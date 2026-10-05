Zima w Polsce może być mroźna. Winne potężne El Niño i wir polarny

W skrócie Nad równikowym Pacyfikiem rozwija się bardzo silne zjawisko El Niño, które może stać się jednym z najpotężniejszych od dziesięcioleci.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na polską pogodę zimą jest stan wiru polarnego, który może zostać osłabiony przez fale atmosferyczne wywołane przez El Niño.

Prognozy IMGW na grudzień 2026 roku wskazują na temperatury powyżej średniej wieloletniej, przy czym szanse na białe święta na nizinach pozostają niewielkie.

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Czy w Polsce czekają nas siarczyste mrozy tej zimy? Nad równikowym Pacyfikiem rozwija się wyjątkowo silne El Niño, a nad Arktyką formuje się wir polarny. Ale co to w praktyce oznacza dla pogody nad Wisłą?

El Niño jest wyjątkowo silne. Co to oznacza dla pogody w Polsce?

El Niño to naturalne zjawisko, podczas którego wody powierzchniowe równikowej części Pacyfiku wyraźnie się ocieplają. Ciepło z oceanu wpływa na atmosferę i zmienia układ wiatrów oraz opadów. Obecne El Niño rozwija się wyjątkowo szybko. Według klimatologa Andreja Flisa z serwisu Severe Weather Europe może stać się najsilniejszym takim zjawiskiem od co najmniej kilkudziesięciu lat. A nawet od stulecia.

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Choć nasz kraj znajduje się daleko od tropikalnego Pacyfiku, to wpływ na nasz kraj może się w pewnym stopniu zaznaczyć. Daniel Swain z University of California zwraca uwagę, że tropikalny Pacyfik ma bardzo duży wpływ na globalny klimat. W przypadku Europy Północnej ten związek jest jednak słabszy i bardziej złożony. W tym przypadku większe znaczenie mają jednak lokalne warunki w tym to, co dzieje się wokół bieguna północnego.

Temperatura powierzchni wody na Oceanie Spokojnym w rejonie równika jest wyższa od normy wieloletniej, jak wskazują najnowsze pomiary WXCharts materiał zewnętrzny

Wir polarny może zmienić sytuację

Wir polarny to obszar bardzo zimnego powietrza krążącego zimą wysoko nad Arktyką, w stratosferze, czyli warstwie atmosfery położonej kilkadziesiąt kilometrów nad Ziemią. Kiedy zostanie silnie zaburzony, część arktycznego chłodnego powietrza może przemieszczać się na południe.

Silne El Niño może sprzyjać powstawaniu potężnych fal atmosferycznych, które docierają do stratosfery i mogą osłabiać wir polarny.

Czy oznacza to mroźną zimę w Polsce? Niekoniecznie. Nawet bardzo silne El Niño nie gwarantuje rozpadu wiru polarnego ani długotrwałego napływu zimnego powietrza nad Polskę.

Mroźna zima w Polsce? Na razie za wcześnie

Warto pamiętać o poprzednim bardzo silnym El Niño. Zimą 2015/2016 wir polarny pozostał stosunkowo stabilny, a w Europie przez długi czas było znacznie cieplej od normy.

Wstępne długoterminowe prognozy IMGW pokazują, że średnia temperatura w grudniu 2026 roku będzie powyżej średniej wieloletniej. Nie oznacza to, że w ogóle nie będzie śniegu. Jednak większe prawdopodobieństwo, że biało będzie na północy Polski (napływ chłodnego powietrza i więcej wilgoci) oraz południu (góry). Na nizinach może tego śniegu być mniej. Podobnie ze Świętami Bożego Narodzenia, szanse na opady śniegu będą niewielkie.

Prognoza długoterminowa IMGW. Temperatury w grudniu powyżej średniej IMGW materiał zewnętrzny

Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w atmosferze pod koniec 2026 r., zapewne będziemy zwracać szczególną uwagę w Interii Geekweek silne El Niño oraz zachowania wiru polarnego. I będziemy informować, czy Polskę czeka mroźna zima. Póki co, trzeba jeszcze trochę zaczekać na dokładniejsze prognozy.



