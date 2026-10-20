Spis treści: Gdzie w Polsce spadnie śnieg? Prognoza pogody dla regionów W których regionach Polski śniegu będzie więcej? Kiedy nadejdzie prawdziwa zima i śnieżyce? Jaki wpływ ma El Niño na zimę w Polsce i Europie?

Mamy już drugą połowę października. Okres, kiedy potrafił już padać śnieg. Ale jak sytuacja meteorologiczna kształtuje się w tym roku? Czy mamy szanse nie tylko na białe święta, ale i śnieżną zimę?

Długoterminowe prognozy wskazują, że w dużej części Europy śniegu będzie mniej niż zwykle. A jaka będzie zima w Polsce?

Gdzie w Polsce spadnie śnieg? Prognoza pogody dla regionów

Najnowsza prognoza pogody na zimę opublikowana przez portal Severe Weather Europe, obejmująca grudzień, styczeń i luty, przeszła październikową aktualizację. Zmieniły się przewidywania dotyczące opadów śniegu w Polsce. W większości regionów szanse na śnieżną zimę nieco spadły w porównaniu z prognozą sprzed miesiąca. Są jednak miejsca, w których sytuacja pozostała bez zmian, a nawet lekko się poprawiła.

Największe zmiany dotyczą południowej i południowo-wschodniej Polski. Mniej śniegu niż jeszcze miesiąc temu przewidują obecne wyliczenia dla Śląska, Małopolski i Podkarpacia, a także rejonu Karpat. Podobna korekta objęła Pomorze Zachodnie. Nieco mniejsze szanse na opady śniegu pojawiły się również w centralnej Polsce i na Mazowszu. Zmiany nie są tam jednak tak duże jak na południu kraju.

Najbardziej stabilna sytuacja panuje na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Na Dolnym Śląsku i w Sudetach prognoza dotycząca śniegu pozostała na takim samym poziomie jak miesiąc wcześniej.

Niewielkie zmiany widać również w województwie lubuskim i zachodniej Wielkopolsce. W tych regionach aktualizacja nie przyniosła istotnych różnic w porównaniu z poprzednimi wyliczeniami.

Mapa Europy ilustrująca zmiany w ilości opadów śniegu zimą 2026/2027 severe-weather.eu materiał zewnętrzny

W których regionach Polski śniegu będzie więcej?

Wyjątkiem na mapie kraju jest północny wschód Polski. To jedyny region, w którym październikowa aktualizacja przyniosła niewielką poprawę. Według najnowszych wyliczeń śniegu może tam spaść nieco więcej, niż przewidywano miesiąc wcześniej.

Warto jednak pamiętać, że prognoza sezonowa nie przesądza o tym, jaka pogoda rzeczywiście wystąpi w poszczególnych dniach. Pokazuje raczej przewidywane tendencje, które mogą się jeszcze zmieniać wraz z kolejnymi aktualizacjami.

Co więcej, w górach lokalne warunki mogą odbiegać od ogólnej prognozy dla regionu. Mamy tam klimat astrefowy, a to oznacza, że im wyżej, tym zwykle chłodniej, dlatego na wyżej położonych terenach śniegu może być więcej.

Kiedy nadejdzie prawdziwa zima i śnieżyce?

Modele sugerują, że początek zimy będzie dość spokojny pod względem opadów śniegu. Grudzień nie zapowiada się na miesiąc z częstymi, rozległymi śnieżycami. Śnieg może się pojawiać, choć nie widać sygnału wyjątkowo śnieżnego początku sezonu.

Większe szanse na intensywniejsze opady pojawiają się w drugiej połowie zimy, szczególnie w lutym. Największe opady prognozowane są w pasie od zachodniej Polski, przez Bydgoszcz, Łódź, Warszawę po Białystok i Lublin.

Mapa pokazuje, w których miesiącach jest szansa na opady śniegu powyżej normy. Kolor szary oznacza, że w żadnym miesiącu nie ma opadów powyżej normy. severe-weather.eu materiał zewnętrzny

Jaki wpływ ma El Niño na zimę w Polsce i Europie?

Modele wskazują na mniejsze ilości śniegu niż zwykle w wielu obszarach zachodniej, środkowej i południowej Europy. Bardziej śnieżne okresy mogą częściej pojawiać się w drugiej połowie zimy, zwłaszcza w lutym.

Na prognozy wpływa El Niño, otwiera się w nowym oknie, czyli okresowe ocieplenie wód powierzchniowych w równikowej części Oceanu Spokojnego. Zmienia ono układ cyrkulacji atmosferycznej, a przez to może wpływać na pogodę w różnych regionach.

Co często podkreślam w prognozach pogody, nie oznacza to automatycznie, że w Polsce zima będzie ciepła albo kompletnie bezśnieżna. Na lokalną aurę oddziałuje wiele czynników, a prognozy sezonowe mogą się jeszcze zmienić.



