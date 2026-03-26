Sztorm Therese na Wyspach Kanaryjskich. Najgorsza burza od dekady

Julia Król

Julia Król

Na Wyspach Kanaryjskich doszło do wyjątkowo gwałtownego załamania pogody związanego ze sztormem Therese, najsilniejszą burzą ostatniej dekady. Intensywne opady i huraganowy wiatr przyniosły powodzie i liczne zniszczenia, a służby ratunkowe interweniowały setki razy. Wprowadzono stan wyjątkowy, zamknięto drogi i atrakcje turystyczne oraz zalecono mieszkańcom oraz turystom pozostanie w domach.

Dzielnica El Pris to jedna z najbardziej dotkniętych skutkami przejścia burzy Therese
Dzielnica El Pris to jedna z najbardziej dotkniętych skutkami przejścia burzy ThereseEuropa Press CanariasEast News

Sztorm Therese nawiedził Wyspy Kanaryjskie. Najgorsza burza od dekady

Na popularnych wśród turystów Wyspach Kanaryjskich doszło do poważnego załamania pogody, które w ostatnich dniach znacząco zakłóciło codzienne życie mieszkańców i wypoczynek przyjezdnych. Region, kojarzony zazwyczaj ze stabilnym klimatem i słońcem przez cały rok, tym razem zmaga się z wyjątkowo silnym układem burzowym. Sztorm Therese okazał się najgorszą burzą w regionie od dekady.

Największe problemy przyniosły intensywne opady deszczu, bardzo silny wiatr przekraczający 100 km/h oraz burze, które nawiedziły m.in. Teneryfę i Gran Canarię. Skutkiem były zamknięte drogi, utrudnienia komunikacyjne oraz zagrożenie dla osób przebywających w terenach górskich. W niektórych miejscach sytuacja była na tyle poważna, że zdecydowano się na ewakuację lub odizolowanie tysięcy mieszkańców, zwłaszcza w rejonach zagrożonych podtopieniami. Wprowadzono stan wyjątkowy na całym archipelagu, a do akcji skierowano również wojsko. W ciągu kilku dni spadło nawet ponad 700 litrów wody na metr kwadratowy, co określono jako sytuację "historyczną".

miasto pogrążone w szarości pod ciężkimi, ciemnymi chmurami, mokre ulice odbijają światła samochodów jadących w deszczu, nowoczesne bloki mieszkalne i wieżowce dominują nad krajobrazem
Zachmurzone niebo podczas przejścia burzy Therese, 24 marca 2026 r., w Las Palmas de Gran Canaria na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania)Europa Press CanariasEast News

Szczególnie trudne warunki panowały na Gran Canarii, gdzie rosnący poziom wody w zbiornikach i rzekach zwiększał ryzyko powodzi. Lokalnie doszło do odcięcia niektórych obszarów od reszty świata, a służby musiały interweniować setki razy w związku z pogodą.

Ulewy doprowadziły również do zamykania atrakcji turystycznych - na Teneryfie zamknięto m.in. Park Narodowy Teide. Powodem były nie tylko opady deszczu, ale także śnieg i oblodzenie na wyższych wysokościach - stworzyło to bardzo niebezpieczne warunki dla turystów. Władze apelowały o rezygnację z górskich wycieczek ze względu na ryzyko osuwisk.

Szereg ostrzeżeń dla mieszkańców i podróżnych

Hiszpańskie służby meteorologiczne wydały szereg ostrzeżeń - od żółtych po pomarańczowe - wskazując, że w ciągu kilkunastu godzin może spaść nawet około 120 litrów deszczu na metr kwadratowy. Tak duża ilość wody w krótkim czasie prowadzi do przeciążenia infrastruktury i zwiększa ryzyko podtopień oraz zniszczeń. W środę na telefony komórkowe mieszkańców wysłano rzadki czerwony alert pogodowy z ostrzeżeniem, że warunki mogą stanowić zagrożenia życia.

Służby ratunkowe odnotowały około 1500 incydentów na całym archipelagu, m.in. zawalone drogi i dach hotelu. Doszło także do licznych odwołań i przekierowań lotów, a turystom zalecono pozostanie w hotelach.

Julia Król
Julia Król

Choć prognozy zapowiadają stopniową poprawę pogody, skutki nawałnic są już widoczne - zniszczone plaże, uszkodzone promenady i infrastruktura turystyczna. To szczególnie problematyczne, ponieważ region przygotowuje się do jednego z najważniejszych okresów turystycznych w roku. Wiele osób przyjeżdża tam zwłaszcza w okresie Wielkanocy.

Krzysztof Sulikowski pisał w GeekWeek.pl, że Hawaje także mierzą się z żywiołem. Na wyspach Oahu masowo ewakuowano ludność. Wszystko za sprawą tzw. burz Kona.

