W skrócie Podczas gdy większość Stanów Zjednoczonych zalewa fala upałów, w regionie Gór Skalistych i Parku Narodowym Yellowstone doszło do nagłego załamania pogody i opadów śniegu.

Zimny układ burzowy przyniósł drastyczny spadek temperatur o 11-17 stopni Celsjusza oraz rzadkie ostrzeżenia przed śnieżycami w stanach Montana i Idaho.

Władze parku Yellowstone apelują do turystów o przygotowanie ciepłej odzieży, podczas gdy w miastach takich jak Filadelfia czy Nowy Jork prognozowane są temperatury sięgające około 40 stopni Celsjusza.

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Śnieg w lipcu zaskoczył turystów w Yellowstone

Podczas gdy ponad połowa Stanów Zjednoczonych zmaga się falą upałów, która przynosi najwyższe temperatury od ponad dekady, w górskich regionach kraju doszło do nieoczekiwanego załamania pogody. Mieszkańcy wielu stanów doświadczają ekstremalnych upałów potęgowanych przez gęstą wilgotność, przez co temperatura odczuwalna w wielu miejscach przekracza 43 °C (110 °F). Tymczasem odwiedzający Park Narodowy Yellowstone przeżyli ogromne zaskoczenie, gdy na początku tygodnia (przełom czerwca i lipca 2026 r.) zobaczyli drzewa i strumienie pokryte śniegiem.

"Hej, lato, jesteś tutaj? Może i jest prawie lipiec, ale to nie powstrzymuje okazjonalnych burz śnieżnych w Yellowstone. Jeśli odwiedziliście park w tym tygodniu, mogły was zaskoczyć opady śniegu. Jako że większość parku leży na wysokości 6000 stóp (1829 m) nad poziomem morza lub wyżej, nieprzewidywalność jest cechą charakterystyczną tutejszej pogody!" - napisali przedstawiciele parku w mediach społecznościowych w komunikacie z 1 lipca.

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Według ekspertów za powrót zimy w środku lata odpowiadają specyficzne uwarunkowania geograficzne. Śnieg i mróz mogą pojawiać się w Yellowstone nagle ze względu na jego wysokość nad poziomem morza. Park jest położony na Płaskowyżu Yellowstone, a jego średnia wysokość wynosi ok. 2400 m n.p.m., zaś najwyższym punktem jest Eagle Peak w paśmie górskim Absaroka, który wznosi się na 3462 m n.p.m. Sprawia to, że temperatury są tam znacznie niższe niż w pozostałych częściach kraju. W Yellowstone śnieg potrafi spaść w każdym miesiącu roku.

Choć letnie maksima w parku oscylują zazwyczaj w granicach 21,1-26,7° C (70-80 °F), nocami wskaźniki termometrów drastycznie spadają, nierzadko poniżej zera. Dodatkowo, z powodu częstych popołudniowych burz letnie ulewy mogą w wyższych partiach gór bez trudu przekształcić się w deszcz ze śniegiem oraz śnieżyce.

Drastyczne załamanie pogody w Górach Skalistych

W Górach Skalistych wystarczyło zaledwie kilka dni, aby sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Jeszcze niedawno doliny w stanach Idaho i Montana zmagały się z typowo czerwcowymi upałami sięgającymi 32 °C. Szlaki turystyczne wysychały, a szczyt sezonu turystycznego w miasteczkach takich jak West Yellowstone czy w okolicach Parku Narodowego Glacier ruszył pełną parą.

Wszystko zmieniło się w niedzielę (28 czerwca) za sprawą nietypowo zimnego, wolno przemieszczającego się układu burzowego. Przyniósł on drastyczny spadek temperatur o 11-17 °C. W regionie wydano rzadkie jak na koniec czerwca ostrzeżenia przed śnieżycami i komunikaty o zimowych zagrożeniach pogodowych. Jak podaje FOX Forecast Center, Montana odnotowuje średnio tylko jedno ostrzeżenie przed śnieżycą w czerwcu, zaś Idaho od 2020 r. widziało zaledwie dwa takie alerty w tym miesiącu.

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Według prognoz meteorologów w Yellowstone spaść ma do 20 cm śniegu na wysokościach powyżej 1980 m oraz do 40 cm ciężkiego, mokrego puchu na najwyższych szczytach pasm Anaconda-Pintler i Lemhi. Dla porównania - historyczna średnia opadów śniegu dla tego obszaru w czerwcu wynosi mniej niż 1,27 cm, nawet na wysokich przełęczach górskich. Jest to zatem pewnego rodzaju anomalia pogodowa.

Śnieg na zachodzie, piekielny żar na wschodzie USA

Obecna sytuacja doskonale obrazuje geograficzną rzeczywistość amerykańskiego Zachodu - regionu, w którym pożary mogą niszczyć jeden stan, podczas gdy burza śnieżna zasypuje inny, zaledwie o kilkaset mil dalej. Mieszkańcy i turyści w Idaho oraz Montanie muszą teraz schować letni sprzęt i pamiętać, że w tych rejonach zima tak naprawdę nigdy całkowicie nie odchodzi.

"Niezależnie od tego, kiedy przyjedziecie, zabierzcie ze sobą ciepłą kurtkę, odzież przeciwdeszczową i mnóstwo warstw. Upewnijcie się, że sprawdziliście prognozę pogody przed przyjazdem" - apelują władze Parku Narodowego Yellowstone.

Tymczasem w innych częściach USA panują nieznośne warunki. Według prognoz na 2 lipca termometry wskażą w ciągu dnia do 40 °C w Filadelfii, 39 °C w Waszyngtonie, Phoenix, Tucson i na nowojorskim Manhattanie oraz do 38 °C w Baltimore, Las Vegas, El Paso i Nowym Jorku.



