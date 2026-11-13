To już oficjalnie super El Niño. Anomalia przekroczyła 4 st. C

Julia Król

Julia Król

NOAA potwierdziła, że tegoroczne zjawisko El Niño oficjalnie zyskało status "super". Anomalia temperatury przekroczyła 4 stopnie Celsjusza, co może przynieść historyczne skutki dla klimatu i pogodowej równowagi na całej planecie.

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Mapa temperatury wód Pacyfiku z widocznymi anomaliami ciepłych prądów oceanicznych w rejonie El Niño.
Historyczny rekord super El Niño. Temperatura wody na Pacyfiku szokujeJUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR / JGTAFP

Super El Niño oficjalnie uznane

Centrum Prognoz Klimatycznych Narodowej Agencji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) ogłosiło w czwartek, że zjawisko El Niño w 2026 roku oficjalnie osiągnęło status "super". Według agencji na dzień 12 listopada anomalia przekroczyła 4 st. C. Wystarczy jednak, aby temperatura wody na równikowym Pacyfiku, gdzie synoptycy monitorują siłę tego zjawiska, wzrosła do 2,0 st. C powyżej średniej przez okres trzech miesięcy, żeby móc mówić o zjawisku bardzo silnego El Niño. Obecnie zjawisko od września jest znacznie powyżej tej granicy.

El Niño wpływa na pogodę i klimat na całym świecie. Występuje naturalnie raz na dwa do siedmiu lat, jednak tegoroczne nasiliło się w ciągu ostatniego miesiąca i wciąż nabiera siły. Agencja już teraz twierdzi, że jego skutki mogą być uznane za historyczne. W październiku informowałam w GeekWeek.pl o pilnym komunikacie ONZ, mówiącym, że około 50 mln ludzi może stawić czoła zwiększonemu głodowi przez super El Niño.

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Julia Król
Julia Król

Zjawisko El Niño utrzymuje się od późnej wiosny i stopniowo nabiera siły przez całe lato oraz jesień, aby uderzyć w zimie. Jest to naturalne zjawisko pogodowe i oceaniczne, polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokich temperatur na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Zazwyczaj powoduje wzrost globalnych temperatur i zaburza rozkład opadów w dużych regionach. Aby agencja NOAA stwierdziła wystąpienie zjawiska El Niño, musi wystąpić anomalia temperatury powierzchni w regionie "Niño 3.4" na tropikalnym Pacyfiku. Jest to pas wód wzdłuż równika na południe od Hawajów.

Jeszcze w sierpniu przewidywano, że pod koniec tego roku zjawisko super El Niño osiągnie szczyt na poziomie 4 stopni Celsjusza powyżej średniej normy. Prognozy się sprawdziły. Naukowcy ostrzegali, że skala zjawiska może wykraczać poza wszelkie modele klimatyczne, z którymi mieliśmy do czynienia. Skutki El Niño zależą od siły tego zjawiska - może wpływać nawet na to, jak szybko obraca się Ziemia. Okazuje się, że przez El Niño doba ulega wydłużeniu, otwiera się w nowym oknie.

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Julia Król
Julia Król

Rekordowe El Niño. Jak zjawisko wpłynie na klimat i pogodę w 2026 i 2027 roku?

W wielu regionach świata prognozuje się liczne opady deszczu na jesień, a później mroźną zimę. Według ekspertów z Climate Impact Lab, dodatkowe ciepło między czerwcem 2026 r. a lutym 2027 r. może zabić nawet 451 tys. osób, otwiera się w nowym oknie.

Jednocześnie amerykańskie stacje wskazują na rozpadanie się wiru polarnego, otwiera się w nowym oknie - i to najwcześniej w historii pomiarów. Eksperci wskazują tu na winę super El Niño. Przez rozpad wiru polarnego zima z reguły jest mroźna, jednak El Niño może namieszać. Dla naukowców będzie to dobra okazja do sprawdzenia, które zjawisko wygra i przejmie kontrolę nad pogodą.

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