Zmiany klimatu w Amazonii. Gwałtowny wzrost temperatur od 1981 roku

Do tej pory północna część centralnej Amazonii, z rozległymi obszarami porośniętymi gęstym lasem, naturalnymi sawannami oraz dużymi i ważnymi terytoriami tubylczymi, nie była uważana za obszar najbardziej dotknięty zmianą klimatu. Region ten jednak, który uważany jest za kluczowy dla bogactwa kulturowego i różnorodności biologicznej Amazonii, nieoczekiwanie znalazł się w czołówce obszarów, na jakich obserwuje się gwałtowny wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Jak wskazują badania, w Amazonii gwałtownie rośnie liczba ekstremalnych temperatur i wzrasta zapotrzebowanie na wodę. W porze suchej odnotowuje się wzrost o co najmniej 0,75 st. C na dekadę i o ponad 3,22 st. C od 1981 roku. Wyniki obserwacji pokazują, że ekstremalne zjawiska klimatyczne na tym obszarze nasilają się w ciągu ostatnich 43 lat. Nie znajdują one odzwierciedlenia w ocenach średnich temperatur, które rosną w tempie 0,21 st. C na dekadę i są zgodne ze średnim globalnym ociepleniem.

Biorąc pod uwagę przewidywane na 2026 rok zjawisko super El Niño, które będzie największe w historii ludzkości, Amazonia może ucierpieć z tego powodu zaledwie dwa lata po ostatniej dużej suszy w 2024 roku. Naukowcy się obawiają, że jeśli tak dalej pójdzie, Amazonia przekroczy progi krytyczne.

Super El Niño zagraża ekosystemowi

Odkrycia te należą do ustaleń badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Lancaster we współpracy z WWF UK i międzynarodowym zespołem ponad 50 naukowców.

Dzięki podzieleniu Amazonii na komórki o powierzchni 11 km i wykorzystaniu danych o temperaturze i opadach deszczu, zespołowi udało się zidentyfikować porę suchą dla każdego obszaru. Udało się następnie stworzyć model zmian temperatury i stresu wodnego w całej Amazonii w latach 1981-2023.

Tempo zmian klimatu oceniono na dwa różne sposoby. Po pierwsze, autorzy wykorzystali "tendencję centralną", najpowszechniej stosowaną dotychczas miarę, która podkreśla średnie tempo zmian temperatury i deficytu wody we wszystkich latach. Po drugie, zastosowano "tendencję ekstremalną", która podkreśla najbardziej wyjątkowe lata. Zapewnia to zatem dokładniejsze wskazanie zmian w wyjątkowych okresach najgorętszych lub najsuchszych.

- Najbardziej interesują nas te zjawiska, gdy są najgorętsze i najsuchsze, ponieważ wtedy wysokie temperatury mogą wyrządzić najwięcej szkód - powiedział profesor Jos Barlow, główny autor raportu.

Obserwacje te wskazują na wpływ ekstremalnych zjawisk klimatycznych na ten region, w tym na pierwsze zaobserwowane masowe wymieranie ssaków, zmniejszenie populacji ptaków oraz zmiany ich długości życia. Region doświadczył także rozległych pożarów lasów, które doprowadziły do zanieczyszczenia powietrza. Wysychanie rzek przez upały i susze wpłynęło na zdrowie mieszkańców lasów.

- Pilnie potrzebne są działania adaptacyjne, aby przeciwdziałać skutkom tych szybko zmieniających się ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w tym zapobieganie czynnikom, które nasilają zagrożenia klimatyczne, takim jak wylesianie. Musimy również wdrożyć środki wspierające walkę z pożarami lasów, a także wspierać lokalną ludność, gdy rzeki, od których zależy ich żegluga, wyschną, zwłaszcza w roku takim jak 2026, wraz z nadejściem super El Niño - podsumował Barlow.