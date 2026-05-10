Wojna dronowa wchodzi na nowy poziom. Amerykanie szukają do bezzałogowców "wyrzutni" z kontenerów

DARPA poszukuje dronów o wysokim stopniu autonomii, a także zdalnie sterowanych systemów kontenerowych służących do iwystrzeliwania, odzyskiwania i zapewniania im wsparcia. Cały system ma operować w ramach "autonomicznej konstelacji", zdolnej do obsługi połączonych w sieć rojów składających się nawet z 500 dronów jednocześnie.

Jednym z założeń projektu ogłoszonego przez agencję DARPA jest to, aby wspomniane systemy kontenerowe łatwo wtapiały się w cywilne otoczenie. Dzięki temu łatwiej można je przetransportować za linię frontu, aby znalazły się przy trudno dostępnych celach jak centra dowodzenia czy lotniska. Znajdujące się w nich drony mogłyby wykonywać misje rekonesansu i uderzenia, wprowadzając chaos na tyłach wroga.

Lekcje z Izraela i Ukrainy

Założenia projektu DARPA odzwierciedlają zrozumienia możliwej efektywności skrytego przeniesienia roju dronów do ataku w głąb niedostępnych terenów. Amerykanie chcą niejako skopiować taktykę, którą zastosowali Izraelczycy podczas wojny 12-dniowej oraz Ukraińcy podczas sławnej operacji "Pajęczyna".

W tej drugiej Siły Zbrojne i Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy 1 czerwca 2025 przeprowadziły uderzenie na największe bazy strategicznych bombowców rosyjskiej armii za pomocą rojów dronów, ukrytych w kontenerach na ciężarówkach. Według Ukraińców podczas operacji trafiono aż 41 samolotów w tym ciężkiego bombowce Tu-95 oraz samoloty wczesnego ostrzegania A-50 Beriev. Niespodziewane uderzenie miało unieszkodliwić 1/3 strategicznej floty powietrznej Rosji.

Jakie drony Amerykanie chcą chować w kontenerach?

Biuro Technologii Taktycznych agencji DARPA obecnie ma kilka głównych wymogów co do projektu. Pierwszym jest wykorzystanie jako dronów platform latających z grup 1-3 według oznaczenia amerykańskiej armii. Klasyfikacja ta oznacza wykorzystanie małych quadrokopterów aż po większą amunicję krążącą. Każdy z bezzałogowców miałby być wyposażony w podsystem lub niezależny system ładunku, który zapewni wysoką gotowość operacyjną przez wiele dni.

Amerykańska armia coraz częściej stawia na niewielkie drony US Army materiał zewnętrzny

Kontenery magazynowe według DARPA mają zapewnić w pełni autonomiczne przechowywanie dronów, zarządzanie ich logistyką, start, odzyskiwanie oraz ładowanie/tankowanie, a jednocześnie mają być zgodne z założeniami standardowych kontenerów wojskowych. Przewiduje się, że kontenery te będą samowystarczalne pod względem magazynowania energii, sprzętu komunikacyjnego i mocy obliczeniowej.

Próba dogonienia Chin

Co ciekawe w ogłoszeniu przetargowym DARPA podkreśliła już istniejące zestawy dronów i wyrzutni wykorzystywane do "zaplanowanych wcześniej pokazów świetlnych i działań komercyjnych", choć zaznaczono również, że na ten moment nie nadają się one do zastosowań wojskowych w USA. Jest to ciekawe dlatego, że może być dostrzeżeniem pomysłu Chińczyków, którzy na swój krajowy rynek wprowadzili system kontenerowy zdolny do wystrzeliwania, odzyskiwania i ładowania tysięcy małych, zasilanych elektrycznie dronów typu quadcopter za naciśnięciem jednego przycisku, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Psy-roboty z głowami Muska, Bezosa, Zuckerberga i Warhola na wystawie amerykańskiego artysty © 2026 Associated Press