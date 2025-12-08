Nowe rozwiązanie umożliwia prowadzenie rozpoznania i precyzyjnych uderzeń poza linią wzroku (BLOS) bez konieczności ingerencji w konstrukcję pojazdów. Wyrzutnia PERCH montowana jest w miejscu skrzyni ładowniczej Abramsa i wykorzystuje istniejące punkty mocowania, co pozwala uniknąć spawania czy modyfikacji strukturalnych. W przyszłości system ma być zintegrowany z komputerami pokładowymi i siecią czujników pojazdu.

Abrams wyposażony w Switchblade'y

Podczas testów żołnierze obsługiwali wyrzutnię z poziomu czołgu, wykorzystując drony Switchblade 300 i 600 do wykrywania i zwalczania symulowanych celów wysokiej wartości. Jak podkreśla Jim Pasquarette, wiceprezes GDLS ds. strategii w USA, PERCH pozwala jednostkom zachować ukrycie i ochronę przy jednoczesnym prowadzeniu działań na dużą odległość:

Żołnierze bardzo pozytywnie ocenili ten gotowy do użycia system. Wraz z partnerami z AeroVironment rozwijamy rozwiązania, które zwiększają siłę rażenia i przewagę na współczesnym polu walki.

Nowe wydanie amunicji Switchblade

Drony Switchblade, opracowane przez AeroVironment, to kompaktowe tubowe systemy powietrzne o zdolności precyzyjnego rażenia. Lżejszy Switchblade 300 przeznaczony jest do zwalczania piechoty i pojazdów nieopancerzonych, natomiast Switchblade 600 ma większy zasięg i ładunek bojowy, pozwalający na skuteczne zwalczanie celów opancerzonych. Zdaniem Briana Younga, wiceprezesa AeroVironment ds. systemów amunicji krążącej, integracja Switchblade z pojazdami lądowymi to naturalny krok w rozwoju taktyki armii:

PERCH natychmiast zwiększa zasięg działania i umożliwia precyzyjne uderzenia z bezpiecznych, osłoniętych pozycji. Pokazaliśmy, jak dojrzałe technologie dronów krążących mogą realnie wzmocnić mobilne jednostki bojowe.

Zarówno General Dynamics, jak i AeroVironment określają system jako rozwiązanie o niskim ryzyku wdrożenia, bazujące na już sprawdzonych technologiach. Modułowa konstrukcja pozwala na szybkie dostosowanie zestawu do różnych platform bojowych bez zakłócania pracy wieży lub podwozia. Wydarzenie MARS, podczas którego przeprowadzono demonstrację, służy testowaniu nowych technologii wspierających jednostki inżynieryjne i bojowe, w tym systemów umożliwiających pokonywanie przeszkód terenowych i prowadzenie działań ofensywnych pod ostrzałem.

