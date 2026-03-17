Mróz i śnieg wracają w marcu? Szykuj się na temperatury do minus 8 stopni!

Przed nami zmiana pogody na gorszą

Choć początek marca w Polsce przyniósł wyjątkowo ciepłą i słoneczną aurę, najnowsze prognozy wskazują, że w kolejnych tygodniach pogoda zacznie się wyraźnie zmieniać. Meteorolodzy przewidują większą zmienność temperatur oraz powrót nocnych przymrozków, a miejscami nawet śniegu.

W najbliższym czasie utrzyma się duża różnica między temperaturą w dzień i w nocy. Popołudniami termometry mogą wskazywać ponad 15 st. Cel., jednak po zachodzie słońca szybko się ochłodzi. W wielu regionach kraju pojawi się mróz, a lokalnie temperatura może spaść nawet kilka stopni poniżej zera.

Taka sytuacja jest efektem stabilnej, wyżowej pogody, która zapewnia dużo słońca i brak większych opadów. Przy bezchmurnym niebie w dzień powietrze szybko się nagrzewa, a nocą równie szybko się wychładza.

Synoptycy podkreślają jednak, że w drugiej połowie marca sytuacja będzie coraz gorsza. Z prognoz wynika, że anomalia temperatury - czyli różnica względem normy klimatycznej - będzie się zmniejszać, a temperatury opadną, przypominając typowe wartości dla tej pory roku, a miejscami nawet nieco niższe.

W drugiej połowie marca temperatura minimalna sięgnie minuns ośmiu stopni Celsjusza. IMGW (screen modele.imgw.pl) materiał zewnętrzny

Znów może popadać, a nawet pojawi się śnieg

Wraz z ochłodzeniem może pojawić się również więcej frontów atmosferycznych. To z kolei oznacza większe zachmurzenie i częstsze opady. W wielu regionach Polski spadnie deszcz, nie można też wykluczyć epizodów ze śniegiem, zwłaszcza podczas chłodniejszych okresów.

W niektórych rejonach Polski może spaść śnieg. IMGW (screen modele.imgw.pl) materiał zewnętrzny

Eksperci zaznaczają jednak, że nie należy spodziewać się powrotu silnej zimy. Jeśli pojawi się śnieg lub mróz, będą to raczej krótkotrwałe incydenty typowe dla przejściowego okresu między zimą a wiosną. Marzec bardzo często przynosi właśnie taką zmienną pogodę - jednego dnia może być niemal wiosennie, a kilka dni później wraca zima.

W praktyce oznacza to, że do końca miesiąca Polacy powinni przygotować się na dużą zmienność warunków atmosferycznych. Dni w wielu miejscach pozostaną stosunkowo ciepłe i słoneczne, jednak nocami nadal będą możliwe przymrozki, a pogoda może stać się bardziej kapryśna i wilgotna.

