Amerykanie mają kolejny lotniskowiec klasy Ford. To największe okręty na Ziemi

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Amerykanie rozpoczynają testy morskie lotniskowca USS John F. Kennedy. To druga jednostka klasy Ford - największych lotniskowców w historii.

Lotniskowiec płynący po otwartym morzu, na pokładzie widoczne wielkokadłubowe samoloty oraz śmigłowce, lekki wzburzenie wody spowodowane ruchem okrętu.
USS Gerald R. Ford (zdjęcie ilustracyjne)MC2 Jackson AdkinsWikimedia Commons

Nowy lotniskowiec USA wyrusza na szerokie wody

Firma Huntington Ingalls Industries ogłosiła, że USS John F. Kennedy, znany również pod numerem kadłuba CVN-79, opuścił port w Newport News w stanie Wirginia, aby rozpocząć wstępne próby morskie. Podczas tych prób po raz pierwszy przetestowane zostaną ważne systemy i komponenty statku.

Marynarka wojenna USA zamówiła lotniskowiec USS John F. Kennedy w 2013 roku, a jego budowa rozpoczęła się w oddziale HII Newport News Shipbuilding w 2015. Statek został zwodowany cztery lata później, a celem było dostarczenie go w 2022 roku. Ze względu na opóźnienia harmonogram prac był regularnie przesuwany. W zeszłym roku ustalono, że marynarka wojenna USA nie będzie miała nowego lotniskowca w służbie aż do lipca 2027 roku.

Nowa flota potężnych lotniskowców

USS John F. Kennedy to drugi lotniskowiec klasy Ford - najnowszego typu amerykańskich lotniskowców, które mają zdominować walkę morską. Obecnie w służbie znajduje się okręt flagowy klasy - USS Gerald R. Ford. Lotniskowiec ma aż 337 metrów długości, wyporność 100 tys. ton i jest de facto pływającym miastem, mogącym pomieścić do 4500 osób załogi.

Nie jest jasne, w jakim stopniu Kennedy został wyposażony, ale lotniskowiec ma zostać dostarczony z pewnymi istotnymi różnicami w stosunku do pierwszego w swojej klasie USS Gerald R. Ford (CVN-78). Najbardziej zauważalną zmianą jest zastosowanie radaru AN/SPY-6(V)3, znanego również jako wersja stacjonarna radaru Raytheon Enterprise Air Surveillance Radar (EASR), który zastąpił radar dwupasmowy, który wcześniej sprawiał dużo problemów. Zdjęcia opublikowane dzisiaj przez HII pokazują kilka różnic w strukturze między Kennedy'ego i Forda, wynikających przynajmniej częściowo ze zmiany radaru.

Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje pozyskać całą flotę lotniskowców klasy Ford. Obecnie w konstrukcji znajdują się jeszcze dwie jednostki - Enterprise (CVN-79) i Doris Miller (CVN-80). Obie jednostki są konstruowane w stoczni Newport News Shipyard, którą opisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

"Wydarzenia": "Dron" Słowem Roku 2025Polsat News

Najnowsze