Spis treści: Co to są obłoki srebrzyste i kiedy je obserwować? Jak powstają obłoki srebrzyste?

Co to są obłoki srebrzyste i kiedy je obserwować?

Zima to okres, kiedy miłośnicy patrzenia w niebo wypatrują niezwykłego spektaklu na niebie - zorzy polarnej. Oczywiście to nie tak, że występuje wyłącznie wtedy, ale podczas długich nocy są najlepsze warunki do jej obserwacji.

Jeśli jednak lubicie patrzeć na nocne niebo (i to nie tylko na gwiazdy), to lato przynosi nam równie piękne, przynajmniej moim zdaniem, zjawisko. To obłoki srebrzyste. Delikatne, zwiewne chmury, które zdają się świecić na ciemniejącym niebie. Teraz rozpoczął się sezon na ich obserwacje, czego dowodem był wczorajszy pokaz.

Tuż przed północą, kiedy niebo nad horyzontem było jeszcze dość jasne, udało mi się uchwycić bardzo wyraźne obłoki. Od razu chwyciłem za smartfona i postanowiłem uchwycić widok. Warunki były idealne, po zachmurzeniu, które przysłaniało niebo w ciągu dnia nie było śladu a wokół migotały gwiazdy.

Obłoki sredbrzyste w zachodniej Polsce w nocy z 16 na 17 czerwca Karol Kubak archiwum prywatne

Obłoki srebrzyste są szczególnie widoczne między szerokościami geograficznymi 50° a 70°, czyli tam, gdzie znajduje się Polska (Polska leży w zakresie od 49°00' do 54°50' szerokości geograficznej północnej). Jednak ich pojawienie się zależy od wielu czynników: warunków atmosferycznych, obecności odpowiedniego pyłu w wyższych warstwach atmosfery oraz kąta padania promieni słonecznych. Są najsłabiej poznane ze wszystkich chmur.

Najlepiej obserwuje się je na ciemnym niebie, kiedy nie mamy mocnych źródeł światła. Chwilę po sfotografowaniu obłoków srebrzystych wyszedłem z psem na spacer, ale pośród mocno świecących latarni nie byłem w stanie dostrzec nawet fragmentu. Po części to też wina sąsiednich budynków, które nie ułatwiały obserwacji.

Jeśli więc mieszkacie na wyższych piętrach, z dobrym widokiem i oknami od strony północnej, jest duża szansa, że takie chmury będziecie mogli obserwować z mieszkania. Nieco łatwiej mogą mieć także ci, którzy mają dom z podwórkiem. W innych przypadkach niestety trzeba się wybrać na nocny spacer w miejsce, które pozwala na dogodną obserwację.

Jak powstają obłoki srebrzyste?

Obłoki srebrzyste (ang. noctilucent clouds, NLC) to najwyżej położone chmury w atmosferze. Tworzą się w mezosferze, na wysokości około 76-85 km nad powierzchnią Ziemi, a więc tak na prawdę... niemal na granicy kosmosu. Stąd też często nazywa się je polarnymi chmurami mezosferycznymi. Widzimy je tylko o określonej porze roku i dnia - najczęściej latem, krótko po zachodzie Słońca lub tuż przed jego wschodem, gdy dolne warstwy atmosfery pogrążone są już w ciemności, ale górna mezosfera wciąż jest oświetlona przez Słońce znajdujące się tuż za horyzontem.

Składają się głównie z mikroskopijnych kryształków lodu, które tworzą się wokół cząsteczek pyłu - mogą to być resztki meteorytów, pył wulkaniczny lub cząsteczki powstałe w wyniku działalności człowieka. Ich powstawanie jest możliwe tylko przy bardzo niskich temperaturach w mezosferze, które latem - paradoksalnie - spadają do najniższych wartości w całym roku.

Choć nie są aż tak medialne jak zorze polarne, obłoki srebrzyste to jedno z najpiękniejszych zjawisk atmosferycznych dostępnych gołym okiem. Warto wyjść wieczorem z domu, spojrzeć na północ i… poczekać. Zwłaszcza że w tym sezonie mogą pojawiać się jeszcze wielokrotnie.





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