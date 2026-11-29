Rekordowa dziura ozonowa nad Antarktydą. Obszar dwukrotnie większy od USA budzi niepokój naukowców
Tegoroczny potężny wir polarny, który wariuje nad biegunem, otwiera się w nowym oknie, sprawił, że dziura ozonowa nad Antarktydą powiększyła się do siódmego co do wielkości rozmiaru w historii pomiarów. Od prawie 50 lat nie widziano jej tak wielkiej. Jest teraz tak duża, że zajmuje obszar ponad dwukrotnie większy od powierzchni Stanów Zjednoczonych. Pomimo jej rozmiaru naukowcy z NASA i NOAA podkreślają, że ochronna warstwa ozonowa naszej planety wciąż się regeneruje i jest na dobrej drodze.
Badacze przypisali to rozszerzenie dziury ozonowej wyjątkowo silnemu wirowi polarnemu. Mogło być jednak znacznie gorzej, gdyby nie dekady starań o ograniczenie substancji chemicznych niszczących warstwę ozonową.
Czy mamy powody do niepokoju?
Najbardziej zubożała warstwa ozonowa była od 7 września do 13 października. Zajmowała wtedy około 25 milionów kilometrów kwadratowych - ponad dwa razy więcej niż powierzchnia USA.
- W ostatnich latach coroczna dziura ozonowa pojawia się coraz później w sezonie, co wskazuje, że warstwa ozonowa się regeneruje - powiedział Paul Newman, starszy naukowiec z Uniwersytetu Maryland i wieloletni kierownik zespołu badawczego NASA ds. ozonu w Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda.
Według niego niezwykle silny wir polarny wydłużył proces zubożenia warstwy ozonowej na Antarktydzie w tym sezonie, pozwalając dziurze urosnąć do rozmiarów, jakich nie widzieliśmy od dekady.
Największa dziura ozonowa powstała 9 września 2000 roku. Przekroczyła wtedy 28 mln km kw. Gdyby substancje szkodliwe dla niej były dzisiaj tak powszechne, jak w roku 2000, obecna dziura mogłaby być większa o 3,5 mln km kw.
Mimo dużego obszaru ilość utraconego ozonu przez dziurę nie była bardzo dotkliwa. W dodatku długoterminowe pomiary nadal wskazują na korzyści, jakie płyną z międzynarodowych działań na rzecz ochrony atmosfery. Głównym powodem stopniowej regeneracji warstwy ozonowej jest Protokół montrealski, jak wskazują naukowcy.
Kiedy dziura ozonowa się zregeneruje?
Wiele z substancji chemicznych szkodzących atmosferze zostało już wycofanych, jednak skutki używania ich przez wiele lat na całym świecie wciąż są odczuwalne. Niektóre z nich przez dziesięciolecia pozostają w atmosferze, a inne wciąż ulatniają się ze starzejącego się już sprzętu i składowisk odpadów.
Specjaliści nieustannie monitorują ozon znajdujący się w atmosferze, ponieważ pełni on funkcję naturalnego "filtra przeciwsłonecznego" naszej planety. Dzięki niemu szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe nie dociera do powierzchni, co chroni organizmy żywe.