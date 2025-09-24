Spis treści: Umowa na systemy MCC. To istotny element polskiej obrony powietrznej WISŁA Czym jest system obrony WISŁA Dlaczego Mobilne Węzły Łączności to jeden z najważniejszych elementów Wojska Polskiego

Umowa na systemy MCC. To istotny element polskiej obrony powietrznej WISŁA

Umowę podpisano w zakładach WZŁ Nr 1 w Zegrzu Południowym. Podczas uroczystości obecny był wicepremier i minister obrony narodowej Władysław-Kosiniak-Kamysz. Umowa obejmuje dostawę do jednostek Wojska Polskiego 56 sztuk Mobilnych Węzłów Łączności (MCC) w latach 2027-2030. Uzupełnią cztery zestawy MCC, zamówione jeszcze w 2021 roku, które mają zostać przekazane armii do końca bieżącego roku. Jej koszt to 2,09 mld złotych, stanowiąc jeden z większych zamówień w polskim sektorze zbrojeniowym.

- To ważny moment bo podpisujemy kolejną umowę z polskim przemysłem zbrojeniowym. Dziś budujemy nowoczesną, wielowarstwową obronę powietrzną Polski. (…) To jest bardzo ważne, żebyśmy robili to równolegle z różnymi systemami. To wszystko musi być zintegrowane i dobrze skomunikowane - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji podpisania umowy na 56 sztuk MCC.

Mobilne Węzły Łączności produkcji WZŁ Nr 1 stanowią istotny element infrastruktury w ramach całego systemu obrony powietrznej WISŁA. Aby lepiej sobie uzmysłowić ich znaczenie dla polskiej obronności, warto go przedstawić.

Czym jest system obrony WISŁA

WISŁA to nazwa nowoczesnego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu w Wojsku Polskim, opartego na amerykańskich systemach Patriot. Jego realizacja zaczęła się w marcu 2018 roku. Wtedy podpisano pierwszą umowę wykonawczą z rządem Stanów Zjednoczonych na dostawę podstawowych elementów. Kontrakt o wartości 4,73 mld dolarów opiewał m.in. na 16 wyrzutni M903, 4 radarów AN/MPQ-65, elementów systemu dowodzenia IBCS oraz pociski PAC-3 MSE. To właśnie z tej umowy pochodzą pierwsze dwie aktywne baterie systemów Patriot w polskiej armii, które już osiągnęły wstępną gotowość operacyjną. 16 września 2025 w Ustce doszło do pierwszego strzelania wyrzutni Patriota, zintegrowanego z systemem IBCS. Do dziś obie baterie znajdują się na wyposażeniu 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej. Jej zadaniem jest obrona powietrzna stolicy. Obecnie realizowana jest II faza programu WISŁA, na bazie trzech umów wykonawczych z 5 września 2023 roku na podstawy komponentów dla sześciu kolejnych baterii Patriotów tj. 48 wyrzutni M903, 12 radarów LTAMDS oraz zapasu do 644 pocisków PAC-3 MSE.

Istotnym elementem WISŁY jest wspomniany IBCS (Integrated Battle Command System). To system dowodzenia i kierowania ogniem, na którym ma opierać się de facto koordynacja naszej przyszłej obrony powietrznej. Polska będzie jego drugim użytkownikiem na świecie po Stanach Zjednoczonych. W praktyce ma pozwolić na to, aby różne systemy wojskowe przekazywały sobie nawzajem informacje o zagrożeniach. Stąd IBCS zintegrowany będzie jednakowo z radarami obrony średniego zasięgu WISŁA (do 150 kilometrów), krótkiego zasięgu NAREW (do 60 kilometrów) oraz obrony bardzo krótkiego zasięgu PILICA+ (do 5 kilometrów). W ten sposób IBCS ma pozwolić na utworzenie wielkiego parasolu ochronnego nad Polską.

Dlaczego Mobilne Węzły Łączności to jeden z najważniejszych elementów Wojska Polskiego

Aby IBCS i elementy WISŁY czy innych systemami obrony powietrznej mogły mieć sprawną wymianę informacji, potrzebna jest bezpieczna komunikacja. Właśnie tu swoją rolę odgrywają Mobilne Węzły Łączności od WZŁ Nr 1. To one stanowią systemy, które dzięki odpowiedniemu szyfrowaniu mogą pozwalać na połączenia na poziomie taktycznym oraz operacyjnym.

Jak podaje producent, MCC gwarantują wysoką jakość i niezawodność połączeń głosowych oraz transmisji danych automatycznie kompensując zmiany w warunkach propagacji sygnałów. Ich architektura pozwala na stosowanie ich jak punkty dostępowe do innych sieci łączności przewodowej i bezprzewodowej, kreowanie połączeń typu punkt-punkt, punkt-wielopunkt czy full-mesh z pełną gamą typów interfejsów dostępowych. Zintegrowane mogą być zarówno ze sprzętem wojskowym polskim, jak i sojuszników w NATO. Warto dodać, że aparatura MCC wykorzystywana do WISŁY została także odpowiednio opracowana we współpracy z Northrop Grumman, aby dostosować ją do operowania z IBCS.

Jednak co jeszcze ważne MCC to krajowe rozwiązanie, które pozwala na dodatkową polonizację WISŁY, która bazuje w dużej mierze na amerykańskich komponentach. Warto bowiem pamiętać, że II faza programu WISŁA zakłada podpisanie umów mających na celu wymianę technologiczną i przeniesienie produkcji części komponentów do Polski. Na ten moment obok dzisiejszej umowy na MCC dla WISŁY, podpisano m.in. kontrakt na produkcję wyrzutni M903 w zakładach Huta Stalowa Wola. To, co jeszcze ma zostać podpisane w ramach tej polonizacji to m.in. kabiny dowodzenia i dodatkowe ciężarówki.

