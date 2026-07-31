Gorące powietrze napływa do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wczoraj ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Lokalnie na południowym wschodzie i południowym zachodzie temperatura może osiągnąć nawet 36 st. Cel.

Ekstremalne upały w Polsce. Gdzie obowiązują alerty III stopnia?

Pogoda już od rana nie daje wytchnienia, osiągając niemal w całym kraju minimum 20 stopni Celsjusza. A to dopiero początek. Brak opadów deszczu i pogodne niebo nasilają duchotę, a kolejne godziny mają być tylko gorsze.

Ostrzeżenie I stopnia przed upałem wydano dla północnej części woj. warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Tam dzisiaj w godz. 12-20 temperatura sięgnie od 30 do 32 st. C.

Ostrzeżenie II stopnia wydano dla woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz północnej części woj. lubuskiego. Tam temperatura sięgnie do 36 stopni, a sam alert obowiązuje do godziny 20.

Najcieplej będzie na południowym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Dla woj. lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego wydany został alert III stopnia. Na zachodzie temperatura sięgnie do 34 stopni, a na wschodzie do 36 stopni - i tam alert utrzyma się do godziny 20 w sobotę.

Ostrzeżenia przed upałem wydano dla niemal całej Polski. meteo.imgw.pl materiał zewnętrzny

Kolejne dni będą równie ciężkie

W weekend może być burzowo, a lokalnie wiatr będzie wiał z prędkością do 100 km/h. Mimo to temperatura w sobotę będzie utrzymywała się na poziomie 36 stopni na południowym wschodzie, około 30 st. w centrum i ok. 20 st. nad morzem.

Nieco chłodniej będzie w niedzielę - maksymalnie 30 stopni na południowym wschodzie, jednak od poniedziałku znów nadpłynie gorące powietrze, które zmieni Polskę w patelnię. Temperatury rzędu 38 stopni utrzymają się do środy, a następnie zmaleją, aby w sobotę powrócić. Prawdziwy meteorologiczny rollercoaster.

Pogoda na następne dni jest jak rollercoaster. Raz upał, raz chłodniej. meteo.imgw.pl materiał zewnętrzny

Co oznaczają alerty pogodowe?

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Alert III stopnia to najwyższy poziom zagrożenia - przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.



