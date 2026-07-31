Polska zamieni się w patelnię. IMGW wydaje alerty III stopnia

Julia Król

Julia Król

Nadchodzące dni przyniosą nam prawdziwy pogodowy rollercoaster. Upały przekraczające 35 stopni to dopiero początek problemów, bo w weekend w wielu regionach należy spodziewać się również gwałtownych burz.

Duży termometr pokazujący 36 stopni na tle nowoczesnych budynków i słońca.
Alert III stopnia przed upałem. Temperatura sięgnie 36 stopniludmilachernetska123RF/PICSEL

Gorące powietrze napływa do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wczoraj ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Lokalnie na południowym wschodzie i południowym zachodzie temperatura może osiągnąć nawet 36 st. Cel.

Ekstremalne upały w Polsce. Gdzie obowiązują alerty III stopnia?

Pogoda już od rana nie daje wytchnienia, osiągając niemal w całym kraju minimum 20 stopni Celsjusza. A to dopiero początek. Brak opadów deszczu i pogodne niebo nasilają duchotę, a kolejne godziny mają być tylko gorsze.

Ostrzeżenie I stopnia przed upałem wydano dla północnej części woj. warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Tam dzisiaj w godz. 12-20 temperatura sięgnie od 30 do 32 st. C.

Ostrzeżenie II stopnia wydano dla woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz północnej części woj. lubuskiego. Tam temperatura sięgnie do 36 stopni, a sam alert obowiązuje do godziny 20.

Najcieplej będzie na południowym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Dla woj. lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego wydany został alert III stopnia. Na zachodzie temperatura sięgnie do 34 stopni, a na wschodzie do 36 stopni - i tam alert utrzyma się do godziny 20 w sobotę.

Mapa Polski z oznaczeniem obszarów zagrożonych upałem i burzami za pomocą kolorów, gdzie największe zagrożenie (stopień 3) występuje w południowo-wschodniej i południowo-zachodniej części kraju.
Ostrzeżenia przed upałem wydano dla niemal całej Polski.meteo.imgw.plmateriał zewnętrzny

Kolejne dni będą równie ciężkie

W weekend może być burzowo, a lokalnie wiatr będzie wiał z prędkością do 100 km/h. Mimo to temperatura w sobotę będzie utrzymywała się na poziomie 36 stopni na południowym wschodzie, około 30 st. w centrum i ok. 20 st. nad morzem.

Nieco chłodniej będzie w niedzielę - maksymalnie 30 stopni na południowym wschodzie, jednak od poniedziałku znów nadpłynie gorące powietrze, które zmieni Polskę w patelnię. Temperatury rzędu 38 stopni utrzymają się do środy, a następnie zmaleją, aby w sobotę powrócić. Prawdziwy meteorologiczny rollercoaster.

Mapy Polski z prognozami maksymalnych temperatur powietrza w dniach 31 lipca – 9 sierpnia, pokazujące przewagę bardzo wysokich wartości, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju, gdzie lokalnie temperatury przekraczają 37°C.
Pogoda na następne dni jest jak rollercoaster. Raz upał, raz chłodniej.meteo.imgw.plmateriał zewnętrzny

Co oznaczają alerty pogodowe?

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Alert III stopnia to najwyższy poziom zagrożenia - przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

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