzebna była m.in. przy usuwaniu powalonych drzew z dróg. Strażacy apelowali o zachowanie ostrożności. Prognozowanym burzom towarzyszyły silne opady deszczu, porywy wiatru sięgające do 85 km/h, a lokalnie spadł grad.

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Jak wyglądało wczorajsze niebo w Polsce?

Niebo w większości kraju pokryło się chmurami, których zdjęcia i nagrania pojawiły się w sieci.

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Drzewa przewróciły się na bryczkę i autobus

W Targanicach przy ul. Nowej Wsi drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Pięć osób zostało poszkodowanych.

W Małopolsce gwałtowne burze przyniosły nie tylko silny wiatr i ulewy, ale także grad. Drzewa uginały się pod podmuchami, a wiele z nich przewaliło się na ulice.

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W Bielsku-Białej drzewo spadło na przejeżdżający autobus, jak poinformowano na platformie X.

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