W skrócie
- Raport UNEP wskazuje, że cel ograniczenia ocieplenia do 1,5 stopnia jest nieosiągalny, a świat zmierza ku przekroczeniu progu 2 stopni Celsjusza do połowy XXI wieku.
- Mimo stabilizacji emisji w 2025 roku potrzebna jest głęboka dekarbonizacja i redukcja emisji o 45 proc. do 2035 roku, aby wrócić do bezpieczniejszego poziomu temperatury.
- Sytuację komplikuje wycofanie USA z Porozumienia Paryskiego, spowolnienie prac IPCC oraz konieczność usunięcia 320 mld ton CO2 z atmosfery w drugiej połowie stulecia.
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Przekroczenie limitu globalnego ocieplenia stało się nieuniknione
Najnowszy raport Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) "Emissions Gap Report 2026: The Point of Return", otwiera się w nowym oknie, opublikowany 21 października 2026 r., przynosi ponure wnioski dla globalnej polityki klimatycznej. Nawet biorąc pod uwagę stabilizację emisji gazów cieplarnianych w ubiegłym roku, średnia temperatura na świecie przekroczy próg 2 °C w połowie XXI w., o ile państwa nie podejmą natychmiastowych działań. Zjawiska ekstremalne, takie jak długotrwałe fale upałów, niszczycielskie pożary i katastrofalne powodzie, stają się nową codziennością w 2026 r.
Scenariusz oparty na dotychczas prowadzonej polityce klimatycznej wskazuje na wzrost temperatury o 2,6-2,8 °C powyżej poziomu przedindustrialnego do końca tego stulecia. Oznacza to znaczne przekroczenie celów ustalonych w Porozumieniu Paryskim z 2015 r. Eksperci oceniają ryzyko wzrostu temperatury powyżej 3,4 °C na 10 proc., co wiązałoby się z bezpośrednią katastrofą ekologiczną. Pełna realizacja dotychczasowych obietnic krajowych doprowadziłaby zaś do ocieplenia "jedynie" o 2,1 °C.
Rok 2026 jest już drugim z kolei, w którym globalne temperatury przekroczyły granicę 1,5 °C. "Świat nie może już uniknąć przekroczenia limitu 1,5 °C, a konsekwencje są już dewastujące" - powiedział ustępujący sekretarz generalny ONZ, António Guterres, podczas prezentacji raportu. Agenda ONZ apeluje o natychmiastowe odchodzenie od paliw kopalnych i zatrzymanie narastającej fali wylesiania.
Ratunkiem dla planety pozostaje koncepcja czasowego przekroczenia pułapu temperatury, a następnie jej obniżenia w drugiej połowie stulecia. Wymaga to jednak głębokiej dekarbonizacji połączonej z szybkim wdrożeniem technologii pochłaniania CO2 na niespotykaną dotąd skalę. Całość tych wyzwań stanie się głównym tematem listopadowego szczytu COP31 w Antalyi w Turcji, gdzie delegaci dokonają oceny dotychczasowych postępów.
Nadzieja w rekordowym wzroście odnawialnych źródeł energii
Mimo niepokojących prognoz raport wskazuje na optymistyczne zjawiska w skali globalnej. Szacunki za 2025 r. pokazują, że światowa emisja gazów cieplarnianych utrzymała się na poziomie z 2024 r. lub nieznacznie spadła. Główną przyczyną tej zmiany był spadek emisji wynikających z użytkowania gruntów, w tym mniejsza skala pożarów w porównaniu z rekordowym 2024 r. Jest to pierwszy spadek wskaźników od czasu pandemii COVID-19, co może zwiastować zbliżanie się do szczytu emisji.
Eksperci przestrzegają jednak przed wyciąganiem pochopnych wniosków z danych z jednego okresu. "Globalne emisje będą musiały spaść o kilkanaście procent, zanim będzie można mieć pewność, że osiągnęły poziom szczytowy" - wyjaśnia Lauri Myllyvirta z Centre for Research on Energy and Clean Air w Helsinkach. Jedno gorące lato może łatwo zaburzyć spadkowy trend spadku emisji.
Rekordowy wzrost odnawialnych źródeł energii stanowi najmocniejszy punkt transformacji. Od 2015 r. moc czystej energii rosła trzykrotnie szybciej, niż zakładano w prognozach, a rozwój energii słonecznej przyspieszył aż siedmiokrotnie w związku ze spadkiem kosztów technologii. Równocześnie rozwój infrastruktury węglowej i naftowej uległ wyraźnemu spowolnieniu w stosunku do pierwotnych przewidywań.
Nawet jeśli poziom emisji w 2025 r. nie okaże się ostatecznym punktem zwrotnym, raport UNEP prognozuje ich spadek o 5-8 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomu z 2025 r. "Drzwi do znacznie większej redukcji w ciągu najbliższych pięciu lat pozostają otwarte" - dodaje Myllyvirta, wskazując na rosnącą rolę Indii i Chin w dekarbonizacji.
Rosnąca luka emisyjna wymaga drastycznych redukcji
Dotychczasowe starania państw okazują się niewystarczające w zestawieniu z wymogami chroniącymi klimat przed katastrofą. Aktualne deklaracje redukcyjne pozwolą ograniczyć emisje co najwyżej o 15 proc. w ciągu najbliższej dekady. Tymczasem scenariusz zakładający minimalne przekroczenie dopuszczalnej temperatury wymaga cięć na poziomie 45 proc. do 2035 r. i 69 proc. do 2040 r. w porównaniu z poziomem z 2025 r.
"Luka emisyjna to obecnie luka w przywództwie. A światu kończy się czas i usprawiedliwienia, by ją zamknąć" - zauważa António Guterres. Równocześnie roczna stopa redukcji emisji w latach 2025-2035 musiałaby wynieść 5,7 proc., czyli więcej niż 5 proc. zakładane w szóstym raporcie IPCC.
Koncepcja obniżenia temperatury w drugiej połowie XXI w. opiera się na założeniu usunięcia z atmosfery około 320 mld ton CO2. Odpowiada to niemal ośmioletniej światowej emisji z 2024 r. "Takie trwałe usuwanie dwutlenku węgla jest niepewne, ryzykowne i kosztowne" - uważa Anne Olhoff, współautorka raportu z UNEP. Każde kolejne pięć lat utrzymywania obecnego poziomu emisji podnosi szczytową temperaturę o 0,1 °C.
Istotnym czynnikiem pogarszającym wskaźniki w stosunku do ubiegłego roku stało się formalne wycofanie Stanów Zjednoczonych z Porozumienia Paryskiego. Rezygnacja Waszyngtonu z celu zerowej emisji netto podniesie szczytowe ocieplenie o około 0,1 °C. Większość krajów z grupy G20 również nie realizuje w pełni swoich deklaracji na najbliższe 10 lat.
Trudne negocjacje klimatyczne i cele na przyszłość
Kryzys polityczny przekłada się również na opóźnienia w pracach naukowców. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) nie zdołał uzgodnić harmonogramu publikacji kolejnego raportu. Stwarza to ryzyko, że dane nie będą gotowe przed nową rundą zobowiązań w 2028 r. Spór wywołali przedstawiciele państw rozwijających się, obawiający się dominacji krajów rozwiniętych w procesie badawczym. Ponad stu autorów wystosowało list otwarty z deklaracją kontynuacji prac mimo przeszkód.
Nadchodzący szczyt COP31 w Antalyi rozpocznie drugi Globalny Przegląd (GST), oparty na ustaleniach z lat 2021-2023. Zgodnie z wytycznymi UNEP cel potrojenia mocy odnawialnych źródeł energii do 2035 r. wymaga redukcji intensywności energii pierwotnej PKB o co najmniej 30 proc. Do 2040 r. wskaźnik ten powinien osiągnąć wartość 40 proc. przy jednoczesnym 4,5-krotnym zwiększeniu udziału OZE w miksie energetycznym.
Plan odchodzenia od paliw kopalnych narzuca konkretne cele zmniejszenia udziału węgla, ropy i gazu w światowym bilansie energetycznym. Do 2035 r. udział ten musi spaść odpowiednio o co najmniej 55, 15 i 5 proc., a do 2040 r. o 75, 30 i 35 proc. Produkcja energii elektrycznej z węgla powinna spaść o 75 proc. do 2035 r. i zostać całkowicie wycofana do 2040 r., natomiast emisja metanu musi ulec redukcji o 40 proc.
Narzędzia rynkowe i odpowiednie regulacje prawne udowodniły już swoją skuteczność w poszczególnych regionach świata. Ocena ponad 220 polityk klimatycznych wykazała, że systemy handlu emisjami oraz podatki węglowe pozwoliły ograniczyć emisje o 5-13 proc. "Przekroczenie celu to nie kapitulacja" - podsumowuje António Guterres, wzywając do pełnego wykorzystania istniejących rozwiązań i powrotu do poziomu 1,5 °C przed końcem XXI w.
Źródła:
- Dinneen J. Global emissions slow - but world hurtles towards 2 °C of warming. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03355-x
- UN News. Global warming will breach 1.5°C - but deep, fast cuts can still bring it back (2026).
- UNEP - UN Environment Programme. New UNEP report lays out emission cuts needed for return to 1.5°C (2026).