Szklanka na drogach i ulicach. Jak powstaje gołoledź?

Gołoledź to jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk zimowych, które każdego roku powoduje paraliż komunikacyjny i liczne wypadki na drogach oraz chodnikach. Marznący deszcz i deszcz ze śniegiem tworzą cienką, niemal niewidoczną warstwę lodu, znacząco utrudniając poruszanie się pieszym i kierowcom. Tak jest też w czwartek rano w wielu miejscach w Polsce.

Wyjaśniamy, co to jest gołoledź, jak powstaje i dlaczego stanowi tak duże zagrożenie zimą.

Co to jest gołoledź i jak powstaje?

Gołoledź jest cienkim, lodowym osadem na powierzchniach dróg czy chodników, który powstaje podczas opadów deszczu lub mżawki na powierzchnie o ujemnej temperaturze.

Najlepsze warunki do powstawania gołoledzi występują wtedy, gdy opady przychodzą po okresie mrozu i suchej pogody. Gołoledź powstaje relatywnie szybko, bardzo często zaskakując kierowców i pieszych z rana, gdy wszyscy wyruszają do pracy, szkół czy sklepów.

Zjawisko gołoledzi można zaobserwować nie tylko na chodniku czy drodze asfaltowej, ale również na samochodach czy metalowych barierkach. Chociaż zamarznięta warstwa jest cienka, nadal powoduje spore zagrożenie zarówno poślizgnięcia się, jak i utraty panowania nad autem lub wydłużoną drogą hamowania pojazdu.

Na gołoledź mówi się też często "szklanka". To z uwagi na osadzającą się cienką warstwę lodu, przypominającą taflę szkła. W języku angielskim natomiast stosowany jest termin Black Ice. W tym wypadku nazwa ma uzasadnienie w wyglądzie asfaltu. Gołoledź jest przezroczysta i nie zwraca na siebie uwagi, a całość drogi zachowuje czarny kolor.

Niebezpieczne zjawisko gołoledzi skutecznie utrudnia codzienne funkcjonowanie, przed czym przestrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Rozwiń

Gołoledź może także paraliżować dziś kolej.

W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi na terenie całego kraju możliwe są opóźnienia oraz zmiany w kursowaniu pociągów - poinformowało w czwartek PKP Intercity.

Rozwiń

Nieciekawie wygląda również sytuacja na ulicach, gdzie mimo wszystko poruszają się samochody. Kierowcy muszą liczyć na skuteczne działanie pługopiaskarek, które posypują ulice i chodniki solą.

O ile na drogach zawsze należy zachowywać szczególną ostrożność, tak gołoledź na ulicach powoduje naprawdę ekstremalne warunki. W takiej sytuacji trzeba przede wszystkim zachowywać odpowiednią odległość między naszym autem a pojazdem jadącym z przodu. Droga hamowania może się znacząco wydłużyć, a niewielki odstęp zakończy się zderzeniem.

Hamowanie w czasie gołoledzi również jest bardzo istotne. Poza redukcją prędkości należy pamiętać, aby hamować silnikiem naszego pojazdu, czyli poprzez redukcję biegów. Zmniejszona przyczepność to jednak nie tylko dłuższa droga hamowania, ale również ryzyko utraty kontroli nad pojazdem i wpadnięcia w poślizg. W takiej sytuacji trzeba zwrócić kierownicę w tę stronę, w którą ucieka tył naszego auta.

"Wydarzenia": Gołoledź paraliżuje cały kraj Polsat News Polsat News