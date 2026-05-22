40 mln USD na odbudowę arktycznego radaru z czasów zimnej wojny

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Stany Zjednoczone zdecydowały się na znaczącą inwestycję w modernizację infrastruktury radarowej w Arktyce. Siły Powietrzne USA przyznały kontrakt o wartości 40 mln dolarów na odbudowę elementów systemu North Warning System (NWS), który od dekad stanowi kluczowy komponent obrony powietrznej Ameryki Północnej.

Elementy sieci North Warning System (NWS)
Elementy sieci North Warning System (NWS)Nasittuq Corporation domena publiczna

Decyzja zapadła w momencie rosnących obaw o zagrożenia ze strony pocisków manewrujących oraz niskolecących statków powietrznych, które mogą wykorzystywać trasy polarne jako najkrótszą drogę do kontynentu.

System z czasów zimnej wojny wciąż kluczowy

North Warning System to rozciągająca się na ponad 5000 kilometrów sieć radarów rozmieszczonych w północnej Kanadzie i na Alasce. System powstał jako następca zimnowojennej linii DEW Line i do dziś odpowiada za wykrywanie samolotów oraz pocisków manewrujących w arktycznych korytarzach podejścia.

Całość obejmuje instalacje radarowe zarówno dalekiego zasięgu AN/FPS-117, jak i krótkiego zasięgu AN/FPS-124, wyspecjalizowane w wykrywaniu celów lecących na niskiej wysokości. Łącznie działa tam 47 bezzałogowych stacji radarowych, które funkcjonują autonomicznie, zasilane generatorami diesla.

Zarządzanie nimi odbywa się z kilku głównych baz logistycznych na północy Kanady oraz centrów dowodzenia w North Bay w Ontario. System przetwarza dane lokalnie, a następnie przesyła je do struktur dowodzenia NORAD, gdzie są analizowane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia w przestrzeni powietrznej.

Modernizacja zamiast wycofania

Kluczowym elementem obecnego programu jest wymiana zużytych kopuł radaru, czyli osłon chroniących radary przed ekstremalnymi warunkami Arktyki (modernizacja obejmuje nie tylko produkcję i instalację nowych elementów, ale także demontaż i utylizację zużytej infrastruktury). Wiele z nich zostało zainstalowanych na początku lat 90. i po ponad trzech dekadach eksploatacji uległo poważnej degradacji.

Zamiast wycofywać cały system, North American Aerospace Defense Command (NORAD) zdecydował się na jego utrzymanie i modernizację. To rozwiązanie uznano za bardziej efektywne, zwłaszcza że nowe systemy detekcji - w tym radary pozahoryzontalne - wciąż pozostają w fazie rozwoju.

Zobacz również:

Promieniowanie wraku drona Gierań-2. Ukraina wykryła zubożony uran w rosyjskiej rakiecie R-60
Militaria

Rosyjskie drony Gierań-2 zrzucają na Ukrainę "napromieniowane" pociski R-60

Daniel Górecki
Daniel Górecki

Jednym z największych wyzwań programu pozostaje logistyka. Transport elementów infrastruktury do odległych lokalizacji w Arktyce wymaga precyzyjnego planowania i zależy od krótkich okien pogodowych oraz dostępności transportu lotniczego. To właśnie trudności operacyjne sprawiły, że koszt programu niemal się podwoił względem wstępnych założeń.

Niemniej znaczenie Arktyki w strategii obronnej USA i Kanady rośnie wraz z rozwojem technologii rakietowych i napięciami geopolitycznymi. Region ten to najkrótsza trasa między Rosją a Ameryką Północną, co czyni go kluczowym obszarem dla systemów wczesnego ostrzegania. 

"Wydarzenia": Wirtualna przewodniczka oprowadza po muzeum w ŁodziPolsat News

Najnowsze