Jeszcze zatęsknimy za chłodnym lipcem. Meteorolodzy ostrzegają przed nadciągającym upałem

Ostatnie dni były chłodne i deszczowe, lecz jeszcze pojawi się lato... dość ekstremalne. Już niedługo nad Polskę nadpłynie silna fala upałów. I chociaż prawdopodobnie temperatura nie przebije ostatniego rekordu ciepła, który wyniósł 40,5 st. C w Słubicach, 28 czerwca tego roku, to z pewnością da o sobie znać. Szczególnie że miejscami żar ma się utrzymać nawet tydzień.

Spadek temperatur po tym weekendzie to tylko cisza przed burzą

Dzisiaj w niedzielę jest upalnie, jednak już jutro temperatury spadną przez nadciągający nad Polskę front. W poniedziałek i wtorek słupki rtęci nie przekroczą 18-25 stopni, co pozwoli na chwilę wytchnienia przed zbliżającym się ukropem. Nocami temperatura może spaść nawet do ok. 10 stopni, a przy okazji pojawią się lokalne deszcze i burze.

Środa rozpocznie walkę o cień

Pogoda zacznie zmieniać się w środę za sprawą wyżu, który pozwoli miłośnikom lata cieszyć się dobrą pogodą - jednak nikt nie jest w stanie wytrzymać takich temperatur przez długi czas, a na to się zapowiada. Już tego dnia w zachodniej części Polski temperatura przekroczy 30 stopni, lecz wschód będzie mógł cieszyć się przyjemnymi 22-24 stopniami.

Od środy zacznie się prawdziwa jazda bez trzymanki. Temperatury sięgną w kolejnych dniach nawet 41 stopni. meteo.imgw.pl/ materiał zewnętrzny

W czwartek prawie cały kraj osiągnie minimum 30 stopni Celsjusza, a zachodnie części dobiją do 37 st. Jednak dopiero w piątek nadciągnie prawdziwa kumulacja, przynosząc temperatury rzędu 41 stopni na zachodzie. Praktycznie cała Polska będzie się pocić przez te dni, również w nocy, ponieważ nawet wtedy temperatura miejscami utrzyma się na poziomie 20-23 st. Cel.

Jaka pogoda na weekend?

Weekend pod względem temperatur wciąż wypada niepewnie, ponieważ nie wiadomo, jak daleko posuną się fronty burzowe nad Polską. Prognozy wskazują możliwość wystąpienia burz i opadów, a słupki rtęci mają sięgać maksymalnie 38 stopni na południu kraju.

W sobotę upalnie ma być głównie na południu Polski. meteologix.com materiał zewnętrzny

Kiedy upały znikną z Polski?

Wyczekiwane ochłodzenie pojawi się nie wcześniej niż po 5 sierpnia. Przypominamy, aby do tego czasu należy pić dużo wody i unikać wychodzenia na największe słońce, ponieważ upał wpływa także na codzienną pracę mózgu.

Niedawno pisaliśmy w GeekWeek.pl o przydatnych wskazówkach, jak się ochłodzić, kiedy jest naprawdę gorąco.



