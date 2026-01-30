Nowy lotniskowiec USA wyrusza na szerokie wody

Firma Huntington Ingalls Industries ogłosiła, że USS John F. Kennedy, znany również pod numerem kadłuba CVN-79, opuścił port w Newport News w stanie Wirginia, aby rozpocząć wstępne próby morskie. Podczas tych prób po raz pierwszy przetestowane zostaną ważne systemy i komponenty statku.

Marynarka wojenna USA zamówiła lotniskowiec USS John F. Kennedy w 2013 roku, a jego budowa rozpoczęła się w oddziale HII Newport News Shipbuilding w 2015. Statek został zwodowany cztery lata później, a celem było dostarczenie go w 2022 roku. Ze względu na opóźnienia harmonogram prac był regularnie przesuwany. W zeszłym roku ustalono, że marynarka wojenna USA nie będzie miała nowego lotniskowca w służbie aż do lipca 2027 roku.

Nowa flota potężnych lotniskowców

USS John F. Kennedy to drugi lotniskowiec klasy Ford - najnowszego typu amerykańskich lotniskowców, które mają zdominować walkę morską. Obecnie w służbie znajduje się okręt flagowy klasy - USS Gerald R. Ford. Lotniskowiec ma aż 337 metrów długości, wyporność 100 tys. ton i jest de facto pływającym miastem, mogącym pomieścić do 4500 osób załogi.

Nie jest jasne, w jakim stopniu Kennedy został wyposażony, ale lotniskowiec ma zostać dostarczony z pewnymi istotnymi różnicami w stosunku do pierwszego w swojej klasie USS Gerald R. Ford (CVN-78). Najbardziej zauważalną zmianą jest zastosowanie radaru AN/SPY-6(V)3, znanego również jako wersja stacjonarna radaru Raytheon Enterprise Air Surveillance Radar (EASR), który zastąpił radar dwupasmowy, który wcześniej sprawiał dużo problemów. Zdjęcia opublikowane dzisiaj przez HII pokazują kilka różnic w strukturze między Kennedy'ego i Forda, wynikających przynajmniej częściowo ze zmiany radaru.

Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje pozyskać całą flotę lotniskowców klasy Ford. Obecnie w konstrukcji znajdują się jeszcze dwie jednostki - Enterprise (CVN-79) i Doris Miller (CVN-80). Obie jednostki są konstruowane w stoczni Newport News Shipyard, którą opisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

