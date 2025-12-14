Rekordowo ciepły grudzień w Polsce. Takich dni nie było od 1951 roku

Grudzień bardziej przypomina późną jesień niż początek zimy. W Polsce padły kolejne rekordy temperatur, a klimatolodzy mówią wprost: tak ciepłych grudniowych dni nie notowano od ponad 70 lat. To nie jednorazowa anomalia, lecz kolejny sygnał trwałych zmian klimatu.

Pogoda bardziej pasująca do jesieni niż do początku zimy (od 1 grudnia mamy meteorologiczną zimę) stała się w tym roku faktem. Rekordowo ciepły grudzień w Polsce nie jest pojedynczym meteorologicznym epizodem, lecz kolejnym sygnałem długotrwałych zmian klimatu. Dane pokazują, że skala anomalii jest wręcz historyczna.

Rekordy temperatury dzień po dniu

11 grudnia w Polsce padł piętnasty w tym roku rekord średniej dobowej temperatury. Wyniosła ona 8,2 st. C i była trzecią rekordową wartością w samym grudniu, po 9 i 10 grudnia, gdy notowano odpowiednio 9 st. C i 8,9 st. C. Jak zaznaczył klimatolog prof. Bogdan Chojnicki, tak ciepłych dni, jak 9, 10 i 11 grudnia, nie notowano od 1951 roku.

Z danych IMGW wynika, że 11 grudnia maksymalna temperatura sięgnęła 14,5 st. C na Dolnym Śląsku, a minimalna spadła do minus 6,6 st. C w województwie śląskim. W latach 1991-2020 średnia maksymalna temperatura grudnia wynosiła 4,1 st. C, a średnia minimalna w rejonach górskich minus 8,8 st. C.

Rok cieplejszy niż norma klimatyczna

Tak ciepły grudzień domyka wyjątkowo ciepły rok. Od 1 stycznia 2025 roku średnia temperatura w Polsce jest o co najmniej 0,8 st. C wyższa od normy klimatycznej. Prof. Chojnicki zwraca uwagę, że ostatnim rokiem wyraźnie chłodniejszym od obecnej normy był 2013, a obecny grudzień nie przyniósł ani jednego dnia z temperaturą poniżej normy. To już nie wyjątek, lecz nowy standard.

Klimatolog przypomina, że obfite opady śniegu pod koniec listopada mogły sugerować mroźną zimę, jednak rzeczywistość okazała się inna.

- Znowu mamy taki scenariusz, że w grudniu do Polski napływa południowa masa powietrza, która powoduje odpowiedni wzrost temperatury. Takie warunki pozwalają nam się lekko ubierać, nie utrudniają funkcjonowania i co ważne - też ograniczają nasze koszty utrzymania, tj. ogrzewanie, więc można mieć pozytywne odczucia. Pamiętajmy jednak, że temperatura cały czas rośnie i prędzej czy później będzie trzeba zainwestować np. w klimatyzację, a wyższa temperatura to w wielu przypadkach bardzo silne zjawiska suszowe, które nie zawsze występują, ale wraz ze wzrostem temperatury ich prawdopodobieństwo jest coraz większe - wyjaśnił klimatolog.

Prognoza długoterminowa IMGW wskazuje, że do końca grudnia br. najwyższa temperatura maksymalna może wynieść 6 st. C na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie Polski (w okresie 15-21 grudnia). Z prognozy średniej minimalnej temperatury wynika, że może wynieść ona do minus 6 st. C w rejonach górskich w okresie od 29 grudnia do 4 stycznia.

