W weekend zaczyna się astronomiczne lato i do Polski dotrze prawdziwie letnia pogoda. W wielu regionach termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza, a lokalnie temperatura może zbliżyć się nawet do 34 stopni. To wartości wysokie, ale wciąż bardzo odległe od absolutnego rekordu ciepła zanotowanego w naszym kraju.

Największy upał w Polsce. Do historycznych rekordów daleko

Choć w weekend miejscami temperatura wzrośnie do 34 st. C, do krajowego rekordu wciąż będzie bardzo daleko. Najwyższą temperaturę powietrza w historii pomiarów odnotowano 29 lipca 1921 roku w Prószkowie koło Opola. Tego dnia termometry wskazały 40,2 st. C. To jedyny oficjalnie uznawany przypadek przekroczenia granicy 40 stopni na obszarze dzisiejszej Polski.

W historii pomiarów było jednak więcej wyjątkowo gorących dni. Do najwyższych wartości należą również 40,0 st. C zanotowane w Zbiersku 8 sierpnia 2015 roku oraz 39,6 st. C zmierzone w Lesznie 31 lipca 1994 roku. Bardzo wysokie temperatury pojawiały się także podczas fal upałów w XXI wieku, zwłaszcza w zachodniej i centralnej Polsce.

Dla porównania, za próg upału uznaje się temperaturę wynoszącą co najmniej 30 st. C. Oznacza to, że prognozowane na sobotę 34 st. C będzie wartością wysoką i odczuwalnie męczącą, chociaż o ponad 6 stopni niższą od absolutnego rekordu kraju. Na drugim biegunie znajduje się rekord zimna wynoszący -41,0 st. C, odnotowany w Siedlcach 11 stycznia 1940 roku. Różnica między najcieplejszym i najzimniejszym dniem w historii pomiarów w Polsce przekracza więc 81 stopni.

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Pierwszy weekend lata pod znakiem upału i burz

Piątek przyniesie sporo słońca i wyraźny wzrost temperatury. Na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 32 st. C, na północnym wschodzie będzie nieco chłodniej, około 22 st.C. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie i w rejonie Sudetów, mogą pojawić się przelotne opady oraz burze.

Jeszcze cieplej zapowiada się sobota. Według prognoz IMGW temperatura maksymalna wyniesie od 26-27 st. C na północnym wschodzie do nawet 34 st. C na Ziemi Lubuskiej. W wielu regionach kraju przekroczona zostanie granica 30 st. C. Jednocześnie na zachodzie i południu mogą rozwijać się burze z intensywnymi opadami deszczu oraz porywami wiatru dochodzącymi do 75 km/h.

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Niedziela nadal gorąca

Niedziela utrzyma letni charakter pogody. W centrum kraju temperatura wzrośnie do około 30-31 st. C, a na południowym wschodzie do 33 st. C. W wielu miejscach pojawią się jednak przelotne opady i burze, miejscami dość gwałtowne.

Początek przyszłego tygodnia przyniesie lekkie ochłodzenie, szczególnie na północy kraju. Mimo to temperatury nadal pozostaną typowo letnie, a miejscami w południowo-wschodniej Polsce wciąż możliwe będą wartości sięgające 30 st. C.

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