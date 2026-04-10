9 systemów Tor-M1 w 9 dni. Ukraińcy świętują udaną serię

Kluczowym elementem ukraińskiej strategii jest wykorzystanie tzw. ataków falowych. W jednym z ostatnich przypadków rosyjski system Tor-M1 zdołał zestrzelić dwa nadlatujące drony, jednak przy trzecim zabrakło mu pocisków przechwytujących. To właśnie ten moment został natychmiast wykorzystany przez operatorów dronów, którzy skutecznie zniszczyli system.

Drony kontra rakiety

Takie działania pokazują fundamentalne ograniczenie systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu - mówiąc krótko, przy odpowiedniej intensywności ataku nawet sprawny system może zostać przeciążony. I Rosjanie również to wykorzystują, wystarczy tylko przypomnieć o masowych atakach dronowych na ukraińskie miasta.

Precyzyjne uderzenia na froncie i zapleczu

W działaniach wykorzystywane są m.in. drony FP-2 produkcji Fire Point, które pozwalają na precyzyjne uderzenia w kluczowe cele, a uderzenia nie ograniczają się do jednego typu sprzętu - w ostatnich dniach zniszczono także systemy Buk-M3, Tor-M2 oraz radar ZooPark-1M. To szeroko zakrojona operacja mająca na celu "oślepienie" i osłabienie rosyjskiej obrony powietrznej, zarówno na linii frontu, jak i na zapleczu.

Według danych dowództwa ukraińskich sił, w samym marcu przeprowadzono blisko 350 uderzeń dronowych na głębokość do 120 km. Zniszczono dziesiątki magazynów, stanowisk dowodzenia i obiektów infrastruktury energetycznej. To pokazuje, że drony przestały być jedynie wsparciem i stają się jednym z głównych narzędzi prowadzenia wojny. A seria dziewięciu systemów Tor-M1 w dziewięć dni to czytelny sygnał, że ukraińska strategia niszczenia rosyjskiej obrony powietrznej zaczyna przynosić realne efekty.

Co potrafi system Tor?

9K330 Tor to system kierowanych rakiet ziemia-powietrze opracowanych w ZSRR na początku lat 80. ubiegłego wieku jako zastępstwo dla systemów 9K33 Osa. Jest przeznaczony do zwalczania celów na małych i średnich odległościach, dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji system jest w stanie zwalczać cele takie jak samoloty, śmigłowce, bezzałogowe statki powietrzne (UAV), pociski manewrujące, bomby i pociski kierowane.

System doczekał się kilku wersji, tj. 9K330 Tor, 9K331 Tor-M, 9K331M Tor-M1 czy 9K332 Tor-M2, która wykorzystuje pociski 9M311M o zasięgu maksymalnym do 12 km oraz pułapie do 10 km, może wykryć do 48 obiektów, śledzić 10 stanowiących największe zagrożenie i naprowadzać jednocześnie cztery rakiety na cztery cele.

