Takie chmury to jasny sygnał, że idzie załamanie pogody

Spis treści: Jakie chmury zwiastują piękną pogodę? Jak rozpoznać, że idzie potężna burza? Jakie chmury zwiastują pogorszenie się pogody? Mgła nad ziemią? Nie, to niska chmura Różne rodzaje chmur Jak ochłodzić się podczas upału?

Chmury na niebie nie wiszą dla ozdoby - ich wygląd może pomóc nam oszacować, jaka pogoda czeka nas w najbliższym czasie.

Jakie chmury zwiastują piękną pogodę?

Cumulusy - ten rodzaj chmur zapewne kojarzysz ze szkoły. Piękne obłoki wyglądają niczym baranki na niebieskim tle. Takie chmury oznaczają słoneczną i stabilną pogodę. Szczególnie małe, płaskie i pojedyncze chmurki są znakiem braku deszczu w najbliższym czasie.

Chmury cumulus 123RF/PICSEL

Jeśli cumulusy gwałtownie rosną w górę, zaczynają przypominać ogromne kalafiory, może to oznaczać, że przekształcą się w chmurę burzową (Cumulonimbus) i przyniosą deszcz.

Jak rozpoznać, że idzie potężna burza?

Popularną chmurą burzową jest Cumulonimbus, który zwiastuje gwałtowne zjawiska pogodowe: ulewny deszcz, a nawet grad, silny wiatr i wyładowania atmosferyczne. Jeśli widzisz, że formuje się na niebie, warto się gdzieś schować, bo zaraz może przez okolicę przejść nawałnica.

Chmura cumulonimbus oznacza, że możemy spodziewać się burzy. Zsolt Oravecz Pixabay.com

Jakie chmury zwiastują pogorszenie się pogody?

Chmury Cirrus przypominają pióra lub kłaczki i zbudowane są wyłącznie z kryształków lodu. Są zwykle pierwszym zwiastunem nadchodzącego frontu ciepłego i pogorszenia pogody. Opady zwykle występują w ciągu najbliższych 24-48 godzin.

Cirrus Simon Eugster/CC BY-SA 3.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Cirrus może przekształcić się w warstwę chmur Cirrostratus, która jest przyczyną występowania zjawiska halo - świetlistego pierścienia widocznego wokół Słońca lub Księżyca. Nawet jeśli spowoduje opady, nie dotrą one do powierzchni Ziemi.

Efekt halo w nocy spowodowany chmurami Cirrostratus SeanMack Wikimedia Commons

Mgła nad ziemią? Nie, to niska chmura

Stratus wygląda jak wysoka mgła, jednak wciąż jest chmurą. Przynosi co najwyżej mżawkę lub drobny śnieg, lecz jej niski pułap może znacząco utrudniać widoczność. Całkowicie zasłania słońce, więc kiedy się pojawia, zwiastuje ponury i szary dzień.

Chmura warstwowa stratus PiccoloNamek/CC BY-SA 3.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Różne rodzaje chmur

Umiejętność odczytywania pogody z chmur nie jest istotna jedynie dla meteorologów, lecz przydaje się także podczas sportów wodnych i powietrznych oraz przy pieszych wędrówkach np. w górach, gdzie pogoda może się gwałtownie zmienić w ciągu paru minut. Warto więc znać oznaki nadchodzących warunków atmosferycznych.

Typy chmur Valentin de Bruyn / Coton Wikimedia Commons

Jak ochłodzić się podczas upału?

Ten weekend ma być wyjątkowo ciepły, o czym pisał Karol Kubak w GeekWeek.pl. Pamiętaj więc o zachowaniu bezpieczeństwa przy wysokiej temperaturze.

1. Zwiększ spożycie wody także poprzez jedzenie. To często pomaga, jeśli masz dość picia wody. Jedz soczyste owoce, takie jak arbuzy czy pomarańcze, a także zupy, sałatki i lody.

2. Pamiętaj o stosowaniu filtru z kremem przeciwsłonecznym, ale nie tylko raz dziennie - eksperci zalecają nakładanie go po każdej kąpieli, wycieraniu się ręcznikiem czy dłuższym czasie przebywania na słońcu, kiedy krem mógł spłynąć wraz z potem. Aby zapewnić skórze ciągłą ochronę, warto smarować się minimum co 2-3 godziny. Rano zwykle nakłada się pierwszą warstwę, a w ciągu dnia reaplikuje kolejne.

3. W najbardziej słoneczne godziny (11-15) zostań w cieniu. Jeśli musisz wyjść, korzystaj z parasola. Warto wybierać luźne, przewiewne ubrania z naturalnych materiałów, takich jak len czy wiskoza o jasnych kolorach.





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