W skrócie Nawet chwilowe przekroczenie progu 1,5 °C ocieplenia doprowadzi do nieodwracalnych zmian w światowej kriosferze, w tym masowego topnienia lodowców i zaniku wiecznej zmarzliny.

Naukowcy z ICCI i UNEP podkreślają, że dla zachowania stabilności polarnych czap lodowych konieczne jest sprowadzenie wzrostu globalnych temperatur poniżej 1 °C do 2150 roku.

Raport wskazuje, że świat musi zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 18 proc. do 2030 roku i o 45 proc. do 2035 roku, aby uniknąć wzrostu temperatur powyżej 1,7 °C.

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Przekroczenie ocieplenia o 1,5 °C ze skutkami dla kriosfery

Nawet krótkotrwałe przekroczenie limitu ocieplenia o 1,5 °C spowoduje permanentne i nieodwracalne szkody w światowej kriosferze. Najnowszy raport przygotowany przez 80 naukowców z International Cryosphere Climate Initiative (ICCI) oraz Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) wskazuje, że po okresie nieuniknionego wzrostu temperatur konieczne będzie ich szybkie sprowadzenie poniżej 1 °C do 2150 r.

Naukowcy obalają powszechny mit, według którego chwilowe przekroczenie progu wyznaczonego w porozumieniu paryskim nie niesie ze sobą tragicznych skutków dla lodowców i pokrywy śnieżnej.

Ziemia ociepliła się już o 1,3 °C od czasów przedprzemysłowych. Brak skutecznych działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochrony przyrody sprawił, że pewien poziom przekroczenia celu 1,5 °C staje się nieunikniony. Przejściowy skok temperatur doprowadzi jednak do drastycznych zmian w strukturze topniejących lodowców, co będzie rzutować na życie setek mln ludzi na całym świecie.

"Kriosfera jest jednym z najbardziej wrażliwych elementów systemu klimatycznego, a konsekwencje jej utraty dotykają całej planety" - skomentował James Kirkham, glacjolog z ICCI i główny autor raportu. "W tym roku widzieliśmy już jedną z największych i najbardziej śmiertelnych lawin kamienno-lodowych, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na granicy nepalsko-chińskiej, otwiera się w nowym oknie - zabiła tysiące ludzi i pozostawiła szkody równe 10 proc. PKB Nepalu w jednym wydarzeniu" - przypomina ekspert.

Wydany 2 listopada 2026 r. raport "State of the Cryosphere 2026 - The Cost of Overshoot", otwiera się w nowym oknie i towarzyszące mu opracowanie UNEP/ICCI, otwiera się w nowym oknie wskazują jasno, że powrót do bezpiecznych wartości wymaga podjęcia natychmiastowej transformacji energetycznej.

Ponad połowa lodowców może nieodwracalnie stopnieć

Przesunięcie średnich temperatur o ułamki stopni powoduje nieproporcjonalnie duże straty w masie lodowej. Szwajcaria utraciła aż 20 proc. swojego lodu lodowcowego w ciągu ostatnich pięciu lat, a tysiące lodowców na całym świecie mogą całkowicie zniknąć w najbliższej dekadzie. Szacuje się, że nawet przy stabilizacji klimatu na poziomie 1,5 °C utracona zostanie ponad połowa światowych lodowców.

Lody pokrywające Grenlandię i Antarktydę topnieją obecnie około sześciokrotnie szybciej niż w latach 90. XX wieku. Ich ubytek będzie utrzymywać się nawet wtedy, gdy wzrost temperatury zdoła powrócić do poziomu 1,5 °C. Badania sugerują, że rzeczywisty bezpieczny limit dla stabilności polarnych czap lodowych wynosi +1,0 °C (od czasów przedprzemysłowych) lub mniej.

W scenariuszu zakładającym wzrost temperatur o 2,8 °C w Górach Skalistych, Alpach, Islandii i Skandynawii pozostanie mniej niż 10 proc. dzisiejszej masy lodu. W regionie Hindukusz-Himalaje, gdzie lodowce stanowią źródło wody dla niemal ćwierci ludzkości, obecna polityka klimatyczna doprowadzi do zachowania zaledwie 41 proc. zasobów lodowych.

Zagrożenia wynikające z topnienia wiecznej zmarzliny

Wraz ze wzrostem temperatur postępuje topnienie wiecznej zmarzliny. Długotrwałe utrzymywanie się temperatury wyższej o 1,5 °C doprowadzi wprawdzie do stopniowego osiągania nowej równowagi, jednak emisje z rozmarzających gleb mogą utrzymywać się przez kilka stuleci. Wynika to z faktu rozkładu materii organicznej, która gromadziła się tam przez tysiące lat.

Obecna polityka, prowadząca do ocieplenia o około 3 °C, spowoduje stopnienie prawie całej przypowierzchniowej wiecznej zmarzliny. Proces ten uwolni do atmosfery dodatkowe zasoby gazów cieplarnianych, pogłębiając kryzys klimatyczny i wywołując poważne uszkodzenia infrastruktury na obszarach polarnych i podbiegunowych.

"Płyty lodowe topniejące sześć razy szybciej niż 30 lat temu, lód morski i lodowce górskie znikające w rekordowym tempie, nieuchronnie podnoszący się poziom mórz, tętniące życiem oceany polarne ulegające zakwaszeniu: wszystko to jest teraz nieodwracalne w ludzkiej skali czasowej, pełne konsekwencji o zasięgu globalnym i przekraczające granice możliwości adaptacyjnych" - wylicza Bill Hare, dyrektor instytutu Climate Analytics.

Ponowny spadek wzrostu temperatur poniżej 1,5 °C, a zwłaszcza poniżej 1 °C, pozwoli zmniejszyć częstotliwość fal upałów, uderzeń piorunów i pożarów. To z kolei spowolni gwałtowne procesy topnienia zmarzliny w drugiej połowie XXI w.

Szybka redukcja emisji jako warunek stabilizacji oceanów

Scenariusze zakłócenia cyrkulacji oceanicznej wskazują na rosnące ryzyko poważnych zmian w prądach morskich, takich jak AMOC i AOC. Zakwaszenie oceanów polarnych postępuje znacznie szybciej niż w cieplejszych akwenach, wywierając presję na organizmy morskie już od początku lat 2000., kiedy stężenie CO 2 w atmosferze było znacznie niższe niż dziś.

Osiągnięcie poziomu zerowej emisji netto do 2050 r. oraz aktywne wycofywanie dwutlenku węgla z atmosfery pozwolą na obniżenie poziomu CO 2 do 350-380 ppm do 2150 r. Umożliwi to powolną regenerację wierzchnich warstw wód morskich, choć pełne zrównoważenie chemii oceanów zajmie dziesiątki tysięcy lat.

"Śnieg i lód reagują szybko na każdy ułamek stopnia ocieplenia. Ale większość tych systemów będzie potrzebować stuleci lub tysiącleci na regenerację po przekroczeniu limitu, zwłaszcza jeśli przekroczone zostaną punkty zwrotne, które sprawiają, że zmiany stają się zasadniczo nieodwracalne" - podsumowuje James Kirkham.

Raport UNEP wskazuje, że świat musi zmniejszyć emisje o 18 proc. do 2030 r. i o 45 proc. do 2035 r. Spadek ten jest konieczny, aby zachować realne szanse na uniknięcie wzrostu temperatur powyżej 1,7 °C. Najwyższa ambicja w ograniczaniu paliw kopalnych jest jedynym sposobem, aby zapobiec najgorszym reakcjom łańcuchowym i zabezpieczyć wybrzeża przed drastycznym podniesieniem się poziomu mórz.



