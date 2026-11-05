Zima czy powrót babiego lata? Spór o prognozę na Święto Niepodległości

Julia Król

Julia Król

Modele pogodowe nie są zgodne co do dalszego przebiegu listopada w Polsce. Podczas gdy jedne prognozy zapowiadają powrót prawdziwej zimy, inne wróżą niespodziewany powrót babiego lata z temperaturami sięgającymi 20 stopni Celsjusza.

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Dwa samochody jadące drogą w gęstej mgle przy ograniczonej widoczności, zdjęcie ilustracyjne do prognozy pogody.
Jaka pogoda na Święto Niepodległości? Modele meteorologiczne są podzielone. Zdj. ilustracyjneWojciech StrozykReporter

Pogoda na Święto Niepodległości

W najbliższych dniach poranki wciąż będą chłodne, lecz popołudniami termometry wskażą nawet 10 stopni Celsjusza. Nie wszędzie będzie pochmurno i mgliście - od czwartku (5.11) na coraz większym obszarze będzie pojawiać się słońce, a temperatury utrzymają się na podobnym poziomie co obecnie.

Zwrot pogody nastąpi w okolicach 10-11 listopada, więc akurat na długi weekend. Nie będzie to zmiana na lepsze. W tym okresie przejdzie front atmosferyczny, przynoszący sporo opadów. W górach spadnie śnieg, nawet na niższych partiach, a na nizinach sporo popada. Niektóre wyliczenia, jak informuje Twojapogoda, pokazują jednak, że dopiero między 13 a 15 listopada pojawi się w Polsce pierwszy prawdziwy powiew zimy także na nizinach. Przez kilka dni ma prószyć śnieg w różnych obszarach kraju - może spaść do 5 cm białęgo puchu. Na drogach mogą chwilowo pojawić się utrudnienia.

Najbardziej zimowy scenariusz amerykańskiego modelu NCEP-GFS wskazuje, że lokalnie na południu i wschodzie śnieg może piętrzyć się na 10 cm, a w Tatrach spadnie go nawet 50 cm.

Nie są to jednak pewne prognozy - niektóre modele zapowiadają powrót babiego lata, z temperaturą dochodzącą do 15-20 stopni Celsjusza. Od 11 listopada z południowego zachodu mogą zacząć docierać do nas masy ciepłego powietrza, a temperatura poszybuje mocno w górę. Na Święto Niepodległości najcieplej ma być na południowym zachodzie i zachodzie, gdzie słupki rtęci sięgną do 15 stopni Celsjusza. Na wschodzie natomiast ma być najwyżej 7 stopni.

Mapa Polski z podziałem na regiony, uwzględniająca prognozy średniej temperatury oraz sumy opadów na listopad 2026; południowa i centralna część kraju oznaczona symbolami wskazującymi na temperatury powyżej normy, natomiast na północy dominuje temperat...
Listopad 2026 ma być cieplejszy niż zazwyczaj.meteo.imgw.plmateriał zewnętrzny

Śnieg w górach. Ratownicy apelują o ostrożność

  1. Część synoptyków wskazuje, że po 15 listopada do Polski może wkroczyć sfera intensywnych opadów śniegu. W górach pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 35 cm. Już teraz w Karkonoszach zalega kilkunastocentymetrowa warstwa śniegu. Ratownicy GOPR zalecają ostrożność. Na Facebooku pojawił się filmik, na którym widać obecne, niezbyt sprzyjające warunki.

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Julia Król


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