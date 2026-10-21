W skrócie Raport UNEP wskazuje, że cel ograniczenia ocieplenia do 1,5 stopnia jest nieosiągalny, a świat zmierza ku przekroczeniu progu 2 stopni Celsjusza do połowy XXI wieku.

Mimo stabilizacji emisji w 2025 roku potrzebna jest głęboka dekarbonizacja i redukcja emisji o 45 proc. do 2035 roku, aby wrócić do bezpieczniejszego poziomu temperatury.

Sytuację komplikuje wycofanie USA z Porozumienia Paryskiego, spowolnienie prac IPCC oraz konieczność usunięcia 320 mld ton CO2 z atmosfery w drugiej połowie stulecia.

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Przekroczenie limitu globalnego ocieplenia stało się nieuniknione

Najnowszy raport Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) "Emissions Gap Report 2026: The Point of Return", otwiera się w nowym oknie, opublikowany 21 października 2026 r., przynosi ponure wnioski dla globalnej polityki klimatycznej. Nawet biorąc pod uwagę stabilizację emisji gazów cieplarnianych w ubiegłym roku, średnia temperatura na świecie przekroczy próg 2 °C w połowie XXI w., o ile państwa nie podejmą natychmiastowych działań. Zjawiska ekstremalne, takie jak długotrwałe fale upałów, niszczycielskie pożary i katastrofalne powodzie, stają się nową codziennością w 2026 r.

Scenariusz oparty na dotychczas prowadzonej polityce klimatycznej wskazuje na wzrost temperatury o 2,6-2,8 °C powyżej poziomu przedindustrialnego do końca tego stulecia. Oznacza to znaczne przekroczenie celów ustalonych w Porozumieniu Paryskim z 2015 r. Eksperci oceniają ryzyko wzrostu temperatury powyżej 3,4 °C na 10 proc., co wiązałoby się z bezpośrednią katastrofą ekologiczną. Pełna realizacja dotychczasowych obietnic krajowych doprowadziłaby zaś do ocieplenia "jedynie" o 2,1 °C.

Rok 2026 jest już drugim z kolei, w którym globalne temperatury przekroczyły granicę 1,5 °C. "Świat nie może już uniknąć przekroczenia limitu 1,5 °C, a konsekwencje są już dewastujące" - powiedział ustępujący sekretarz generalny ONZ, António Guterres, podczas prezentacji raportu. Agenda ONZ apeluje o natychmiastowe odchodzenie od paliw kopalnych i zatrzymanie narastającej fali wylesiania.

Ratunkiem dla planety pozostaje koncepcja czasowego przekroczenia pułapu temperatury, a następnie jej obniżenia w drugiej połowie stulecia. Wymaga to jednak głębokiej dekarbonizacji połączonej z szybkim wdrożeniem technologii pochłaniania CO 2 na niespotykaną dotąd skalę. Całość tych wyzwań stanie się głównym tematem listopadowego szczytu COP31 w Antalyi w Turcji, gdzie delegaci dokonają oceny dotychczasowych postępów.

Nadzieja w rekordowym wzroście odnawialnych źródeł energii

Mimo niepokojących prognoz raport wskazuje na optymistyczne zjawiska w skali globalnej. Szacunki za 2025 r. pokazują, że światowa emisja gazów cieplarnianych utrzymała się na poziomie z 2024 r. lub nieznacznie spadła. Główną przyczyną tej zmiany był spadek emisji wynikających z użytkowania gruntów, w tym mniejsza skala pożarów w porównaniu z rekordowym 2024 r. Jest to pierwszy spadek wskaźników od czasu pandemii COVID-19, co może zwiastować zbliżanie się do szczytu emisji.

Eksperci przestrzegają jednak przed wyciąganiem pochopnych wniosków z danych z jednego okresu. "Globalne emisje będą musiały spaść o kilkanaście procent, zanim będzie można mieć pewność, że osiągnęły poziom szczytowy" - wyjaśnia Lauri Myllyvirta z Centre for Research on Energy and Clean Air w Helsinkach. Jedno gorące lato może łatwo zaburzyć spadkowy trend spadku emisji.

Rozwiń

Rekordowy wzrost odnawialnych źródeł energii stanowi najmocniejszy punkt transformacji. Od 2015 r. moc czystej energii rosła trzykrotnie szybciej, niż zakładano w prognozach, a rozwój energii słonecznej przyspieszył aż siedmiokrotnie w związku ze spadkiem kosztów technologii. Równocześnie rozwój infrastruktury węglowej i naftowej uległ wyraźnemu spowolnieniu w stosunku do pierwotnych przewidywań.

Nawet jeśli poziom emisji w 2025 r. nie okaże się ostatecznym punktem zwrotnym, raport UNEP prognozuje ich spadek o 5-8 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomu z 2025 r. "Drzwi do znacznie większej redukcji w ciągu najbliższych pięciu lat pozostają otwarte" - dodaje Myllyvirta, wskazując na rosnącą rolę Indii i Chin w dekarbonizacji.

Rosnąca luka emisyjna wymaga drastycznych redukcji

Dotychczasowe starania państw okazują się niewystarczające w zestawieniu z wymogami chroniącymi klimat przed katastrofą. Aktualne deklaracje redukcyjne pozwolą ograniczyć emisje co najwyżej o 15 proc. w ciągu najbliższej dekady. Tymczasem scenariusz zakładający minimalne przekroczenie dopuszczalnej temperatury wymaga cięć na poziomie 45 proc. do 2035 r. i 69 proc. do 2040 r. w porównaniu z poziomem z 2025 r.

"Luka emisyjna to obecnie luka w przywództwie. A światu kończy się czas i usprawiedliwienia, by ją zamknąć" - zauważa António Guterres. Równocześnie roczna stopa redukcji emisji w latach 2025-2035 musiałaby wynieść 5,7 proc., czyli więcej niż 5 proc. zakładane w szóstym raporcie IPCC.

Koncepcja obniżenia temperatury w drugiej połowie XXI w. opiera się na założeniu usunięcia z atmosfery około 320 mld ton CO 2 . Odpowiada to niemal ośmioletniej światowej emisji z 2024 r. "Takie trwałe usuwanie dwutlenku węgla jest niepewne, ryzykowne i kosztowne" - uważa Anne Olhoff, współautorka raportu z UNEP. Każde kolejne pięć lat utrzymywania obecnego poziomu emisji podnosi szczytową temperaturę o 0,1 °C.

Istotnym czynnikiem pogarszającym wskaźniki w stosunku do ubiegłego roku stało się formalne wycofanie Stanów Zjednoczonych z Porozumienia Paryskiego. Rezygnacja Waszyngtonu z celu zerowej emisji netto podniesie szczytowe ocieplenie o około 0,1 °C. Większość krajów z grupy G20 również nie realizuje w pełni swoich deklaracji na najbliższe 10 lat.

Trudne negocjacje klimatyczne i cele na przyszłość

Kryzys polityczny przekłada się również na opóźnienia w pracach naukowców. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) nie zdołał uzgodnić harmonogramu publikacji kolejnego raportu. Stwarza to ryzyko, że dane nie będą gotowe przed nową rundą zobowiązań w 2028 r. Spór wywołali przedstawiciele państw rozwijających się, obawiający się dominacji krajów rozwiniętych w procesie badawczym. Ponad stu autorów wystosowało list otwarty z deklaracją kontynuacji prac mimo przeszkód.

Nadchodzący szczyt COP31 w Antalyi rozpocznie drugi Globalny Przegląd (GST), oparty na ustaleniach z lat 2021-2023. Zgodnie z wytycznymi UNEP cel potrojenia mocy odnawialnych źródeł energii do 2035 r. wymaga redukcji intensywności energii pierwotnej PKB o co najmniej 30 proc. Do 2040 r. wskaźnik ten powinien osiągnąć wartość 40 proc. przy jednoczesnym 4,5-krotnym zwiększeniu udziału OZE w miksie energetycznym.

Plan odchodzenia od paliw kopalnych narzuca konkretne cele zmniejszenia udziału węgla, ropy i gazu w światowym bilansie energetycznym. Do 2035 r. udział ten musi spaść odpowiednio o co najmniej 55, 15 i 5 proc., a do 2040 r. o 75, 30 i 35 proc. Produkcja energii elektrycznej z węgla powinna spaść o 75 proc. do 2035 r. i zostać całkowicie wycofana do 2040 r., natomiast emisja metanu musi ulec redukcji o 40 proc.

Narzędzia rynkowe i odpowiednie regulacje prawne udowodniły już swoją skuteczność w poszczególnych regionach świata. Ocena ponad 220 polityk klimatycznych wykazała, że systemy handlu emisjami oraz podatki węglowe pozwoliły ograniczyć emisje o 5-13 proc. "Przekroczenie celu to nie kapitulacja" - podsumowuje António Guterres, wzywając do pełnego wykorzystania istniejących rozwiązań i powrotu do poziomu 1,5 °C przed końcem XXI w.

Źródła:

Dinneen J. Global emissions slow - but world hurtles towards 2 °C of warming. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03355-x UN News. Global warming will breach 1.5°C - but deep, fast cuts can still bring it back (2026). UNEP - UN Environment Programme. New UNEP report lays out emission cuts needed for return to 1.5°C (2026).