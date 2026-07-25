Początkowy kontrakt na stworzenie prototypu opiewa na 6,2 mln dolarów. Oficjalnie system ma służyć przede wszystkim do zwalczania dronów, jednak jego możliwości wzbudzają kontrowersje, ponieważ okazuje się technologia może również identyfikować i śledzić cele znajdujące się na ziemi.

Sztuczna inteligencja przejmuje większość procesu

Bullfrog łączy algorytmy sztucznej inteligencji, systemy rozpoznawania obrazu oraz precyzyjną robotykę z karabinem maszynowym M240 kalibru 7,62 mm. Ważąca około 136 kg platforma potrafi samodzielnie wykrywać obiekty, klasyfikować je, śledzić oraz przygotowywać broń do oddania strzału.

Producent podkreśla jednak, że decyzja o użyciu broni nadal należy do człowieka. Operator musi zaakceptować cel i wydać komendę rozpoczęcia ognia. Problem polega na tym, że sztuczna inteligencja wykonuje niemal wszystkie wcześniejsze etapy tzw. łańcucha rażenia, od wykrycia obiektu po jego wybór jako potencjalnego celu.

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Od dronów do celów naziemnych

Allen Control Systems promuje Bullfrog przede wszystkim jako rozwiązanie przeciwko bezzałogowym statkom powietrznym. System ma być szczególnie przydatny w czasach, gdy tanie drony mogą zagrozić drogim jednostkom wojskowym. Producent twierdzi, że koszt zniszczenia pojedynczego celu może wynosić nawet około 10 dolarów, podczas gdy wykorzystanie klasycznych pocisków przeciwrakietowych często oznacza wydatek liczony w setkach tysięcy dolarów.

Jednocześnie materiały demonstracyjne firmy pokazują, że system potrafi przełączać się z obserwacji obiektów latających na cele naziemne. Nie potwierdzono, ale też nie zaprzeczono, czy obecne wersje oprogramowania posiadają ograniczenia uniemożliwiające rozpoznawanie ludzi jako potencjalnych celów.

Tani sposób na walkę z rojami dronów

Wersja wyposażona w karabin M240 może oddawać do 850 strzałów na minutę i skutecznie zwalczać drony z grup od 1 do 3. System może być montowany na istniejących platformach wojskowych, co jest jednym z powodów zainteresowania Pentagonu. Amerykańska piechota morska planuje wykorzystać Bullfrog w ramach L-MADIS, czyli mobilnego systemu przeciwko dronom bazującego na dwóch pojazdach terenowych Polaris MRZR.

Rozwiązaniem interesują się także inne rodzaje sił zbrojnych USA. Wojsko i marynarka już testują podobne konstrukcje, a inne warianty Bullfrog mogą współpracować m.in. z karabinami M2 kal. 12,7 mm, działkami M230 oraz sześciolufowymi minigunami M134.