Tornado nad Bałtykiem

Wczoraj po godzinie 18 w województwie zachodniopomorskim, w miejscowości Mrzeżyna, pojawiła się trąba wodna. Jest to zjawisko podobne do trąby powietrznej, lecz zamiast nad lądem, występuje nad powierzchnią wody.

O niecodziennym zjawisku poinformował na platformie X profil Sieć Obserwatorów Burz. Według nich najprawdopodobniej trąba wodna zmieniła się w trąbę powietrzną w rejonie.

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Wirujący lej wyglądał groźnie i okazale, więc w sieci pojawiły się kolejne doniesienia o jego wystąpieniu. Na profilu Patryk Chamerski - Łowca Burz z Pomorza Zachodniego były snute rozważania, dokąd zmierza trąba, a po 20:30 z całą pewnością potwierdzono, że była to trąba wodna i wystąpiła w rejonach Mrzeżyna. Rozwinęła się ona w pobliżu wybrzeża, na granicy lądu z morzem.

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Jak powstaje trąba wodna?

Trąba wodna to rodzaj trąby powietrznej, który występuje nad powierzchnią zbiornika wodnego. Może to być ocean, morze lub duże jezioro. Zwykle wyrasta z podstawy chłodnej chmury Cumulonimbus lub Cumulus congestus i wydłuża się w kierunku powierzchni nagrzanej wody. Opisane wyżej zjawisko trwało nawet około 20 minut, lecz średni czas wystąpienia trąby wodnej to około 5-10 minut, chociaż może trwać nawet do godziny.

Co ciekawe, często można zaobserwować parę trąb obok siebie, a prędkość wiatru w ich wnętrzach wynosi od 54 do 306 km/h. Chociaż poruszają się dość powoli, mogą przemieścić się w kierunku lądu, zmieniając się w trąbę powietrzną.

Nad Bałykiem trąby wodne najczęściej powstają w drugiej połowie lata oraz jesienią, kiedy woda jest najcieplejsza, a napływy chłodnego powietrza są coraz silniejsze. To, że wystąpiła ona wczoraj, było wyjątkowe i niecodzienne.

To nie pierwsze tornado w Polsce ostatnimi czasy

Na początku czerwca Paula Drechsler w GeekWeek.pl pisała o tornadzie, które przeszło przez wieś Cudnochy w województwie warmińsko-mazurskim. Jeszcze wcześniej, z końcem maja, podobne zjawisko zanotowano na terenie woj. opolskiego - duże zniszczenia poczyniła wtedy trąba powietrzna, która przeszła przez Balcerzowice.

Meteorolodzy zapowiadali wtedy, że wraz z napływem gorącego i wilgotnego powietrza w najbliższym czasie może wzrosnąć zagrożenie występowania silnych burz, a nawet kolejnych lokalnych trąb powietrznych.





Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press