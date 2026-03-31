W skrócie Prognoza IMGW na Wielkanoc 2026 zapowiada zmienność pogody – od chłodnych, pochmurnych i deszczowych dni do wyraźnego ocieplenia pod koniec tygodnia.

W święta wielkanocne nie będzie śniegu, a temperatura sięgnie maksymalnie 20 stopni na południu i zachodzie.

Po poniedziałku wielkanocnym temperatura jeszcze wzrośnie.

Wszyscy oczekujemy na prognozę pogody na tegoroczne święta wielkanocne. Wszystko wskazuje na to, że możliwe jest wyraźne ocieplenie sięgające nawet 20 st. Cel.

Na przełomie marca i kwietnia pogoda w Polsce będzie bardzo zmienna i momentami wręcz kapryśna. Prognoza przygotowana przez IMGW wskazuje na wyraźne wahania temperatury oraz zmienne warunki atmosferyczne - od pochmurnych i deszczowych dni, przez krótkotrwałe ochłodzenie z zimowymi akcentami, aż po wyraźne ocieplenie pod koniec tygodnia. Taka zmienność to efekt ścierania się różnych mas powietrza, które w tym okresie często wpływają na pogodę w Polsce.

Jak będzie wyglądał ten tydzień dzień po dniu

We wtorek 31 marca pojawią się chmury i opady w dużej części kraju, głównie na zachodzie i południowym wschodzie. W górach spadnie śnieg i pojawi się bardzo silny oraz porywisty wiatr. Temperatura będzie na umiarkowanym poziomie, w centrum około 10 stopni.

Środa 1 kwietnia da nam więcej słońca, redukując zachmurzenie do południowego wschodu. Chociaż rano mogą pojawić się przymrozki, a w górach temperatura spadnie do minus 3 stopni, w dzień sięgnie nawet do 13 w centrum i na południu.

W czwartek 2 kwietnia nadal utrzyma się umiarkowana, pogodna aura, chociaż na wschodzie i południowym wschodzie pojawi się więcej chmur i okresowy deszcz. W nocy będzie chłodno, lecz w ciągu dnia temperatura ponownie sięgnie do 13 stopni Celsjusza.

Piątek 3 kwietnia przyniesie większe przejaśnienia, lecz wciąż będzie pochmurno. Pojawi się deszcz, a w górach także deszcz ze śniegiem. Na termometrach znowu zobaczymy maksymalnie 13 stopni na zachodzie, a w rejonach Karpat około 5 st.

Ocieplenie nastąpi w sobotę 4 kwietnia. Nad morzem temperatura sięgnie nawet do 10 stopni, natomiast w centrum i na wschodzie aż do 16 stopni. Wiatr okaże się lekkim problemem - w porywach do 60 km/h.

Jaka pogoda podczas świąt wielkanocnych w 2026 roku?

Najcieplej w całym tygodniu zapowiada się niedziela 5 kwietnia. Chociaż mogą pojawić się przelotne opady deszczu, nie będzie śniegu. Nad morzem temperatura sięgnie maksymalnie 12 stopni Celsjusza, na wschodzie 15 stopni, a na południu i zachodzie nawet do 20 stopni. Niepokojąca jest prognoza wiatru, który może wiać z prędkością sięgającą 55 km/h, szczególnie na północy kraju.

W poniedziałek 6 kwietnia temperatura nieco się obniży, ale to tylko mały krok w tył, ponieważ w kolejnych dniach słupki rtęci będą wskazywać do 24 stopni Celsjusza na zachodzie i południu kraju.

Prognoza pogody na święta napawa optymizmem. Nie będzie śniegu.

Choć środek kolejnego tygodnia przyniesie chłodniejsze warunki, końcówka daje powody do optymizmu. Wzrost temperatury, sięgający prawie 20 stopni oznacza wiosnę w pełni.

