Amerykanie mają powody do obaw? Chiński J-35 upodobnił się do F-35 i F-22

Chiński J-35 z nową powłoką

Nowe zdjęcia pokazują myśliwiec J-35 w wersji bazującej na lotniskowcach z niezwykle jasną, srebrzystą powierzchnią, zamiast stonowanego, szarego wykończenia, kojarzonego z samolotami bojowymi o niskiej wykrywalności. Na fotografiach widać, że światło słoneczne wręcz odbija się od powłoki. Nadaje to niemal polerowanego efektu. To wskazuje, że Chińczycy eksperymentują z pokryciem warstwy zewnętrznej płatowca J-35, który może być jednym z najbardziej obiecujących myśliwców chińskiego lotnictwa.

J-35 został po raz pierwszy zaprezentowany publiczności w listopadzie 2024 roku podczas pokazów lotniczych Airshow China. Od razu wzbudził wielkie zainteresowanie swoim wyglądem, ze względu na podobieństwo do amerykańskiego F-35. Stąd wielu komentatorów zaczęło sądzić, że J-35 ma być chińską kopią amerykańskiej maszyny 5. generacji o obniżonej wykrywalności.

Na ten moment nieznana jest dokładna specyfikacja J-35, jak i to, ile konkretnie wersji tego myśliwca ma zostać wyprodukowanych. Niemniej projekt ten wzbudza zainteresowanie Amerykanów, którzy obawiają się, że Chińczycy mogli opracować zaawansowaną maszynę bojową, która będzie produkowana w dużych liczbach.

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"Odblaskowa" powłoka jak w amerykańskich myśliwcach. Co sprawdzają Chińczycy?

Zdjęcia "świecącego" się J-35 mogą wzbudzić u Amerykanów kolejne zainteresowanie tym myśliwcem. Podobne lustrzane wykończenie pojawiło się wcześniej samolotach F-22A Raptor i F-35C Lightning II. W listopadzie 2021 roku samolot F-22A Raptor o numerze seryjnym 04-4065 pojawił się w bazie lotniczej Nellis z niezwykle odblaskową powłoką. W sierpniu 2022 roku w Point Mugu zaobserwowano F-35C z podobnym wykończeniem. Dokładny cel tych amerykańskich eksperymentów nigdy nie został ujawniony publicznie, pomimo spekulacji, że dotyczyły zarządzania sygnaturą radarową, wykrywania podczerwieni, kontroli termicznej, interakcji z laserem i poprawy łatwości konserwacji.

Wizualnego podobieństwa między powłokami amerykańskich samolotów a J-35 nie należy jednak interpretować jako dowodu na wykorzystywanie identycznej technologii. Trudno też na bazie tych zdjęć wnioskować, w jakim celu Chińczycy zastosowali nową powłokę. Same zdjęcia nie są w stanie potwierdzić, że samolot jest wyposażony w nowy materiał pochłaniający fale radarowe. Należy pamiętać, że charakterystyka wizualna powłoki nie jest tożsama z właściwościami stealth samolotu. Nowa powłoka może także posłużyć do testów różnych sposobów konserwacji myśliwca bazującego na lotniskowcu.

Pewne jest, że nowe zdjęcia J-35 dowodzą intensywnych testów tego myśliwca w wersji bazowania morskiego. Może to stwarzać nowe zagrożenie dla sił USA w regionie Pacyfiku, gdyż te samoloty mogą mieć większy zasięg przy operowaniu na lotniskowcach. Może to zagrażać zarówno amerykańskim bazom na Pacyfiku, jak i obszarom sojuszników USA