Co to jest zorza polarna?

Zorzę polarną pragnie zobaczyć wielu podróżników. Najpopularniejszym miejscem do oglądania tego spektaklu świateł jest Islandia, chociaż ta noc pokazała, że również w Polsce można ją obserwować.

Zorza polarna powstaje, gdy naładowane elektrycznie cząstki ze Słońca wchodzą w atmosferę ziemską. Oddziałują one z atomami tlenu i azotu w atmosferze, uwalniając w ten sposób fotony światła w różnych kolorach.

Nie zawsze jednak tak uważano. Rodowici mieszkańcy Ameryki Północnej wierzyli, że zorza polarna - dla nich światła na niebie - są duszami zmarłych.

Dlaczego zorza polarna była widoczna w Polsce?

Silny rozbłysk na Słońcu spowodował, że wyrzut plazmy uderzył w ziemską magnetosferę, w wyniku czego powstała wyjątkowo intensywna zorza polarna. Najbardziej widowiskowa była pomiędzy godziną 22 a 24, gdzie spektakl na niebie co chwilę zmieniał kształt i jasność.

Zorza polarna nad Polską miała głównie kolor zielony, jednak można było dojrzeć czerwień i purpurę. Zielona barwa jest kolorem emisji atomów tlenu na wysokości 100-150 km nad powierzchnią naszej planety. Im emisje są wyżej, w bardziej rozrzedzonych częściach atmosfery, tym szerzej zmienia się ich barwa. Zazwyczaj obserwuje się różne odcienie zielonego, jednak burza słoneczna tej nocy była niezwykle mocna i pozostawiła po sobie różnokolorowe ślady.

Zdjęcia zorzy polarnej nad Polską z 19 na 20 stycznia 2026 roku

W nocy z poniedziałku na wtorek można było obserwować na polskim niebie zorzę polarną. Kolorowe światło było widoczne w niemal całym kraju. Internet zalały posty z uchwyconymi ujęciami. Każde z nich było nieco inne, różniło się ze względu na rejon, w którym zostało zrobione.

Ujęcia zorzy polarnej z innych krajów

W innych krajach zorza polarna była widoczna jeszcze intensywniej. Na Islandii niebo mieniło się kolorami tęczy.

Irlandia również mogła pochwalić się niesamowitym widokiem na niebie.

Należy pamiętać, że zorza polarna nie zawsze na żywo wygląda tak widowiskowo - ludzkie oko jest w stanie wykryć jedynie niektóre światła, dlatego dopiero zdjęcia oddają prawdziwe piękno tego zjawiska.

Jak zrobić dobre zdjęcie zorzy polarnej?

Uchwycenie zorzy polarnej na zdjęciach wymaga cierpliwości i odpowiedniej konfiguracji sprzętu, który pozwoli zarejestrować nocne niebo. Kluczowym elementem jest stabilizacja, dlatego statyw jest niezbędny.

Pracując z aparatem, najlepiej przełączyć go w tryb manualny. To daje kontrolę nad ekspozycją i ostrością.

Ważne jest szerokie otwarcie przysłony (do wartości f/2.8 lub niższej). Wpuścimy wtedy do obiektywu jak najwięcej światła w krótkim czasie. Czułość ISO powinna oscylować w granicach 1600-3200, zależnie od intensywności zjawiska.

Również czas naświetlania trzeba dopasować do dynamiki zorzy - gdy tańczy szybko - 2-5 sekund, gdy jest spokojna - można go wydłużyć nawet do 15 sekund.

Ważne jest też zapisanie zdjęcia w formacie RAW, ponieważ daje on większe możliwości przy późniejszej obróbce cyfrowej. Pozwala wydobyć głębię kolorów i skorygować balans bieli. Warto też pamiętać o użyciu samowyzwalacza, by dotyk palca nie poruszył kadru w momencie wyzwalania migawki.

