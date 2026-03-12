Synoptycy z IMGW opublikowali najnowszą prognozę sezonową, która pokazuje, czego możemy się spodziewać w Polsce w nadchodzących miesiącach. Z ich analiz wynika, że tegoroczna wiosna powinna przebiegać dość spokojnie, ale prawdziwie letnia aura może pojawić się wcześniej, niż się spodziewamy.

Lato przyjdzie szybciej niż zwykle? Nowe prognozy zaskakują

Według meteorologów początek wiosny nie powinien przynieść dużych niespodzianek. W kwietniu i maju temperatury mają utrzymywać się w granicach normy klimatycznej wyliczonej na podstawie danych z lat 1991-2020. W praktyce oznacza to średnie wartości od około 10 do 15 st. Cel. W chłodniejszych regionach, takich jak Suwalszczyzna czy okolice Zakopanego, może być nieco zimniej.

Nie można też wykluczyć nocnych spadków temperatury poniżej zera. Przymrozki mogą pojawiać się szczególnie w pierwszej części wiosny. Jeśli chodzi o opady, synoptycy przewidują, że ich ilość również będzie zbliżona do wieloletniej normy.

Czerwiec przyniesie prawdziwe lato

Największe zmiany w pogodzie mogą pojawić się wraz z początkiem lata. Według prognoz IMGW czerwiec w wielu regionach Polski może być cieplejszy niż zwykle. Średnia temperatura miesiąca ma miejscami przekraczać wieloletnie wartości, a w niektórych dniach termometry mogą wskazać ponad 30 stopni.

Pogoda na czerwiec zapowiada się bardzo obiecująco. IMGW materiał zewnętrzny

Lipiec bardziej stabilny

Po gorącym początku sezonu pogoda powinna się nieco ustabilizować. Prognozy wskazują, że lipiec nie będzie miesiącem pełnym ekstremów - temperatury i opady mają utrzymywać się w pobliżu normy klimatycznej. Nie oznacza to jednak całkowicie spokojnej pogody. W naszym kraju lipiec często przynosi naprzemienne gorące, słoneczne dni oraz okresy z burzami i chwilowym ochłodzeniem.

W lipcu możemy spodziewać się standardowej pogody. IMGW materiał zewnętrzny

Prognozy są tylko prognozami. Nie należy traktować ich jako pewnik

Eksperci przypominają, że długoterminowe prognozy pokazują raczej ogólny trend niż dokładną pogodę w konkretnym dniu. Modele meteorologiczne pozwalają określić prawdopodobny charakter sezonu, ale szczegóły mogą się jeszcze zmieniać wraz z napływem nowych danych.

Jedno jest jednak dość prawdopodobne: jeśli prognozy się sprawdzą, lato w Polsce może rozpocząć się wcześniej, a pierwsze upalne dni pojawią się już na początku sezonu.

Sprzedają swoje pomysły, stojąc w przeręblach lodowatego Bałtyku © 2026 Associated Press