EAGLS wkracza do akcji. Amerykanie potwierdzają

Zdjęcie opublikowane 11 stycznia 2026 r. przedstawia wyrzutnię EAGLS armii amerykańskiej atakującą cele powietrzne rakietą 70 mm Advanced Precision Kill Weapon System podczas ćwiczeń Sky Shield na poligonie Udairi w Kuwejcie 4 grudnia 2025 roku. Test z użyciem ostrej amunicji, przeprowadzony na terenie Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych, pokazuje, jak szybko Pentagon wprowadza tańsze systemy przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym typu hard-kill.

EAGLS to mobilna wyrzutnia przeciwdronowa, która wykorzystuje czujniki radarowe i sensory optoelektroniczne oraz termowizyjne do wykrywania i śledzenia celów, a następnie niszczy je za pomocą czterech rakiet kierowanych laserowo APKWS. Konstrukcja przemyślana jest jako tania warstwa obrony baz i obiektów, posiadająca zasięg do 10 kilometrów.

Rozwiń

Tania obrona przeciw dronom

EAGLS to projekt firmy MSI Defense Solutions, która kontrakt na systemy otrzymała w lutym 2024 roku. Założeniem było szybkie wyprodukowanie elastycznej platformy i jej optymalizacja pod kątem walki kosztowej z tanimi dronami, które są liczne i często wystrzeliwane bez ostrzeżenia.

Konfiguracja EAGLS łączy stanowisko uzbrojenia, wieżyczkę czujników z kamerami elektrooptycznymi i podczerwonymi oraz wielozadaniowy radar RPS-40 firmy Leonardo, którego zasięg działania wynosi około 10 km. W praktyce ma to być idealne rozwiązanie do obrony baz dla amerykańskich jednostek na Bliskim Wschodzie.

Analizy przeprowadzone przez Kongres wielokrotnie podkreślały wyzwania operacyjne związane z powszechnością i przystępnością cenową dronów oraz presję, jaką wywierają one na doktrynę, organizację i koszty operacji przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (UAS). Tymczasem ostatnie doniesienia na temat produkcji APKWS podkreślają, dlaczego rakieta ta jest atrakcyjna jako środek przechwytujący: została zaprojektowana w celu przekształcenia standardowych rakiet w półaktywne, precyzyjne uzbrojenie kierowane laserowo i jest coraz częściej traktowana przez siły zbrojne jako sposób na przywrócenie korzystnej krzywej kosztów w stosunku do jednorazowych zagrożeń powietrznych. Mówiąc wprost, EAGLS to środek polowy, który dojrzewa do kategorii: wspierany radarowo, niedrogi łowca dronów typu hard-kill, który można rozmieszczać w dużych ilościach.

"Wydarzenia": "Dron" Słowem Roku 2025 Polsat News