Super El Niño 2026 zagrożeniem dla Amazonii. Klimatyczny punkt krytyczny

Julia Król

Julia Król

Północna część Amazonii, dotąd uznawana za ostoję stabilności, staje się epicentrum ekstremalnych zjawisk pogodowych. Naukowcy alarmują, że region zbliża się do niebezpiecznych punktów krytycznych, a nadchodzące super El Niño może pogorszyć sytuację.

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Mężczyzna wiosłuje łódką po błotnistym potoku Tiaracá w otoczeniu lasu, widoczna zielona torba na łodzi.
Potok Tiaracá w Parku Narodowym Jaú we wrześniu 2024 roku podczas ekstremalnej suszy. Podróż wzdłuż potoku była możliwa tylko wiosłując, ponieważ poziom wody był zbyt niski dla silnika zaburtowego.Cássio Alencar Nunesmateriał zewnętrzny

Zmiany klimatu w Amazonii. Gwałtowny wzrost temperatur od 1981 roku

Do tej pory północna część centralnej Amazonii, z rozległymi obszarami porośniętymi gęstym lasem, naturalnymi sawannami oraz dużymi i ważnymi terytoriami tubylczymi, nie była uważana za obszar najbardziej dotknięty zmianą klimatu. Region ten jednak, który uważany jest za kluczowy dla bogactwa kulturowego i różnorodności biologicznej Amazonii, nieoczekiwanie znalazł się w czołówce obszarów, na jakich obserwuje się gwałtowny wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Jak wskazują badania, w Amazonii gwałtownie rośnie liczba ekstremalnych temperatur i wzrasta zapotrzebowanie na wodę. W porze suchej odnotowuje się wzrost o co najmniej 0,75 st. C na dekadę i o ponad 3,22 st. C od 1981 roku. Wyniki obserwacji pokazują, że ekstremalne zjawiska klimatyczne na tym obszarze nasilają się w ciągu ostatnich 43 lat. Nie znajdują one odzwierciedlenia w ocenach średnich temperatur, które rosną w tempie 0,21 st. C na dekadę i są zgodne ze średnim globalnym ociepleniem.

Biorąc pod uwagę przewidywane na 2026 rok zjawisko super El Niño, które będzie największe w historii ludzkości, Amazonia może ucierpieć z tego powodu zaledwie dwa lata po ostatniej dużej suszy w 2024 roku. Naukowcy się obawiają, że jeśli tak dalej pójdzie, Amazonia przekroczy progi krytyczne.

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Super El Niño zagraża ekosystemowi

Odkrycia te należą do ustaleń badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Lancaster we współpracy z WWF UK i międzynarodowym zespołem ponad 50 naukowców.

Dzięki podzieleniu Amazonii na komórki o powierzchni 11 km i wykorzystaniu danych o temperaturze i opadach deszczu, zespołowi udało się zidentyfikować porę suchą dla każdego obszaru. Udało się następnie stworzyć model zmian temperatury i stresu wodnego w całej Amazonii w latach 1981-2023.

Tempo zmian klimatu oceniono na dwa różne sposoby. Po pierwsze, autorzy wykorzystali "tendencję centralną", najpowszechniej stosowaną dotychczas miarę, która podkreśla średnie tempo zmian temperatury i deficytu wody we wszystkich latach. Po drugie, zastosowano "tendencję ekstremalną", która podkreśla najbardziej wyjątkowe lata. Zapewnia to zatem dokładniejsze wskazanie zmian w wyjątkowych okresach najgorętszych lub najsuchszych.

- Najbardziej interesują nas te zjawiska, gdy są najgorętsze i najsuchsze, ponieważ wtedy wysokie temperatury mogą wyrządzić najwięcej szkód - powiedział profesor Jos Barlow, główny autor raportu.

Obserwacje te wskazują na wpływ ekstremalnych zjawisk klimatycznych na ten region, w tym na pierwsze zaobserwowane masowe wymieranie ssaków, zmniejszenie populacji ptaków oraz zmiany ich długości życia. Region doświadczył także rozległych pożarów lasów, które doprowadziły do zanieczyszczenia powietrza. Wysychanie rzek przez upały i susze wpłynęło na zdrowie mieszkańców lasów.

- Pilnie potrzebne są działania adaptacyjne, aby przeciwdziałać skutkom tych szybko zmieniających się ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w tym zapobieganie czynnikom, które nasilają zagrożenia klimatyczne, takim jak wylesianie. Musimy również wdrożyć środki wspierające walkę z pożarami lasów, a także wspierać lokalną ludność, gdy rzeki, od których zależy ich żegluga, wyschną, zwłaszcza w roku takim jak 2026, wraz z nadejściem super El Niño - podsumował Barlow.

Pogodowa katastrofa. Ostatni rok pokazał, co znaczą zmiany klimatuPolsat News Polsat News
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