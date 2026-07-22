Amerykanie chcą dronów z Ukrainy. Podpisali umowę, aby pozyskać je na testy

Stany Zjednoczone chcą ukraińskich dronów

Jak podaje stacja RFE/RL wspólne oświadczenie o zamiarach wyznacza ramy przyszłej współpracy Ukrainy i USA w zakresie dronów i stanowi pierwsze tego rodzaju porozumienie między obydwoma krajami. Posunięcie to stanowi znaczący przełom po wielomiesięcznych negocjacjach dotyczących zacieśnienia współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego.

Oczekuje się, że porozumienie stworzy formalną ścieżkę umożliwiającą eksport ukraińskich dronów lądowych, powietrznych i morskich do Stanów Zjednoczonych w celu przeprowadzenia testów wojskowych i oceny, co potencjalnie może wpłynąć na przyszłe wymagania Pentagonu dotyczące zamówień.

Chociaż sama deklaracja i nie stanowi umowy produkcyjnej, jest ona postrzegana jako pierwszy konkretny krok w kierunku szerszej współpracy, która mogłaby ostatecznie obejmować wspólną produkcję dronów bojowych zaprojektowanych na Ukrainie na terytorium Stanów Zjednoczonych. Planowane ramy umożliwiłyby amerykańskim siłom zbrojnym zwracanie się z prośbą o udostępnienie konkretnych ukraińskich platform dronowych w celu przeprowadzenia testów i oceny, a nie w celu operacyjnego wdrożenia.

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Na terenie USA powstaną Ukraińskie drony Magura

Warto dodać, że doniesienia stacji RFE/RL pojawiły się tuż po dużej informacji na temat kooperacji USA i Ukrainy w kierunku tworzenia dronów. 21 lipca ambasada Ukrainy w Waszyngtonie ogłosiła podpisanie protokołu ustaleń między ukraińskim producentem autonomicznych systemów UFORCE a amerykańską stocznią ReconCraft.

Porozumienie to umożliwi wprowadzenie na rynek amerykański sprawdzonej w warunkach bojowych rodziny autonomicznych dronów morskich MAGURA, a jednocześnie poszerzy współpracę w zakresie bezzałogowych systemów powietrznych, morskich i lądowych. Zgodnie z umową firma ReconCraft z siedzibą w Oregonie będzie współpracować z UFORCE przy produkcji 24-stopowych dronów morskich MAGURA w Stanach Zjednoczonych, przy czym przewiduje się, że produkcja osiągnie ostatecznie poziom setek, a w dalszej perspektywie tysięcy jednostek, z przeznaczeniem na potencjalne zamówienia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.