Jak ogłosił na swoich kanałach w mediach społecznościowych dowódca ukraińskich sił bezzałogowych, Robert "Madziar" Browdi, w nocy z 16 na 17 maja "Ptaki Sił Systemów Bezzałogowych" przeprowadziły 186 uderzeń ogniowych na 46 celów i obiektów wojskowych na terenach walk oraz na tymczasowo okupowanych obszarach Krymu, a także obwodów donieckiego, zaporoskiego i ługańskiego.

Poważne straty Rosji

W efekcie Rosjanie muszą pogodzić się ze stratą węzła strategicznej zabezpieczonej łączności Floty Czarnomorskiej we miejscowości Myrne na Krymie, a także dźwigów portowych i wież telekomunikacyjnych w obwodzie zaporoskim. Ataki objęły też obwód doniecki, gdzie ukraiński drony zneutraliowały pociąg z paliwami i materiałami pędnymi, zgrupowanie kadry dowódczej rosyjskich jednostek saperskich, stanowisko dowodzenia 9. brygady zmechanizowanej 51. armii Federacji Rosyjskiej, punkt kierowania dronami i magazyn logistyczny oraz stanowisko dowodzenia 103. pułku strzelców zmotoryzowanych 150. dywizji 8. armii Federacji Rosyjskiej.

Tor-M2, czyli cios w rosyjskie oczy

Wśród najcenniejszych trafień należy jednak wymienić system obrony przeciwlotniczej "Tor-M2" w obwodzie ługańskim i patrolowy okręt graniczny projektu 10410 w okolicach miasta Kaspijsk w Dagestanie. 9K330 Tor to system kierowanych rakiet ziemia-powietrze opracowanych w ZSRR na początku lat 80. ubiegłego wieku jako zastępstwo dla systemów 9K33 Osa. Jest przeznaczony do zwalczania celów na małych i średnich odległościach, dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji system jest w stanie zwalczać cele takie jak samoloty, śmigłowce, bezzałogowe statki powietrzne (UAV), pociski manewrujące, bomby i pociski kierowane.

W wykorzystywanej w Ukrainie wersji Tor-M2 wykorzystuje pociski 9M311M o zasięgu maksymalnym do 12 km oraz pułapie do 10 km, może wykryć do 48 obiektów, śledzić 10 stanowiących największe zagrożenie i naprowadzać jednocześnie cztery rakiety na cztery cele. Tym samym pełni również istotną rolę w zabezpieczaniu zestawów dalekiego zasięgu, jak S-300 czy S-400, tworząc złożoną warstwową strukturę obrony. Eliminacja lub uszkodzenie takich systemów znacząco obniża skuteczność rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, otwierając więcej możliwości działania dla ukraińskich dronów, rakiet i lotnictwa.

Trafiony okręt patrolowy projektu 10410

Okręty patrolowe projektu 10410 "Swietłak" to rosyjskie jednostki przeznaczone do ochrony granic morskich, eskorty oraz zwalczania zagrożeń nawodnych i powietrznych. Konstrukcja została opracowana jeszcze w czasach ZSRR jako wielozadaniowa platforma dla straży przybrzeżnej i marynarki wojennej, zdolna do działania zarówno na wodach przybrzeżnych, jak i w bardziej wymagających warunkach morskich. Jednostki tej klasy weszły do służby pod koniec lat 80. i do dziś pozostają wykorzystywane głównie przez rosyjską straż graniczną oraz marynarkę wojenną.

Mają około 49 metrów długości i wyporność rzędu 375 ton. Napęd stanowią trzy silniki wysokoprężne, pozwalające osiągać prędkość od 28 do ponad 30 węzłów, co daje im dużą mobilność podczas patrolowania wybrzeża i reagowania na zagrożenia. Konstrukcja okrętu została podporządkowana zwiększeniu przeżywalności w warunkach bojowych - kadłub wykonano ze stali, natomiast nadbudówki z aluminium, aby ograniczyć masę jednostki. Okręty wyposażono również w zabezpieczenia przed bronią masowego rażenia.

Uzbrojenie Swietłaków jest stosunkowo silne jak na jednostki patrolowe tej wielkości. Standardowo obejmuje ono armatę AK-176 kalibru 76,2 mm, zestawy artyleryjskie AK-630 służące do obrony bezpośredniej przed pociskami i celami powietrznymi, a także przeciwlotnicze pociski Igła. Okręty mogą być również wyposażone w ciężkie karabiny maszynowe, granatniki przeciwdywersyjne oraz systemy walki elektronicznej i wyrzutnie wabików.

