Woda w Solinie drastycznie opadła. Z dna wyłoniły się fundamenty dawnych wsi

Turyści zjeżdżają się nad Jezioro Solińskie, żeby zobaczyć na własne oczy zmiany, jakie zachodzą w tamtejszym krajobrazie. Nową atrakcją turystyczną okazał się spacer po suchym dnie akwenu. Widać to szczególnie w Wołkowyi, gdzie jedna z zatok niemal całkowicie straciła wodę. Tam, gdzie niedawno jeszcze cumowały łodzie, dzisiaj rozciągają się płaty mułu i kamieni. Dno, które przez dekady pozostawało pod wodą, obecnie jest widoczne. Można więc zobaczyć fundamenty dawnych wsi, które w okresie powstawania zbiornika w latach 60. zostały zalane.

Wszystko przez poważną sytuację hydrologiczną w Bieszczadach. Brak opadów oraz wysokie temperatury sprawiły, że wody zaczęło ubywać - zwłaszcza że jezioro ma ujemny bilans dopływu i odpływu.

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Czy Solina wysycha?

W internecie można natknąć się na teorie, że wkrótce jezioro całkowicie zniknie. To nie jest prawda, ponieważ na znacznym jego obszarze wciąż znajduje się woda, a problem dotyczy jedynie niektórych odnóg i fragmentów.

Panikę mogły wywołać filmy przedstawiające sytuację w Wołkowyi, gdzie woda cofnęła się od brzegu, odsłaniając całe dno akwenu. Turyści masowo robili zdjęcia, a później wrzucali je do sieci, alarmując o problemie.

Solina jednak nie znika - poziom wody w tym zbiorniku zależy nie tylko od ilości opadów, ale także od jego zarządzania. Jest to zbiornik retencyjny, który ma podtrzymywać minimalny przepływ w rzece San. Gwarantuje to ciągłość ujęć wody pitnej dla całej okolicy oraz podtrzymuje biologiczne życie w dolinie rzeki.

Woda w polskich zbiornikach dramatycznie opada. Widać to nawet z kosmosu

Solina to tylko jeden z przykładów problemu, jaki występuje w całej Polsce. W sierpniu Paula Drechsler pisała w GeekWeek.pl o skarbach, które odsłoniły opadające wody Wisły, otwiera się w nowym oknie. Przyczyną jest przede wszystkim brak regularnych i większych opadów deszczu.

Podobne zjawisko można zaobserwować m.in. nad Jeziorem Czorsztyńskim, gdzie od kilku tygodni notuje się wyjątkowo niski stan wody. Tam również z suchego dna wyłaniają się fragmenty zatopionej w latach 90. XX wieku wsi Stare Maniowy. Rozebrano wtedy całkowicie osadę, a mieszkańców przesiedlono do nowej lokalizacji.

Jezioro Żywieckie także ma problem z utrzymaniem wody. Susza doskwiera Polsce, co widać nawet z kosmosu - żywiecki zbiornik został uchwycony przez satelitę Copernicus Sentinel-2 na dwóch zdjęciach.

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