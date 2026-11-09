W skrócie Meteorolodzy zaobserwowali wyjątkowo wczesne osłabienie wiru polarnego nad Arktyką, które może wpłynąć na przebieg zimowej pogody na półkuli północnej.

Przyczyną zaburzeń wiru mogą być fale atmosferyczne przemieszczające się ku górze lub silne zjawisko El Niño wpływające na cyrkulację powietrza w atmosferze.

Osłabienie wiru zwiększa ryzyko napływu mroźnego powietrza na południe, ale skutki tego zjawiska są trudne do przewidzenia i zależą od wielu zmiennych czynników.

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Jesień to czas, kiedy wir polarny nad Arktyką powinien stawać się silniejszy. Zwykle wzmacnia się przez kolejne miesiące, osiągając największą intensywność w okolicach stycznia. Tym razem jednak meteorolodzy obserwują coś zupełnie innego. Na początku listopada pojawiły się oznaki jego... osłabienia. To wyjątkowo wczesne zjawisko, które może wpłynąć na pogodę na półkuli północnej.

Naukowcy obserwują wyjątkowo wczesne zaburzenie

Czym właściwie jest wir polarny? To ogromny obszar bardzo zimnego powietrza, który krąży wysoko nad Arktyką. Zazwyczaj przemieszcza się z zachodu na wschód, utrzymując chłód w pobliżu bieguna. Kiedy słabnie, zimne powietrze może łatwiej przemieszczać się na południe, w kierunku Europy, Ameryki Północnej i Azji.

Za osłabienie wiru mogą odpowiadać potężne fale atmosferyczne, które przemieszczają się z niższych warstw atmosfery ku górze. Gdy docierają do stratosfery, mogą wywołać nagłe ocieplenie. W efekcie wiatry napędzające wir tracą siłę, a czasem bywa, że nawet zmieniają kierunek. Wir może wtedy ulec rozpadowi.

O ile nam wiadomo, jest to najwcześniejsze zaburzenie wiru stratosferycznego, jakie kiedykolwiek zaobserwowano.

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Jednym z możliwych czynników jest silne zjawisko El Niño na Pacyfiku. Polega ono na podwyższonej temperaturze wód powierzchniowych w równikowej części oceanu i wpływa na cyrkulację atmosferyczną. Nie wszyscy badacze są jednak przekonani, że to właśnie ono odpowiada za obecną sytuację. Klimatolog dr Judah Cohen z MIT wskazuje również na wyjątkowo silny układ wysokiego ciśnienia nad Skandynawią i północno-zachodnią Rosją.

Zmiany wiru plarnego na półkuli północnej NOAA domena publiczna

Czy czeka nas wyjątkowo mroźna zima?

Osłabienie wiru polarnego zwiększa ryzyko napływu zimnego powietrza w kierunku gęsto zaludnionych obszarów półkuli północnej. To nie oznacza, że w Europie na pewno pojawią się silne mrozy. Dużo zależy od tego, jak rozwinie się zjawisko i czy jego skutki dotrą do niższych warstw atmosfery.

Co więcej, tak wczesne osłabienie wiru może nie oznaczać aż tak dotkliwych skutków. Na początku listopada Syberia i obszary arktyczne nie są jeszcze tak wychłodzone jak w środku zimy. Znaczenie może mieć również El Niño, które często sprzyja łagodniejszym zimom.

Naukowcy nie wykluczają także związku zmian klimatu z zaburzeniami wiru, ale na razie jest to jedynie hipoteza. Nie ma badań, które potwierdzałyby taki mechanizm. Póki co wiemy tylko, że jego wpływ na zimową pogodę pozostaje trudny do przewidzenia.



