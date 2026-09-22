Potężny huragan zbliża się do Meksyku. Polo może jeszcze przybrać na sile

W skrócie Huragan Polo osiągnął czwartą kategorię w skali Saffira-Simpsona i przynosi wiatr o prędkości około 215 km/h z porywami do 260 km/h.

Synoptycy ostrzegają, że żywioł może dalej przybierać na sile i osiągnąć najwyższą piątą kategorię, niosąc ze sobą ulewne deszcze i wysokie fale sztormowe.

Władze Meksyku podjęły działania ostrzegawcze, wysyłając służby na plaże w Acapulco oraz zawieszając zajęcia szkolne w najbardziej zagrożonych stanach.

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Huragan Polo zbliża się do południowych wybrzeży Meksyku. Aktualnie osiągnął czwartą kategorię. To już oznacza wiatr o prędkości około 215 km/h i porywy dochodzące do 260 km/h. Ale to nie koniec. Synoptycy ostrzegają, że żywioł może jeszcze przybrać na sile. W Acapulco na plaże wysłano policjantów i funkcjonariuszy gwardii narodowej z megafonami, którzy ostrzegają mieszkańców i turystów.

Huragan Polo może osiągnąć najwyższą kategorię

Polo znajduje się obecnie na Oceanie Spokojnym, około 340 kilometrów na południe od stanu Guerrero i około 530 kilometrów na południowy wschód od stanu Colima. Według prognoz do środy ma przesuwać się na północ i północny wschód, a później może skręcić na północny zachód.

Największy niepokój budzi jednak jego siła. Polo jest już huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Meksykańska Narodowa Służba Meteorologiczna ostrzega, że może wkrótce osiągnąć kategorię piątą. To oznacza stały wiatr o prędkości przekraczającej 250 km/h.

Huragan może przynieść sztormowe fale i ulewne deszcze. W ciągu najbliższych dni w części wybrzeża może spaść nawet 150 litrów wody na metr kwadratowy. Fale przy brzegu mogą osiągać wysokość do 3,5 metra.

Satelitarne zdjęcie huraganu Polo z poniedziałku. Żywioł może się przesuwać wzdłuż południowego wybrzeża Meksyku noaa/Associated Press/East News East News

Ostrzeżenia dotyczą między innymi stanu Guerrero, w którym leży Acapulco

Na miejskich plażach pojawili się policjanci oraz funkcjonariusze gwardii narodowej. Z megafonami informują ludzi o zagrożeniu i zachęcają ich do przygotowania się na nadejście żywiołu.

Dla mieszkańców Acapulco to szczególnie niepokojąca sytuacja. W 2023 roku kurort został spustoszony przez huragan Otis. Według jednej z osób obsługujących turystów mieszkańcy są zaniepokojeni.

Meksyk przygotowuje się na ulewne dni

Przed zagrożeniem ostrzegła również prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum Pardo. Zaapelowała o śledzenie komunikatów Narodowej Służby Meteorologicznej i obrony cywilnej. W najbardziej zagrożonych miejscach zawieszono zajęcia szkolne, lokalnie uruchamiane są także schronienia.

Przez najbliższe 72 godziny intensywne opady są spodziewane na wybrzeżach stanów Guerrero, Michoacán i Jalisco. W Meksyku sezon huraganów trwa zwykle od maja do listopada i obejmuje zarówno wybrzeże Pacyfiku, jak i Atlantyku.



