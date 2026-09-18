Nad Biegunem Północnym zaczyna formować się nowy wir polarny, a meteorolodzy obserwują gwałtowne ochłodzenie stratosfery i zauważalny spadek ciśnienia. Według prognoz długoterminowych, które przedstawił synoptyk Andrej Flis z serwisu Severe Weather Europe (SWE), jeśli wir utrzymałby się przez kolejne miesiące, również w Polsce mielibyśmy do czynienia z łagodniejszą zimą. Jeśli jednak dojdzie do jego rozpadu, czekają nas mroźniejsze miesiące z większą ilością śniegu.

Wir polarny nabiera siły, ale prognozy budzą niepokój. Czy najsilniejsze od lat El Niño przyniesie nam mróz?

Wir polarny to zjawisko bariery, która tworzy się wokół bieguna. Więzi ona arktyczne masy powietrza, nie pozwalając im rozlewać się dalej na południe. Dzięki temu mroźne powietrze jest zatrzymywane, wznosząc się na wysokość ponad 50 kilometrów. Kiedy wir polarny jest stabilny, na południu jest cieplej.

Chociaż aktualne dane wskazują, że wir polarny tworzy się z siłą przekraczającą normę dla tej pory roku, długoterminowe prognozy sezonowe wskazują na znaczne osłabienie tego zjawiska około połowy zimy.

Super El Niño odgrywa kluczową rolę w zakłóceniu wiru polarnego tej zimy. Aktualne prognozy sugerują, że zjawisko to może należeć do najsilniejszych odnotowanych od dziesięcioleci, szczególnie biorąc pod uwagę anomalie temperatury oceanu, o czym informowałam w sierpniu w GeekWeek.pl. Badania historyczne wskazują, że silne zjawiska El Niño były wcześniej powiązane ze znacznym spowolnieniem aktywności wirów polarnych w stratosferze. Kiedy wir słabnie, zaczyna przepuszczać chłodne powietrze. Wtedy w Europie i Ameryce Północnej następuje mroźniejszy okres.

Meteorolodzy przewidują, czy tegoroczna zima w Polsce przyniesie śnieg

Prognozy długoterminowe udostępnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawiają zimę jako dość łagodną.

Prognoza długoterminowa IMGW wskazuje, że listopad w Polsce będzie cieplejszy niż zwykle meteo.imgw.pl materiał zewnętrzny

Według obliczeń w grudniu w całej Polsce będzie cieplej niż zazwyczaj o tej porze roku. Święta Bożego Narodzenia mogą w tym roku nie być białe. Możliwe, że śnieżnie będzie dopiero w styczniu. Pierwszy miesiąc 2027 roku może przynieść już mroźne powietrze oraz większe opady, szczególnie na północy i południu kraju.

Grudzień także ma być cieplejszy niż zazwyczaj meteo.imgw.pl materiał zewnętrzny

Należy jednak pamiętać, że prognoza długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu, więc należy podchodzić do niej z dużą ostrożnością.



