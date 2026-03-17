Mróz i śnieg wracają w marcu? Szykuj się na temperatury do minus 8 stopni!

Szykuj się na mróz. Zbliżają się temperatury dochodzące nawet do minus ośmiu stopni w nocy
W najbliższych tygodniach musisz przygotować się na zmiany w pogodzie - mimo ciepłego początku marca, nadchodzą chłodniejsze noce z możliwymi przymrozkami nawet do minus ośmiu stopni. Dni będą przeważnie słoneczne i stosunkowo ciepłe, ale po zachodzie słońca temperatura szybko spadnie. Może pojawić się też śnieg, choć będą to raczej krótkotrwałe epizody, typowe dla przejściowego okresu między zimą a wiosną.
Przed nami zmiana pogody na gorszą
Choć początek marca w Polsce przyniósł wyjątkowo ciepłą i słoneczną aurę, najnowsze prognozy wskazują, że w kolejnych tygodniach pogoda zacznie się wyraźnie zmieniać. Meteorolodzy przewidują większą zmienność temperatur oraz powrót nocnych przymrozków, a miejscami nawet śniegu.
W najbliższym czasie utrzyma się duża różnica między temperaturą w dzień i w nocy. Popołudniami termometry mogą wskazywać ponad 15 st. Cel., jednak po zachodzie słońca szybko się ochłodzi. W wielu regionach kraju pojawi się mróz, a lokalnie temperatura może spaść nawet kilka stopni poniżej zera.
Taka sytuacja jest efektem stabilnej, wyżowej pogody, która zapewnia dużo słońca i brak większych opadów. Przy bezchmurnym niebie w dzień powietrze szybko się nagrzewa, a nocą równie szybko się wychładza.
Synoptycy podkreślają jednak, że w drugiej połowie marca sytuacja będzie coraz gorsza. Z prognoz wynika, że anomalia temperatury - czyli różnica względem normy klimatycznej - będzie się zmniejszać, a temperatury opadną, przypominając typowe wartości dla tej pory roku, a miejscami nawet nieco niższe.
Znów może popadać, a nawet pojawi się śnieg
Wraz z ochłodzeniem może pojawić się również więcej frontów atmosferycznych. To z kolei oznacza większe zachmurzenie i częstsze opady. W wielu regionach Polski spadnie deszcz, nie można też wykluczyć epizodów ze śniegiem, zwłaszcza podczas chłodniejszych okresów.
Eksperci zaznaczają jednak, że nie należy spodziewać się powrotu silnej zimy. Jeśli pojawi się śnieg lub mróz, będą to raczej krótkotrwałe incydenty typowe dla przejściowego okresu między zimą a wiosną. Marzec bardzo często przynosi właśnie taką zmienną pogodę - jednego dnia może być niemal wiosennie, a kilka dni później wraca zima.
W praktyce oznacza to, że do końca miesiąca Polacy powinni przygotować się na dużą zmienność warunków atmosferycznych. Dni w wielu miejscach pozostaną stosunkowo ciepłe i słoneczne, jednak nocami nadal będą możliwe przymrozki, a pogoda może stać się bardziej kapryśna i wilgotna.