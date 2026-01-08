Amerykanie tworzą Abramsa przyszłości. Mamy pierwsze zdjęcia

Jeszcze w grudniu Amerykanie ogłosili, że pierwszy przedprototypowy model Abramsa trafił już w ręce żołnierzy. Czołg ten jest kolejnym dużym krokiem w rozwoju serii sławnych amerykańskich maszyn. Łączyć ma dotychczasową siłę ognia i silne opancerzenie z zaawansowanymi nowymi technologiami i napędem hybrydowym. Za jego rozwój odpowiada General Dynamics Land Systems, który ma rozpocząć produkcję seryjną M1A3 do 2030 roku.

Teraz do sieci trafiły dwa zdjęcia, mające przedstawiać przedprototypowy model Abramsa. Upublicznione przez konto usarmy_fast, szybko zostało rozpowszechnione przez branżowe media i oficjalne konta armii USA. To pierwszy realny wgląd w to, jak rozwija się konstrukcja amerykańskiego czołgu przyszłości.

Zdjęcia ujawniają przede wszystkim częściowy widok czołgu od przodu, choć w bardzo ograniczonym zakresie. Generalna prezentacja modelu nowego Abramsa ma mieć miejsce 14 stycznia na Detroit Auto Show. Publikacja takich zdjęć w tym momencie stanowi więc swoistą zapowiedź tego istotnego wydarzenia.

Szczegóły nowego Abramsa

Na zdjęciach można zauważyć kilka szczegółów, które wydają się odróżniać przedprototypowy model M1A3 od wcześniejszych wersji Abramsa. Największe zmiany widać na kadłubie w postaci m.in. dwóch włazów z przodu. Wszystkie dotychczasowe czołgi Abrams mają w tym miejscu jeden właz dla kierowcy, a dowódca, celowniczy i ładowniczy znajdują się w wieży. Sugeruje to zupełnie inny rozkład załogantów w M1A3. Na przodzie kadłuba widać prawdopodobnie także kamerę, która może pomagać kierowcy w jeździe.

Ogólny wygląd frontu wieży jest bardzo podobny z dotychczasowymi Abramsami. Jej sylwetka wydaje się jednak być trochę niższa, co wpisuje się w założenia, że A3 ma być wozem o mniejszym profilu. Armata przypomina też gładkolufowe M256 o kalibrze 120 mm, znane z wcześniejszych wersji Abramsa. Zaprzecza to wcześniejszym przypuszczeniom, że Amerykanie mogą umieścić na M1A3 większą armatę kalibru nawet 140 mm. W przypadku wieży warto dodać, że na jednym zdjęciu obok osłony działa widać wyraźne okienko, prawdopodobnie na czujniki.

Amerykański czołg przyszłości

Jak zauważa portal The War Zone pierwsze zdjęcia przedprototypowego modelu Abramsa M1A3 pokazują wyraźne zmiany względem demonstratora z 2022 roku, określanego jako Abrams X. Wtedy General Dynamics Land Systems pokazał ogólną koncepcję i kierunek rozwoju. W nim znalazł się mniejszy profil i inne rozlokowanie załogi, przy wprowadzaniu nowych technologii i możliwej redukcji wagi z około 78 do 60 ton.

Model Abrams X, mający pokazywać ogólny kierunek rozwoju amerykańskiego czołgu przyszłości General Dynamics Land Systems materiał zewnętrzny

W planach dla Abramsa M1A3 jest także wprowadzenie automatu ładowania, co miałoby zmniejszyć liczebność załogi do trzech osób i być może pomóc z utratą masy. Jedną z największych zmian jest wprowadzenie napędu hybrydowego, w miejsce charakterystycznej turbiny gazowej. W założeniach amerykańskiego dowództwa ta decyzja ma poprawić zużycie paliwa aż o 40 proc. Inną wielką zmianą ma być integracja nowszych i lżejszych systemów aktywnej ochrony oraz narzędzi antydronowych.

Warto pamiętać, że przedprototypowy model jeszcze nie oznacza, że w przyszłości nie dojdzie do szerokich zmian w projekcie Abramsa M1A3. Po jego otrzymaniu amerykańscy żołnierze przejdą z nim testy, które ujawnią mankamenty konstrukcji, jakie zostaną zaadresowane do producenta. Wiele jeszcze może się zmienić, ale pewne jest, że w obliczu rosnących napięć międzynarodowych Amerykanie dalej stawiają na rozwój czołgów podstawowych, aby zdobyć przewagę na polu walki przyszłości. Inne mocarstwa także stawiają na rozwój broni pancernej, pomimo opinii części analityków, o schyłku czołgów w dobie dronów. Chociażby Niemcy stale rozwijają konstrukcję Leoparda 2, wznawiając produkcję fabrycznych wozów, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

