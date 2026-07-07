Naukowcy od miesięcy spodziewali się, że rozwijające się na równikowym Pacyfiku El Niño będzie wyjątkowo silne. Najnowsze prognozy wskazują jednak, że zjawisko może okazać się jeszcze intensywniejsze, niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu. Część modeli sugeruje nawet, że może to być najsilniejsze El Niño od co najmniej połowy XX wieku. Choć w mediach często pojawia się określenie "super El Niño", klimatolodzy i meteorolodzy podchodzą do niego z dużym dystansem i traktują je raczej jako potoczną nazwę wyjątkowo silnych epizodów, niż termin typowo naukowy.

Prognozy dla El Niño są coraz bardziej alarmujące

El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne związane z ponadprzeciętnie wysoką temperaturą wód równikowej części Oceanu Spokojnego. Ogrzane wody przekazują do atmosfery ogromne ilości energii. To wpływa na pogodę niemal na całym świecie. W jednych regionach mogą pojawić się ulewne deszcze i powodzie, w innych długotrwałe susze, a też fale upałów i inne niebezpieczne zjawiska.

Zdaniem naukowców kolejne symulacje komputerowe wskazują coraz wyraźniej, że szczyt obecnego El Niño może być silniejszy od wcześniejszych prognoz.

Wyniki modeli konsekwentnie pokazują coraz większe prawdopodobieństwo bardzo silnego El Niño niż jeszcze kilka miesięcy temu, a z każdym miesiącem szacunki rosną. Obecnie szanse na rekordowo silne El Niño w tym roku są bardzo duże.

Rekordowo ciepły ocean wzmacnia prognozy

Co więcej temperatury powierzchni Pacyfiku na obszarze monitorowanym przez naukowców osiągają rekordowe wartości jak na tę porę roku. To dodatkowo wzmacnia przewidywania, że El Niño będzie nadal szybko się rozwijać.

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) zjawisko powinno wyraźnie nasilić się między lipcem a wrześniem, a jego wpływ na pogodę będzie odczuwalny na wielu kontynentach.

Świat przygotowuje się na skutki silnego El Niño

WMO ostrzega, że wyjątkowo silne El Niño zwiększy ryzyko fal upałów na lądzie i morskich fal gorąca. Organizacja apeluje do władz państw oraz agend ONZ o przygotowanie się na możliwe skutki humanitarne związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i problemami w rolnictwie.

Tak silne El Niño rozwija się w czasie, gdy Ziemia jest już rekordowo ciepła z powodu zmian klimatu. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu może to zmienić typowy przebieg i skutki tego zjawiska.

Źródło: CNN



