Trąba wodna nad Bałtykiem. Fenomen w Mrzeżynie zaskoczył mieszkańców
W Mrzeżynie nad Bałtykiem pojawiła się trąba wodna, która zaskoczyła mieszkańców i turystów. To wyjątkowe zjawisko meteorologiczne trwało kilkanaście minut i było dobrze widoczne z wybrzeża. Przebieg trąby wodnej śledziły lokalne profile pogodowe, a eksperci podkreślają, że choć występuje rzadko, jej siła potrafi być porównywalna z tornadami nad lądem.
Tornado nad Bałtykiem
Wczoraj po godzinie 18 w województwie zachodniopomorskim, w miejscowości Mrzeżyna, pojawiła się trąba wodna. Jest to zjawisko podobne do trąby powietrznej, lecz zamiast nad lądem, występuje nad powierzchnią wody.
O niecodziennym zjawisku poinformował na platformie X profil Sieć Obserwatorów Burz. Według nich najprawdopodobniej trąba wodna zmieniła się w trąbę powietrzną w rejonie.
Wirujący lej wyglądał groźnie i okazale, więc w sieci pojawiły się kolejne doniesienia o jego wystąpieniu. Na profilu Patryk Chamerski - Łowca Burz z Pomorza Zachodniego były snute rozważania, dokąd zmierza trąba, a po 20:30 z całą pewnością potwierdzono, że była to trąba wodna i wystąpiła w rejonach Mrzeżyna. Rozwinęła się ona w pobliżu wybrzeża, na granicy lądu z morzem.
Jak powstaje trąba wodna?
Trąba wodna to rodzaj trąby powietrznej, który występuje nad powierzchnią zbiornika wodnego. Może to być ocean, morze lub duże jezioro. Zwykle wyrasta z podstawy chłodnej chmury Cumulonimbus lub Cumulus congestus i wydłuża się w kierunku powierzchni nagrzanej wody. Opisane wyżej zjawisko trwało nawet około 20 minut, lecz średni czas wystąpienia trąby wodnej to około 5-10 minut, chociaż może trwać nawet do godziny.
Co ciekawe, często można zaobserwować parę trąb obok siebie, a prędkość wiatru w ich wnętrzach wynosi od 54 do 306 km/h. Chociaż poruszają się dość powoli, mogą przemieścić się w kierunku lądu, zmieniając się w trąbę powietrzną.
Nad Bałykiem trąby wodne najczęściej powstają w drugiej połowie lata oraz jesienią, kiedy woda jest najcieplejsza, a napływy chłodnego powietrza są coraz silniejsze. To, że wystąpiła ona wczoraj, było wyjątkowe i niecodzienne.
To nie pierwsze tornado w Polsce ostatnimi czasy
Na początku czerwca Paula Drechsler w GeekWeek.pl pisała o tornadzie, które przeszło przez wieś Cudnochy w województwie warmińsko-mazurskim. Jeszcze wcześniej, z końcem maja, podobne zjawisko zanotowano na terenie woj. opolskiego - duże zniszczenia poczyniła wtedy trąba powietrzna, która przeszła przez Balcerzowice.
Meteorolodzy zapowiadali wtedy, że wraz z napływem gorącego i wilgotnego powietrza w najbliższym czasie może wzrosnąć zagrożenie występowania silnych burz, a nawet kolejnych lokalnych trąb powietrznych.