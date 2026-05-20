Kilka miesięcy temu Pacyfik był względnie spokojny. Obecnie naukowcy coraz częściej ostrzegają, że świat może wejść w okres wyjątkowo silnego El Niño. Zjawiska, które ma wpływa pogodę niemal na całej planecie. Historia pokazuje, że skutki takich epizodów bywają odczuwalne przez lata, a czasem nawet dekady.

El Niño zmienia pogodę na całym świecie

El Niño to naturalne zjawisko związane z niezwykle ciepłymi wodami w równikowej części Oceanu Spokojnego. Problem w tym, że skutki jego występowania nie ograniczają się do Pacyfiku. Zmieniają się układy atmosferyczne, a wraz z nimi pojawiają się susze, fale upałów, pożary i powodzie w różnych częściach świata.

Cyrkulacja ENSO opr. GeekWeek.pl/NOAA domena publiczna

Najsilniejsze epizody z lat 1982-83, 1997-98 oraz 2015-16 pokazały, że El Niño potrafi mocno uderzyć także w gospodarkę. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Science, wydarzenia z lat 1982-83 i 1997-98 przyniosły globalne straty liczone w bilionach dolarów. Co ważne, skutki ekonomiczne były odczuwalne jeszcze długo po tym, gdy ocean zaczął się ochładzać.

Naukowcy podkreślają jednak, że każde El Niño wygląda trochę inaczej. Nie istnieje jeden "scenariusz katastrofy", który powtarza się za każdym razem.

Miesięczne anomalie temperatury globalnej w stopniach Celsjusza od 1950 r. do lutego 2026 r. Miesiące El Niño zaznaczono na czerwono, miesiące La Niña na niebiesko, a miesiące w fazie neutralnej na szaro. domena publiczna

Klimat jest dziś zupełnie inny niż 30 lat temu

Właśnie ten element budzi największy niepokój badaczy. Dzisiejsze El Niño rozwija się w świecie znacznie cieplejszym niż podczas wcześniejszych rekordowych epizodów. Ciepłe są już nie tylko wody równikowego Pacyfiku, ale ogromne obszary oceanów na całym świecie.

Zmiana klimatu sprawiła, że dawne wydarzenia El Niño są dziś mniej użyteczne jako wskazówka dla obecnych zjawisk.

Eksperci ostrzegają też przed bezkrytycznym przypisywaniem każdej anomalii pogodowej El Niño. Zjawisko nie tworzy konkretnych burz czy pożarów, ale zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia określonych warunków atmosferycznych.

Lepsze prognozy pomagają, ale nie wszystkim

Dobra wiadomość jest taka, że współczesne prognozy są znacznie dokładniejsze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Dzięki temu rządy, organizacje humanitarne i rolnicy mogą wcześniej przygotowywać się na susze albo powodzie.

Andrew Kruczkiewicz z Columbia University zwraca jednak uwagę, że wielu ludzi nadal zakłada, iż nowe El Niño będzie wyglądało dokładnie tak samo jak poprzednie.

- Skutki mogą rozwijać się na różne sposoby i będą rozwijały się na różne sposoby - podkreślił badacz.

Źródło: CNN

Od równika do biegunów. Wielki quiz o klimacie Ziemi Rozpocznij quiz





Powody do niepokoju? Sztuczna inteligencja przejmuje stery w sztokholmskiej kawiarni © 2026 Associated Press