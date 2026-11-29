Rekordowa dziura ozonowa nad Antarktydą. Obszar dwukrotnie większy od USA budzi niepokój naukowców

Tegoroczny potężny wir polarny, który wariuje nad biegunem, otwiera się w nowym oknie, sprawił, że dziura ozonowa nad Antarktydą powiększyła się do siódmego co do wielkości rozmiaru w historii pomiarów. Od prawie 50 lat nie widziano jej tak wielkiej. Jest teraz tak duża, że zajmuje obszar ponad dwukrotnie większy od powierzchni Stanów Zjednoczonych. Pomimo jej rozmiaru naukowcy z NASA i NOAA podkreślają, że ochronna warstwa ozonowa naszej planety wciąż się regeneruje i jest na dobrej drodze.

Badacze przypisali to rozszerzenie dziury ozonowej wyjątkowo silnemu wirowi polarnemu. Mogło być jednak znacznie gorzej, gdyby nie dekady starań o ograniczenie substancji chemicznych niszczących warstwę ozonową.

Czy mamy powody do niepokoju?

Najbardziej zubożała warstwa ozonowa była od 7 września do 13 października. Zajmowała wtedy około 25 milionów kilometrów kwadratowych - ponad dwa razy więcej niż powierzchnia USA.

- W ostatnich latach coroczna dziura ozonowa pojawia się coraz później w sezonie, co wskazuje, że warstwa ozonowa się regeneruje - powiedział Paul Newman, starszy naukowiec z Uniwersytetu Maryland i wieloletni kierownik zespołu badawczego NASA ds. ozonu w Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda.

Według niego niezwykle silny wir polarny wydłużył proces zubożenia warstwy ozonowej na Antarktydzie w tym sezonie, pozwalając dziurze urosnąć do rozmiarów, jakich nie widzieliśmy od dekady.

Największa dziura ozonowa powstała 9 września 2000 roku. Przekroczyła wtedy 28 mln km kw. Gdyby substancje szkodliwe dla niej były dzisiaj tak powszechne, jak w roku 2000, obecna dziura mogłaby być większa o 3,5 mln km kw.

Mimo dużego obszaru ilość utraconego ozonu przez dziurę nie była bardzo dotkliwa. W dodatku długoterminowe pomiary nadal wskazują na korzyści, jakie płyną z międzynarodowych działań na rzecz ochrony atmosfery. Głównym powodem stopniowej regeneracji warstwy ozonowej jest Protokół montrealski, jak wskazują naukowcy.

Kiedy dziura ozonowa się zregeneruje?

Wiele z substancji chemicznych szkodzących atmosferze zostało już wycofanych, jednak skutki używania ich przez wiele lat na całym świecie wciąż są odczuwalne. Niektóre z nich przez dziesięciolecia pozostają w atmosferze, a inne wciąż ulatniają się ze starzejącego się już sprzętu i składowisk odpadów.

Obecne szacunki sugerują, że dziura ozonowa nad Antarktydą zregeneruje się do lat 70. XXI wieku. Będzie miał na to wpływ stopniowy zanik pozostałych substancji niszczących tę warstwę z atmosfery.

Specjaliści nieustannie monitorują ozon znajdujący się w atmosferze, ponieważ pełni on funkcję naturalnego "filtra przeciwsłonecznego" naszej planety. Dzięki niemu szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe nie dociera do powierzchni, co chroni organizmy żywe.



