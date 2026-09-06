Diamenty w sprzęcie wojskowym. Amerykanie szykują rewolucję

Jak informuje Northrop Grumman w swoim oświadczeniu, kontrakt został przyznany w ramach drugiej fazy programu DARPA Technologies for Heat Removal in Electronics at the Device Scale (THREADS), który jest kluczowym przedsięwzięciem, mającym na celu integrację technologii rozpraszania ciepła opartej na diamencie z półprzewodnikami nowej generacji.

Diament przewodzi ciepło pięć razy szybciej niż miedź i znacznie przewyższa węglik krzemu i azotek galu, stosowane obecnie w układach scalonych, znajdujących się np. w stacjach radarowych. To przekłada się na zwiększenie mocy. W fazie 1 programu THREADS firma Northrop Grumman zwiększyła moc około 3,3 razy niż w standardowych układach. Faza 2 ma wprowadzić jeszcze większe ulepszenia, dostarczając znacznie silniejsze nadajniki pasma radiowego do łączności wojskowej i łączy satelitarnych. Według planów kolejna faza THREADS ma zapewnić kolejne potrojenie mocy.

Rozwiń

Kolejny skok technologiczny

W fazie 2 firma Northrop Grumman planuje ponad trzykrotnie zwiększyć wydajność tych wzbogaconych diamentem chipów, zapewniając im większe możliwości i zajmując mniej miejsca. Ten skok technologiczny pozwoli na stworzenie znacznie silniejszych nadajników radiowych, usprawniając komunikację wojskową, łącza satelitarne nowej generacji i szerokie spektrum przyszłych zastosowań.

Mikroskopijne diamenty są dodawane bezpośrednio do chipów, co pozwala na odprowadzanie ciepła z obwodów częstotliwości radiowej. Jak podaje Northrop Grumman, firma niedawno zakończyła pomyślnie testy dużej mocy z wykorzystaniem diamentu jako materiału półprzewodnikowego, który zapewnił niższą temperaturę urządzeń, zwiększył ich prędkość i niezawodność oraz pozwala im obsługiwać wyższe poziomy mocy bez ograniczania przepustowości.

- Temperatura od dawna ogranicza możliwości mikroelektroniki, nawet azotku galu (GaN), który jest dziś standardem. Wbudowywanie diamentu bezpośrednio w chipy działa jak turbodoładowany układ chłodzenia. Utrzymuje on niską temperaturę chipów, dzięki czemu możemy zwiększyć moc bez ryzyka przepalenia. To przełomowe rozwiązanie pozwala chipom Northrop Grumman chłodzonym diamentem przekraczać tradycyjne ograniczenia cieplne i otwierać nową generację szybkiej i niezawodnej elektroniki RF - stwierdził Ben Heying, dyrektor ds. mikroelektroniki w Northrop Grumman Space Park Foundry.