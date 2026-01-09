Dania chce kupić od USA kluczowe pociski. Jest zgoda

Amerykańska agencja Defense Security Cooperation Agency poinformowała, że Departament Stanu zatwierdził możliwą sprzedaż pocisków AGM-114R Hellfire dla Danii, za kwotę do 45 mln dolarów. Głównym wykonawcą zamówienia byłby Lockheed Martin. W możliwym pakiecie sprzedażowym może znaleźć się m.in. 100 pocisków AGM-114R Hellfire, trzy pociski AGM-114R Captive Air Test Missiles, sześć wyrzutni Hellfire (Longbow) M299 Hellfire BRU-14 oraz wsparcie logistyczne. Co ciekawe jest to już trzecia sprzedaż sprzętu militarnego z USA dla Danii z czterech ostatnich zatwierdzonych przez Defense Security Cooperation Agency.

AGM-114 Hellfire to jeden z najpowszechniejszych pocisków powietrze-ziemia używanych przez państwa NATO, produkowany już od lat 80. Służy jako broń przeciw celom opancerzonym na lądzie, morzu i w powietrzu. Wykorzystuje półaktywne naprowadzanie laserowe. W wersji AGM-114R pocisk ma zasię do ośmiu kilometrów i osiąga 1.3 prędkości dźwięku.

Zakup na "przyszłe zagrożenia"

Dania może chcieć zakupić pociski Hellfire w celu uzupełnienia uzbrojenia do floty swoich śmigłowców MH-60R Seahawk lub bezzałogowców MQ-9B SkyGuardian. W oświadczeniu o zatwierdzeniu możliwej sprzedaży Amerykanie podkreślili, że zakup pocisków Hellfire przez Danię "pomoże jej w reagowaniu na obecne i przyszłe zagrożenia poprzez zapewnienie interoperacyjności sił powietrznych ze Stanami Zjednoczonymi i innymi siłami sojuszniczymi". Po wydaniu zgody przez Departament Stanu, sam rząd w Kopenhadze musi jeszcze podjąć decyzję o podpisaniu umowy wykonawczej, aby zakup wszedł w życie.

Te zapowiedzi wydają się zaskakujące wobec obecnych napięć na linii USA-Dania w sprawie Grenlandii. Rząd Donalda Trumpa wprost zapowiada chęć przejęcia największej wyspy świata i to pomimo protestów Duńczyków. Mimo że Amerykanie nie mówią wprost o chęci dokonania tego siłami zbrojnymi, oficjalnie nie dają sygnału, że na pewno by tego nie zrobili. Siły Zbrojne Danii zapowiedziały, że w przypadku inwazji na Grenlandię stacjonujące tam wojska w ramach swoich protokołów mogą od razu odpowiedzieć ogniem na siły inwazyjne. Szczególnie zaskakująco to brzmi w obecnej sytuacji, gdy amerykańscy żołnierze już przebywają na terenie Grenlandii, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

