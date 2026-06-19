Takie chmury to jasny sygnał, że idzie załamanie pogody

Julia Król

Julia Król

Czy wiesz, że klucz do idealnej prognozy pogody masz tuż nad głową? Chmury nie tylko zdobią niebo, ale są też genialnym termometrem i barometrem natury. Niewinne "baranki" mogą zwiastować weekend pełen słońca, ale gdy zaczną gwałtownie rosnąć, to znak, że czas szukać schronienia przed nawałnicą. Jak prawidłowo czytać z chmur? Poznaj triki, dzięki którym przewidzisz załamanie pogody.

Chmury Mammatus nad białym busem zaparkowanym przy drodze, kilka osób stoi lub spaceruje w pobliżu.
Wypukłe chmury typu Mammatus - zapowiedź zbliżającej się burzyJakub KrzywieckiINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Jakie chmury zwiastują piękną pogodę?
  2. Jak rozpoznać, że idzie potężna burza?
  3. Jakie chmury zwiastują pogorszenie się pogody?
  4. Mgła nad ziemią? Nie, to niska chmura
  5. Różne rodzaje chmur
  6. Jak ochłodzić się podczas upału?

Chmury na niebie nie wiszą dla ozdoby - ich wygląd może pomóc nam oszacować, jaka pogoda czeka nas w najbliższym czasie.

Jakie chmury zwiastują piękną pogodę?

Cumulusy - ten rodzaj chmur zapewne kojarzysz ze szkoły. Piękne obłoki wyglądają niczym baranki na niebieskim tle. Takie chmury oznaczają słoneczną i stabilną pogodę. Szczególnie małe, płaskie i pojedyncze chmurki są znakiem braku deszczu w najbliższym czasie.

Chmury cumulus
Chmury cumulus123RF/PICSEL

Jeśli cumulusy gwałtownie rosną w górę, zaczynają przypominać ogromne kalafiory, może to oznaczać, że przekształcą się w chmurę burzową (Cumulonimbus) i przyniosą deszcz.

Jak rozpoznać, że idzie potężna burza?

Popularną chmurą burzową jest Cumulonimbus, który zwiastuje gwałtowne zjawiska pogodowe: ulewny deszcz, a nawet grad, silny wiatr i wyładowania atmosferyczne. Jeśli widzisz, że formuje się na niebie, warto się gdzieś schować, bo zaraz może przez okolicę przejść nawałnica.

Chmura cumulonimbus oznacza, że możemy spodziewać się burzy.
Chmura cumulonimbus oznacza, że możemy spodziewać się burzy.Zsolt OraveczPixabay.com

Jakie chmury zwiastują pogorszenie się pogody?

Chmury Cirrus przypominają pióra lub kłaczki i zbudowane są wyłącznie z kryształków lodu. Są zwykle pierwszym zwiastunem nadchodzącego frontu ciepłego i pogorszenia pogody. Opady zwykle występują w ciągu najbliższych 24-48 godzin.

Cirrus
CirrusSimon Eugster/CC BY-SA 3.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)Wikimedia Commons

Cirrus może przekształcić się w warstwę chmur Cirrostratus, która jest przyczyną występowania zjawiska halo - świetlistego pierścienia widocznego wokół Słońca lub Księżyca. Nawet jeśli spowoduje opady, nie dotrą one do powierzchni Ziemi.

Jasny księżyc otoczony wyraźną świetlistą aurą na nocnym niebie, z ciemnymi sylwetkami drzew i cienkimi liniami przewodów elektrycznych na pierwszym planie.
Efekt halo w nocy spowodowany chmurami CirrostratusSeanMackWikimedia Commons

Mgła nad ziemią? Nie, to niska chmura

Stratus wygląda jak wysoka mgła, jednak wciąż jest chmurą. Przynosi co najwyżej mżawkę lub drobny śnieg, lecz jej niski pułap może znacząco utrudniać widoczność. Całkowicie zasłania słońce, więc kiedy się pojawia, zwiastuje ponury i szary dzień.

Chmura warstwowa stratus
Chmura warstwowa stratusPiccoloNamek/CC BY-SA 3.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)Wikimedia Commons

Różne rodzaje chmur

Umiejętność odczytywania pogody z chmur nie jest istotna jedynie dla meteorologów, lecz przydaje się także podczas sportów wodnych i powietrznych oraz przy pieszych wędrówkach np. w górach, gdzie pogoda może się gwałtownie zmienić w ciągu paru minut. Warto więc znać oznaki nadchodzących warunków atmosferycznych.

Przekrój atmosfery z różnymi typami chmur sklasyfikowanymi według wysokości, od niskich stratusów i cumulusów przez średnie altostratusy i altocumulusy, po wysokie cirrusy, cirrostratusy oraz pionowe chmury burzowe cumulonimbus i chmury deszczowe nimbo...
Typy chmurValentin de Bruyn / CotonWikimedia Commons

Jak ochłodzić się podczas upału?

Ten weekend ma być wyjątkowo ciepły, o czym pisał Karol Kubak w GeekWeek.pl. Pamiętaj więc o zachowaniu bezpieczeństwa przy wysokiej temperaturze.

1. Zwiększ spożycie wody także poprzez jedzenie. To często pomaga, jeśli masz dość picia wody. Jedz soczyste owoce, takie jak arbuzy czy pomarańcze, a także zupy, sałatki i lody.

2. Pamiętaj o stosowaniu filtru z kremem przeciwsłonecznym, ale nie tylko raz dziennie - eksperci zalecają nakładanie go po każdej kąpieli, wycieraniu się ręcznikiem czy dłuższym czasie przebywania na słońcu, kiedy krem mógł spłynąć wraz z potem. Aby zapewnić skórze ciągłą ochronę, warto smarować się minimum co 2-3 godziny. Rano zwykle nakłada się pierwszą warstwę, a w ciągu dnia reaplikuje kolejne.

3. W najbardziej słoneczne godziny (11-15) zostań w cieniu. Jeśli musisz wyjść, korzystaj z parasola. Warto wybierać luźne, przewiewne ubrania z naturalnych materiałów, takich jak len czy wiskoza o jasnych kolorach.

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Karol Kubak
Karol Kubak


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