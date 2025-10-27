9M730 "Zwiastun burzy" przetestowany. Rosja odpaliła "latający Czarnobyl"

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Jak poinformował Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, gen. Walerij Gierasimow, Kreml przeprowadził lot testowy swojego "pocisku manewrującego o nieograniczonym zasięgu "9M730 Buriewiestnik. Próby odbywały się w obecności Władimira Putina, który wychwalał ten system jako "unikalną broń, której nie dorównuje nic na świecie".

9M730 Buriewiestnik został ujawniony 1 marca 2018 przez prezydenta Władimira Putina podczas corocznego przemówienia do Zgromadzenia Federalnego
Rosja przeprowadziła nowy test swojego pocisku manewrującego z napędem jądrowym 9M730 Buriewiestnik, znanego w klasyfikacji NATO jako SSC-X-9 "Skyfall", a przynajmniej tak przekonuje Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, gen. Walerij Gierasimow. Twierdzi on, że test odbył się we wtorek, 21 października i według jego relacji pocisk pozostawał w locie przez około 15 godzin, pokonując dystans około 14 tys. kilometrów ze średnią prędkością ok. 933 km/h.

Parametry techniczne pocisku pozwalają mu uderzać w wysoko chronione cele gdziekolwiek na świecie z gwarantowaną celnością - przekonywał Gierasimow.

Rosja testuje "Zwiastun burzy"

W teście wziął udział Władimir Putin, który nazwał go "kolejnym dowodem wiarygodności rosyjskiej tarczy jądrowej" i "unikalnym system broni, którego nie posiada żaden inny kraj", a następnie polecił wojsku określenie możliwości zastosowania Buriewiestnika i rozpoczęcie przygotowań infrastruktury do wprowadzenia broni do sił zbrojnych. Warto jednak zaznaczyć, że jak dotąd nie pojawiły się jednak żadne niezależne potwierdzenia testu, jedynie oświadczenia rosyjskich urzędników i doniesienia mediów państwowych.

Buriewiestnik to jedna z sześciu "superbroni" Putina

Próba nie byłaby jednak zaskoczeniem, bo już w sierpniu pojawiały się informacje, że Rosja przygotowuje serię testów. Mój redakcyjny kolega Filip Mielczarek pisał wtedy, że Kreml zamknął przestrzeń powietrzną w 500-kilometrowej strefie wzdłuż zachodniego wybrzeża archipelagu Nowej Ziemi, co wskazuje na kontynuację testów związanych z pierwszym w historii pociskiem o napędzie nuklearnym, który jest zdolny do przenoszenia broni jądrowej po całej planecie. Miejsce nieprzypadkowe, biorąc pod uwagę katastrofalne skutki pierwszych testów 9M730 Buriewiestnik, bo mowa o odległym archipelagu arktycznym, gdzie wcześniej przeprowadzano radzieckie testy nuklearne.

Według The New York Times wiemy o 13 przeprowadzonych przez Rosję w latach 2017-2019 testach tego pocisku, ale uważa się, że wszystkie zakończyły się niepowodzeniem, chociaż poczyniono pewne postępy. Jeden był dość obiecujący, kiedy to pocisk pozostawał w powietrzu 2 min i przeleciał 35 km, ale dla kontrastu ten z 2019 roku zakończył się tragedią. Na skutek eksplozji pocisku zginęło pięć osób, pracowników Rosyjskiego Federalnego Centrum Jądrowego w Sarowie oraz Rosatomu - podobno elita krajowego programu rozwoju broni jądrowej.

    W 2023 roku, podczas przemówienia na Międzynarodowym Klubie Dyskusyjnym "Wałdaj", czyli corocznym spotkaniu kremlowskich "ekspertów" specjalizujących się w studiach nad polityką wewnętrzną i zagraniczną Rosji, Władimir Putin przekonywał jednak o sukcesie najnowszych prób, które miały zakończyć się pełnym sukcesem. Tu jednak ponownie należy zaznaczyć, że rosyjski prezydent nie wdawał się w szczegóły i nie przedstawił dowodów na swoje twierdzenia.

    I podobnie jest z samym Buriewiestnikiem, o którym wiemy tylko tyle, że charakteryzować ma się nielimitowanym zasięgiem (za sprawą reaktora jądrowego) i zdolnością przenoszenia broni jądrowej. Kreml zapowiadał jednak, że 9M370 Buriewiestnik jest "bronią odwetową i ma skutecznie zrównać z ziemią wrogi kraj, który zdecyduje się na atak jądrowy na Rosję". Z przecieków wynika zaś, że pocisk może lecieć na małej wysokości od 25 do 100 metrów z prędkością od 850 do 1300 km/h.

    Jest to jedna z sześciu strategicznych "superbroni" Putina, ogłoszonych w 2018 roku, obok przeciwokrętowego hipersonicznego pocisku manewrującego 3M22 Zircon, pocisku balistycznego Kh-47M2 Kindżał, niedawno oddanego do użytku międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-28 Sarmat, pojazdu szybującego Avangard i torpedy Posejdon.

