Gwałtowne ochłodzenie w Polsce

Dzisiaj, w poniedziałek 23 listopada, w wielu regionach kraju pojawił się śnieg. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej noc i kolejne dni mają wyglądać podobnie.

Niebo niemal w całym kraju przysłonią chmury, a deszcze, deszcze ze śniegiem oraz sam śnieg popadają w różnych zakątkach Polski. Szczególnie na północy, na Pomorzu, Warmii oraz w okolicach Zalewu Wiślanego może być ekstremalnie - suma opadów może tam wynieść nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Podobnie będzie na drugim krańcu kraju, w Tatrach i Beskidach, gdzie w górach pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 7 centymetrów.

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Wieczorem i nocą pogoda wciąż będzie zimowa i niemal wszędzie zapanuje mróz. W górach nawet do minus 6 stopni Celsjusza, na Wybrzeżu do 3 stopni, a w pozostałych częściach kraju od minus 3 do zera.

Meteoprognoza we wpisie na X zaznaczyła, że co najmniej do soboty będzie u nas lekka zima - ze spadkami temperatur poniżej zera w nocy.

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Nie jest to dobra wiadomość dla osób szukających jeszcze odrobiny ciepła na zewnątrz. Kolejne dni mają wyglądać podobnie do poniedziałkowego, dopiero w weekend przyjdzie lekka poprawa warunków. Wtedy pogoda zrobi się bardziej wyżowa, a na niebie pojawi się więcej słońca. To wciąż nie wyklucza opadów śniegu, głównie na północy. Temperatura będzie jednak systematycznie spadać. W weekend na południu termometry mogą pokazać nawet do minus 13 stopni Celsjusza.

Perspektywa ocieplenia może pojawić się dopiero w przyszłym tygodniu, jednak na potwierdzenie tych prognoz trzeba jeszcze trochę poczekać.

Wir polarny raz traci, raz zyskuje na sile

Przy tym wszystkim wir polarny, który zazwyczaj nasila się jesienią, załamał się w listopadzie - co jest bardzo rzadkim zjawiskiem. 11 listopada w stratosferze prądy o zachodnim kierunku nagle zmieniły się na wschodnie. Trwało to dość krótko, jednak wystarczyło, aby wir mocno stracił na sile.

Następnie wir zaczął się odbudowywać i według niektórych modeli wciąż może rosnąć na sile. Nie jest wykluczone, że znów napotka wsteczne prądy i osłabnie. To jednak wszystko tylko jeden z wielu możliwych scenariuszy, więc jaka będzie pogoda - przyjdzie nam się przekonać już niedługo.

El Niño dołącza do zabawy

NOAA zaznacza, że "El Niño będzie odgrywać kluczową rolę tej zimy. To, jak wir polarny i oddziaływanie El Niño będą ze sobą współdziałać lub konkurować, z pewnością wpłynie na to, co będziemy odczuwać na powierzchni w przyszłym miesiącu".

Ostrzega przy tym, aby być przygotowanym na niższe temperatury, które mogą się pojawić.



